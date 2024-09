Frauen in Berufsberufen machen Fortschritte in Führungspositionen, doch Analysten sagen voraus, daß es einige Jahrzehnte dauern könnte, bis die Geschlechter gleichgestellt sind.

Neuesten Erkenntnisse, am Dienstag veröffentlicht, zeigen, dass Frauen immer noch auf zahlreiche Hindernisse stoßen, wenn es darum geht, die Karriereleiter emporzusteigen. Als Folge davon prophezeien Experten, dass der Erreichung der Parität mit Männern im Arbeitsplatz noch mehrere Jahre benötigen werden. Sie definieren Parität als Frauen, die Führungspositionen in einem Verhältnis besetzen, das ihrem Bevölkerungsanteil in den USA entspricht, von der Position des Senior-Vizepräsidenten bis hin zur Führungsetage.

Bereiche, in denen Frauen Fortschritte gemacht haben

Die im Jahr 2024 durchgeführte Studie nutzte verschiedene Ressourcen wie Interviews mit Personalchefs und Mitarbeitern, Daten von 281 Unternehmen mit insgesamt 10 Millionen Mitarbeitern und eine Umfrage unter 15.000 Mitarbeitern von 27 Unternehmen. Die teilnehmenden Unternehmen waren solche, die Einladungen von McKinsey & Company und LeanIn.Org angenommen oder ihr Interesse über die Websites bekundet hatten.

Das Ergebnis der Forschung zeigt, dass Frauen derzeit 29 % der Führungspositionen besetzen, was einen Anstieg gegenüber 17 % im Jahr 2015 darstellt. Der Anstieg erfolgte jedoch hauptsächlich in Unterstützungsrollen (wie der Personalchefin) und nicht in Leitungsrollen, die direkt mit Umsätzen und Geschäftsoperationen verbunden sind (wie der CEO). Frauen haben auch Fortschritte bei der Besetzung von Vize- und Senior-Vizepräsidentenpositionen seit 2018 gemacht, jedoch wieder hauptsächlich in Unterstützungsrollen.

Darüber hinaus haben Unternehmen damit begonnen, ihre Einstellungsprozesse und Leistungsbewertungen anzupassen, um eine fairere Vorgehensweise zu gewährleisten. So bieten beispielsweise 69 % der Unternehmen nun parteiische Schulungen für Bewerter an, was einen Anstieg gegenüber 53 % im Jahr 2015 darstellt.

Der Bericht betont auch die Bedeutung direkter Vorgesetzter für die Karriereentwicklung von Frauen. Daher bieten nun ein Großteil der Unternehmen mehr Schulungen für Führungskräfte an und betonen die Wichtigkeit der Förderung des Wohlbefindens der Mitarbeiter, der Förderung von Team-Inklusivität und des Interesses an der Karriereentwicklung der Mitarbeiter.

Die Analyse legt nahe, dass Frauen den Arbeitsplatz als förderlicher für ihren Aufstieg empfinden als vor einem Jahrzehnt. Etwa 60 % der Frauen, die an der Umfrage teilgenommen haben, gaben an, dass sich die Möglichkeiten für Wachstum und Entwicklung verbessert haben, und über 70 % nahmen eine Betonung auf den Aufbau respektvoller und einbeziehender Arbeitsplätze wahr.

Mitarbeiter können nun aus einer breiteren Palette von Benefits wählen, die auf ihre Bedürfnisse zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie zugeschnitten sind. Wie der Bericht hervorhebt, trägt dies zu einer besseren Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung bei.

So bieten beispielsweise 50 % der befragten Unternehmen Notfall-Kinderbetreuungsdienste an, was eine signifikante Zunahme gegenüber einem Drittel der Unternehmen im Jahr 2016 darstellt. Darüber hinaus bieten Unternehmen nun Unterstützung für Mitarbeiter, die sich um kranke Familienmitglieder oder pflegebedürftige Eltern kümmern, wie die Studie zeigt.

Systematische Veränderungen sind für signifikanten Fortschritt erforderlich

Obwohl der Bericht die positiven Entwicklungen für Frauen im Arbeitsplatz anerkennt, betont er, dass Significant Verbesserungen erforderlich sind, damit Frauen in Führungspositionen gleichberechtigt mit Männern stehen.

So bleibt beispielsweise das Tempo der frühkarrieristischen Entwicklung stagnierend. Die Studie zeigt, dass für jeden Mann, dem die erste Managementposition angeboten wird, nur 81 Frauen eine ähnliche Gelegenheit erhalten. Diese Geschlechterungleichheit resultiert aus einer ungleichmäßig verteilten 'gebrochenen Sprosse', was es für Unternehmen schwierig macht, Fortschritte in hohen Positionen zu unterstützen.

Der Bericht zeigt weiter, dass die Situation für Frauenfarbige noch schlechter ist. Für jeden Mann, dem die erste Managementposition angeboten wird, erhalten nur 54 schwarze Frauen und 65 lateinamerikanische Frauen eine solche Gelegenheit. Obwohl es im Jahr 2021 und 2022 eine leichte Verbesserung bei den Beförderungsraten für schwarze Frauen gab, ist ihr Fortschritt leider auf das Niveau von 2020 zurückgegangen.

Darüber hinaus hat die Anzahl der Unternehmen, die Programme zur Anwerbung von Frauen, insbesondere Frauenfarbigen, implementieren, abgenommen. Nur 18 % der Unternehmen bieten nun Anwerbungsprogramme für sie an, was einen scharfen Rückgang gegenüber 30 % im Jahr 2022 darstellt. Similarly haben Internship-Programme für Frauenfarbige von 14 % im Jahr 2022 auf 8 % abgenommen.

Die Verpflichtung der Unternehmen zur Geschlechter- und Rassendiversität scheint abzunehmen. So listen beispielsweise 78 % der untersuchten Unternehmen die Geschlechterdiversität als Top-Priorität auf, was einen Rückgang gegenüber 87 % im Jahr 2019 darstellt. Ein ähnlicher Rückgang ist bei Unternehmen zu beobachten, die die Rassendiversität als wichtig erachten (jetzt 69 % gegenüber 77 % im Jahr 2019).

Schließlich zeigt die Analyse, dass weniger als die Hälfte der befragten Frauen angibt, ausreichende Unterstützung von ihren Vorgesetzten zu erhalten, wobei Frauenfarbige deutlich benachteiligt sind. Da effektive Vorgesetzte für die Karriereentwicklung von Mitarbeitern von entscheidender Bedeutung sind, kann dies negative Auswirkungen auf die Karriereaussichten von Frauen haben.

Basierend auf einer 10-jährigen Analyse der Talent-Pipeline-Daten und den Ergebnissen des Berichts schätzen McKinsey und LeanIn.org, dass der Erreichung der wahren Parität in Führungspositionen für Frauen mehrere weitere Jahrzehnte benötigen werden: mehr als zwei für weiße Frauen (22 Jahre) und fast fünf (48 Jahre) für Frauenfarbige.

Sie schließen, dass der Fortschritt hin zur Geschlechtergleichstellung im Arbeitsplatz von entscheidender Bedeutung ist, da Unternehmen mit einem höheren Anteil von Frauen in Führungspositionen von verbesserter Innovationskraft, besseren Arbeitskulturen und einer verbesserten Gesamtleistung profitieren. Además, dienen Frauen in Führungspositionen als Vorbilder für die nächste Generation weiblicher Fachkräfte und ermutigen sie, neue Karrierewege zu beschreiten.

