Fünfmalige Grand-Slam-Siegerin Maria Scharapowa zieht sich vom Tennis zurück

Die Russin tritt im Alter von 32 Jahren zurück, nachdem sie zuletzt 2014 ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hatte, als sie die French Open zum zweiten Mal für sich entschied.

Ihr letzter Auftritt war bei den Australian Open 2020, wo sie in der ersten Runde von Donna Vekić ausgeschaltet wurde.

In ihrem Artikel sagte Scharapowa, dass sie sich vom Tennis "verabschieden" wolle.

"Indem ich mein Leben dem Tennis gegeben habe, hat Tennis mir ein Leben gegeben", schrieb Scharapowa.

"Ich werde es jeden Tag vermissen. Ich werde das Training und meine tägliche Routine vermissen: Das Aufwachen im Morgengrauen, das Schnüren des linken Schuhs vor dem rechten und das Schließen des Platztores, bevor ich den ersten Ball des Tages schlage. Ich werde mein Team vermissen, meine Trainer. Ich werde die Momente vermissen, in denen ich mit meinem Vater auf der Bank des Trainingsplatzes saß. Die Händedrücke - Sieg oder Niederlage - und die Athleten, die mich, ob sie es nun wussten oder nicht, dazu gebracht haben, mein Bestes zu geben."

Maria Sharapovas Tenniskarriere in Bildern

Rivalität und Rückschlag

Scharapowa zog 1994 im Alter von nur sieben Jahren nach Florida, um eine professionelle Ausbildung zu erhalten.

Als 17-Jährige wurde sie 2004 zum Star der Tennisszene, als sie im Finale von Wimbledon die an Nummer 1 gesetzte Serena Williams schlug und damit ihren ersten Grand Slam gewann.

Im Jahr 2005 stieg sie erstmals an die Spitze der Weltrangliste auf und gewann neben ihrem Wimbledon-Titel zwei French-Open-Titel, einen Australian-Open- und einen US-Open-Titel.

In drei weiteren Grand-Slam-Finals unterlag Scharapowa ihrer langjährigen Rivalin Williams.

Im Jahr 2016 wurde sie bei den Australian Open positiv auf die verbotene Substanz Meldonium getestet. Sie wurde zunächst für zwei Jahre gesperrt, bevor die Sperre nach einem Einspruch auf 15 Monate reduziert wurde. Im April des darauffolgenden Jahres kehrte sie auf die Tour zurück, konnte aber seither nicht mehr an die Erfolge vom Beginn ihrer Karriere anknüpfen.

Mein Körper ist zu einer Ablenkung geworden".

Laut der WTA-Website hat Scharapowa in ihrer Karriere bereits mehr als 38 Millionen Dollar an Preisgeldern kassiert.

"Wenn ich jetzt zurückblicke, wird mir klar, dass Tennis mein Berg war", sagte sie. "Mein Weg war voller Täler und Umwege, aber die Aussicht von seinem Gipfel war unglaublich.

"Nach 28 Jahren und fünf Grand-Slam-Titeln bin ich jedoch bereit, einen anderen Berg zu erklimmen - und mich auf einem anderen Terrain zu messen."

Sie stand fünf Mal an der Spitze der Weltrangliste und erhielt eine Reihe hochbezahlter Werbeverträge von Marken wie Nike.

Nach ihrer Rückkehr an die Spitze im Jahr 2012 gab Scharapowa ihr Olympiadebüt in London, wo sie die Silbermedaille gewann und im Finale gegen Williams verlor.

Abseits des Platzes war Scharapowa damit beschäftigt, ein Geschäftsimperium aufzubauen, indem sie eine Firma zur Herstellung von Süßigkeiten - Sugarpova - gründete und Miteigentümerin von Supergoop, einem Sonnenschutzmittelhersteller, wurde.

Doch Verletzungen forderten schließlich ihren Tribut von der Russin. Sie erlitt eine Reihe von Schulterverletzungen, und vor den US Open im letzten Jahr erkannte sie, dass das Ende ihrer Karriere nahe sein könnte.

"Hinter verschlossenen Türen, dreißig Minuten bevor ich auf den Platz ging, wurde meine Schulter betäubt, damit ich das Match überstehen konnte", schrieb Scharapowa, die heute auf Platz 373 der Weltrangliste steht, in ihrem Abschiedsartikel.

"Schulterverletzungen sind für mich nichts Neues - mit der Zeit sind meine Sehnen ausgefranst wie eine Schnur.

"Ich wurde mehrfach operiert - einmal im Jahr 2008, ein weiteres Mal im letzten Jahr - und habe unzählige Monate in der Physiotherapie verbracht. An diesem Tag auf den Platz zu gehen, fühlte sich wie ein endgültiger Sieg an, obwohl es natürlich nur der erste Schritt zum Sieg hätte sein sollen. Ich erzähle das nicht, um Mitleid zu erregen, sondern um meine neue Realität zu schildern: Mein Körper war zu einer Ablenkung geworden.

Großer Champion

Während meiner gesamten Karriere war "Ist es das wert?" nie eine Frage - am Ende war es das immer. Meine mentale Stärke war immer meine stärkste Waffe. Selbst wenn meine Gegnerin körperlich stärker, selbstbewusster - oder einfach nur besser - war, konnte ich durchhalten, und das habe ich auch getan."

Rivalin Petra Kvitova - die Scharapowa 2011 im Wimbledon-Finale besiegte - würdigte die Russin als "große Champion".

"Ich weiß, wie schwer es ist, zurückzukommen und zu spielen", sagte sie auf Twitter. "Sie war oft verletzt. Natürlich wollte sie wahrscheinlich einen größeren Erfolg, als sie wirklich bezahlte oder ihr Körper ihr erlaubte.

"Es war ein Vergnügen, mit ihr auf der Tour zu sein und den Platz mit ihr zu teilen. Es waren immer tolle Kämpfe, wenn wir zusammen gespielt haben. Es war also immer schön, den Platz mit ihr zu teilen, und ich habe immer Respekt vor ihr."

