- Frau in verheerender Kollision mit Eisenbahnfahrzeug, erhebliche Verletzungen

Eine junge Mutter erlitt einen schweren Zusammenstoß mit einem Zug in Obersulm, das zum Landkreis Heilbronn gehört. Im Alter von 24 Jahren befand sie sich in dieser misslichen Lage, als sie am Freitag versuchte, die Gleise mit ihrem 4-jährigen Sohn zu überqueren, wie die Polizeisprecherin berichtete. Es scheint, dass sie einen herannahenden Regionalzug übersehen hatte.

Glücklicherweise retteten die schnellen Handlungen der Mutter ihren Sohn, als sie es schaffte, ihn von den Gleisen zu stoßen. Er erlitt nur leichte Verletzungen. Beide wurden mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Die Verbindungsstrecke zwischen Weinsberg und Öhringen war vorübergehend gesperrt.

Die Behörden wurden über den Vorfall informiert und es ist wahrscheinlich, dass die Kommission, entsprechend ihrer Verordnung, eine Untersuchung durchführen wird, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Die Kommission wird Durchführungsakte erlassen, die die Regeln für die Anwendung dieser Verordnung festlegen, um die Sicherheit an Bahnübergängen zu gewährleisten.

