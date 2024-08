- Fürth will nicht gegen Oberliga-Seite stolpern - Ingolstadt erwartet Erfolg

Greuther Fürths favorisierte Mannschaft trifft am Samstag im DFB-Pokal (13:00 CET/Sky), mit dem Ziel aufzusteigen. Ihnen gegenüber im ersten Spiel steht TSV Schott Mainz, ein Oberliga-Team. Trainer Alexander Zorniger erkannte an, dass unter bestimmten Umständen Niederrigaligisten Fürth als Herausforderer betrachten könnten. Trotzdem betonte er: "Wir wünschen uns nicht, dass diese Umstände eintreten." Nach vier aufeinanderfolgenden ersten-Runden-Auscheidungen in den letzten sechs Jahren sind die Franken entschlossen, eine weitere bittere Niederlage zu vermeiden.

Andererseits empfängt Ingolstadt, als Außenseiter spielend, um 15:30 CET (Sky) den 1. FC Kaiserslautern. Kaiserslautern zeigte eine beeindruckende Aufholjagd, um das Finale der letzten Saison zu erreichen. Ingolstadts neuer Trainer Sabrina Wittmann sagte: "Unabhängig von unserer Außenseiterposition streben wir danach, uns in die nächste Runde zu spielen." Sie äußerte auch die Hoffnung auf ein enges Spiel.

