Fußball-Lexikon: 'Squeaky bum time' und 'park the bus' neu im Oxford English Dictionary

Jetzt wurde der sprachliche Einfallsreichtum von zwei der einflussreichsten Trainer im modernen Fußball - Alex Ferguson und Jose Mourinho - vom Oxford English Dictionary (OED) offiziell anerkannt.

Fergusons Ausdruck "squeaky bum time" und Mourinhos "park the bus"-Kommentar sind zwei von 15 OED-Ergänzungen zum Thema Fußball im Vorfeld der Weltmeisterschaft in Katar in diesem Jahr.

"Während das OED bereits eine große Anzahl von Fußballbegriffen abdeckt, von catenaccio über Muskatnuss bis hin zu Wasserträger, füllt dieser ausgewählte Stapel von Ergänzungen einige Lücken in unserer Bildung", so das Wörterbuch in einer Erklärung.

Der Begriff "Squeaky Bum Time" stammt aus einer Pressekonferenz im Jahr 2003, als Ferguson den englischen Premier-League-Rivalen Arsenal von Manchester United unter Druck setzen wollte.

"Sie haben ein Wiederholungsspiel gegen Chelsea und wenn sie es gewinnen, würden sie drei Tage vor dem Ligaspiel gegen uns ein Halbfinale bestreiten", sagte Ferguson.

"Aber sie haben doch gesagt, dass sie das Triple gewinnen wollen, oder nicht? Wir haben jetzt die nötige Erfahrung, um damit umzugehen.

Das OED definiert Fergusons Ausdruck als "eine Anspielung auf das Geräusch von jemandem, der sich in der angespannten Schlussphase eines Wettkampfs unruhig auf einem Plastiksitz bewegt".

Der derzeitige Trainer der AS Roma, Mourinho, der für seinen Einfluss auf die britische Kultur bekannt ist - einschließlich eines Cameo-Auftritts im neuesten Musikvideo des englischen Rappers und Sängers Stormzy - hat es ebenfalls in das OED geschafft.

Die OED-Definition von "Park the bus" des ehemaligen Chelsea-Trainers lautet: "sehr defensiv spielen, typischerweise mit den meisten Feldspielern in der Nähe des eigenen Tors und mit wenig Angriffsabsichten".

"Wie wir in Portugal sagen, haben sie den Bus mitgebracht und ihn vor dem Tor abgestellt", sagte Mourinho nach dem 0:0-Unentschieden des FC Chelsea gegen Tottenham im Jahr 2004.

"Ich wäre frustriert gewesen, wenn ich ein Fan gewesen wäre, der 50 Pfund [etwa 56 Dollar] bezahlt hat, um dieses Spiel zu sehen, weil die Spurs gekommen sind, um zu verteidigen. Ich bin wirklich frustriert, denn es gab nur eine Mannschaft, die gewinnen wollte, sie kamen nur, um kein Gegentor zu kassieren. Das ist nicht fair für den Fußball, den wir gespielt haben.

Einige der anderen fußballbezogenen OED-Einträge sind: "Total Football" (eine Art von Angriffs- und Ballbesitzfußball, der oft den Niederlanden zugeschrieben wird), "Row Z" (der am weitesten von der Seitenlinie entfernte Platz in einem Stadion), "False No. 9" (ein Spieler, der auf der Stürmerposition beginnt, sich aber tiefer ins Spielgeschehen fallen lässt) und "Trequartista" (ein italienischer Ausdruck, der einen Spieler beschreibt, der in den Räumen zwischen Mittelfeld und Stürmern spielt).

