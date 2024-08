- Freiburg und der Debütant Heidenheim beginnen ihre Reise im DFB-Pokal-Turnier.

Ex-Mittelfeldstar Julian Schuster übernimmt als Cheftrainer für Bundesligist SC Freiburg (15:30 CET/Sky) und trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf VfL Osnabrück. Das letzte Mal, dass jemand anderes als Christian Streich das Team in einem offiziellen Spiel führte, liegt mehr als 15 Jahre zurück. Osnabrück stieg aus der 2. Bundesliga ab und verlor beide Saisoneröffnungsspiele in der 3. Liga.

Im Gegensatz dazu trifft 1. FC Heidenheim in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Regionalliga-Klub FC Villingen. Parallel dazu empfängt der Oberliga-Verein VfR Aalen den 2. Bundesliga-Klub FC Schalke 04. Beide Spiele beginnen um 15:30 CET.

