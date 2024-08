- Fünf Personen wurden während einer Schicht in Crimitzchau verletzt.

Am vergangenen Samstagabend kamen bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Van in Crimmitschau im Landkreis Zwickau fünf Personen, darunter zwei Kinder, zu Verletzungen. Wie die Behörden am nächsten Tag mitteilten, wollte ein 41-Jähriger aufgrund einer Straßensperre eine Wende machen, als er von einem Van überholt wurde, ohne dies zu bemerken.

Die Fahrer von beiden Fahrzeugen, ein 30-Jähriger im Auto und ein Fahrgast sowie zwei Jugendliche, sechs und elf Jahre alt, im Van, erlitten leichte Verletzungen. Ein Alkoholtest bei dem Van-Fahrer ergab einen Wert von 1,42 Promille, was eine Untersuchung wegen Trunkenheit am Steuer nach sich zog. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, wobei die Schadenshöhe auf etwa 18.000 Euro geschätzt wurde.

Der Vorfall führte zu einer Diskussion über die Bedeutung der Verkehrssicherheit und die Gefahren des Ablenkens am Steuer. Außerdem wurde der Fall aufgrund des hohen Alkoholwerts des Van-Fahrers escaliert, was mögliche rechtliche Folgen für Verkehrsunfälle unter Einfluss von Alkohol nahelegt.

