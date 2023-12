Frauenhandballmannschaft "angewidert" nach Entdeckung versteckter Kameras in der Umkleidekabine

Nach Angaben des Bundesligisten TuS Metzingen steht eine Person unter dringendem Tatverdacht und wurde mit sofortiger Wirkung aus dem Verein ausgeschlossen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

"Diese abscheuliche Tat - die zudem von einer Person unseres direkten Vertrauens begangen wurde - ist einfach schockierend und hat uns alle sehr betroffen gemacht", sagte Manager Ferenc Rott in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung der TuS Metzingen.

In der Erklärung nannte der Verein weder die verdächtige Person noch ihre Rolle im Verein.

"Wir haben diesen Vorfall intensiv mit der Mannschaft besprochen und ich bin sehr beeindruckt, dass unsere Spieler so stark zusammengehalten und beschlossen haben, das Spiel gegen Bietigheim [am Mittwoch] gemeinsam zu bestreiten", so Rott weiter.

"Wir lassen uns von so etwas nicht unterkriegen - und die Tatsache, dass die Mannschaft sofort wieder Handball spielen will, ist ein sehr starkes Signal.

"Wir haben in dieser schwierigen Zeit viel Unterstützung von der Polizei, dem Verband und anderen Mannschaften erhalten. Das hilft natürlich und dafür danken wir ihnen."

Nach dem Spiel am Mittwoch, das Metzingen mit 32:20 verloren hat, postete die Mannschaft in den sozialen Medien: "Wir lassen uns von nichts und niemandem unterkriegen.

"Der Frauenhandball steht zusammen und wehrt sich entschlossen gegen all jene, die uns und unseren Sport bedrohen. Unser Zusammenhalt ist größer als jede Rivalität, jedes Spiel, jedes Tor!"

Laut dem Reutlinger General Anzeiger, der vom CNN-Sender NTV zitiert wird, hat ein Polizeisprecher den Fall bestätigt und gesagt, dass der Verdächtige noch auf freiem Fuß ist.

CNN hat sich an die Polizei in Reutlingen gewandt, der Stadt, in der der Verein seinen Sitz hat, und diese lehnte es ab, eine gesonderte Stellungnahme abzugeben.

Andreas Thiel, der Vorsitzende der Handball Bundesliga Frauen (HBF), sagte: "Eine solche kriminelle Handlung widerspricht allen Werten, die wir als HBF gemeinsam mit unseren Vereinen vertreten.

"Die TuS Metzingen hat schnell gehandelt und sofort die Polizei informiert, so dass bereits ein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Der Verein kann sich der vollen Unterstützung durch die HBF sicher sein."

Der Dachverband erklärte außerdem, dass er "höchsten Respekt" vor den Metzinger Spielern habe, nachdem diese sich entschieden hatten, am Mittwoch gegen Bietigheim zu spielen.

Quelle: edition.cnn.com