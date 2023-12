Frau verklagt Zahnarzt wegen eines Besuchs, der ihrer Meinung nach 4 Wurzelbehandlungen, 8 Kronen und 20 Füllungen umfasste

In einer Zivilklage, die letzte Woche gegen Dr. Kevin Molldrem und Molldrem Family Dentistry beim Bezirksgericht von Hennepin County eingereicht wurde, behauptet Kathleen Wilson, dass sie zu anderen Zahnärzten gehen musste, um Molldrems "fahrlässige Arbeit" zu korrigieren, die ihr "erhebliche Verletzungen" zugefügt hat, wie es in der Klage heißt.

Wilson behauptet, dass Molldrem bei einem einzigen Besuch im Juli 2020 acht Kronen, vier Wurzelbehandlungen und 20 Füllungen vorgenommen hat.

Der Klage zufolge hat Molldrem Wilson auch Anästhetika verabreicht, die "weit über die empfohlene Dosis hinausgingen", und er hat "medizinische Aufzeichnungen gefälscht", was die Menge der verabreichten Anästhetika betrifft.

CNN hat Molldrem kontaktiert, aber noch keine Antwort erhalten.

Wilsons Anwalt, Nathaniel Weimer, sagte, er habe Dr. Avrum Goldstein, einen Zahnarzt, der an einer Universität in Florida tätig ist, als Sachverständigen beauftragt, Wilsons Aufzeichnungen zu prüfen, wie aus einer eidesstattlichen Erklärung hervorgeht.

In einem Bericht vom 14. November bestätigte Goldstein, dass Molldrem's Diagnose, dass "praktisch jeder Zahn" in Wilson's Mund Karies hatte, korrekt war. Goldstein sagte, dass Molldrem's Behandlung für Wilson jedoch falsch war.

Goldstein zufolge benötigte Wilson eine langsame, durchdachte, vorsichtige und maßvolle Reaktion auf ihre Krankheit", und der Versuch, jedes Loch in jedem Zahn in ihrem Mund in einem Besuch zu füllen", war menschlich gesehen nicht möglich.

Goldstein stellte in seinem Bericht fest, dass die von Molldrem bei Wilson angewandte Anästhesiemenge "das Maß dessen, was als sicher gelten würde, bei weitem übersteigt".

Goldstein sagte in seinem Bericht, dass die maximale Dosis des Anästhetikums 490 mg betragen würde, aber Molldrem gab Wilson 960 mg und zitierte Molldrems Anästhesieaufzeichnungen.

"Es gibt begrenzte Mengen an Narkosemitteln, die über einen Zeitraum von 5 oder 6 Stunden verabreicht werden können, und wenn diese Menge überschritten wird, besteht für den Patienten das Risiko einer Überdosierung des Narkosemittels und möglicher schädlicher Auswirkungen", so Goldstein in seinem Bericht.

CNN hat sich an Goldstein gewandt, aber noch keine Antwort erhalten.

CNN wandte sich an die American Dental Association (ADA) mit der Bitte um Stellungnahme zu der Frage, ob so viele Eingriffe in einem einzigen Besuch durchgeführt werden sollten und was die typische Empfehlung für diese Art von Situation ist.

Die ADA sagte, dass ihre Richtlinien sich nicht auf die Dosierung beziehen, und verwies CNN an die American Society of Anesthesiologists oder die American Dental Society of Anesthesiology. CNN fragte die Gruppen nach den Höchstdosen.

Wilson, die behauptet, Schmerzen und Peinlichkeiten erlitten zu haben, fordert mehr als 50.000 Dollar Schadenersatz.

Den Gerichtsunterlagen zufolge wurde Molldrem am 20. Dezember eine Vorladung in seiner Praxis in Eden Prairie zugestellt. Auf der Website der Praxis heißt es, dass Molldrem seit 20 Jahren als Zahnarzt tätig ist.

CNN kontaktierte Weimer, der sagte, er ziehe es vor, "laufende Rechtsstreitigkeiten nicht zu kommentieren".

Quelle: edition.cnn.com