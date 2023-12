Frau, die in jeder ihrer beiden Gebärmütter schwanger ist, bringt Zwillinge zur Welt

Nach insgesamt 20 Stunden Wehen brachte Kelsey Hatcher am Dienstag und Mittwoch vergangener Woche ihr drittes und viertes Kind zur Welt, ein Paar seltener Zwillinge, wie das Krankenhaus der Universität von Alabama in Birmingham in einer Pressemitteilung mitteilte.

Hatcher wurde in der 39. Woche entbunden und hatte während der gesamten Geburt die doppelte Überwachung und die doppelte Aufzeichnung und wurde von zwei Geburtshelfern betreut, heißt es in der Mitteilung.

Baby A, genannt Roxi, wurde am 19. Dezember um 19.45 Uhr vaginal geboren.

"Alle im Raum jubelten, als das erste Baby auf die Welt kam, aber es war noch ein weiteres Baby übrig", sagte Dr. Shweta Patel, Hatchers Geburtshelferin, in der Pressemitteilung. "Kelsey hatte im Wesentlichen Wehen in der linken Gebärmutter, während sie gleichzeitig in der rechten Gebärmutter die Nachgeburtsphase durchlief."

Während die Wehen bei Baby B einsetzten, stillte Hatcher bereits Baby A, so Patel.

Und fast 10 Stunden später wurde Baby B, das den Namen Rebel erhielt, am 20. Dezember um 6:10 Uhr per Kaiserschnitt entbunden.

"Nach einer so langen und verrückten Reise war es für mich das Größte, meine beiden Mädchen zum ersten Mal zusammen zu sehen", sagte Hatcher.

Den Ärzten zufolge sind die Mädchen technisch gesehen Zwillinge, obwohl sie zwei verschiedene Geburtstage haben und während der Schwangerschaft in zwei Gebärmüttern waren.

"Ich denke, man kann die Mädchen getrost als zweieiige Zwillinge bezeichnen", sagte Richard O. Davis, Professor in der UAB-Abteilung für mütterlich-fötale Medizin und ein Arzt, der die Schwangerschaft von Hatcher mitbetreut hat.

"Letzten Endes waren es zwei Babys in einem Bauch zur gleichen Zeit. Sie hatten nur verschiedene Wohnungen", fügte Davis hinzu.

In Fallstudien wird die Wahrscheinlichkeit einer solchen Schwangerschaft - eine Frau mit zwei Gebärmüttern, die gleichzeitig ein Baby in sich tragen - in der Allgemeinbevölkerung auf etwa 1 zu 2 Milliarden geschätzt, obwohl es unmöglich ist, bei einem so seltenen Ereignis sicher zu sein.

"Nicht in unseren kühnsten Träumen hätten wir eine Schwangerschaft und Geburt wie diese geplant, aber es war immer unser Ziel, unsere beiden gesunden Mädchen sicher auf die Welt zu bringen, und die UAB hat uns dabei geholfen", sagte Hatcher. Sie hatten beide ihre eigenen 'Häuser' und haben nun beide ihre eigenen einzigartigen Geburtsgeschichten."

Eine überraschende Entdeckung

Hatcher, die Anfang des Jahres mit CNN sprach, wurde mit zwei Gebärmüttern geboren, eine Erkrankung, die Uterusdidelphys genannt wird.

Bei ihrem ersten Ultraschalltermin, etwa in der achten Schwangerschaftswoche, nahmen die Dinge eine unerwartete Wendung. Der Ultraschalltechniker fand das Baby schnell und teilte Hatcher mit, dass alles perfekt aussah. Das Baby sei gesund.

Dann erinnerte sich Hatcher daran, dem Techniker zu sagen, dass ihre Anatomie ein wenig anders sei.

"Wenn Sie also beim Scannen einen Blick auf das Baby erhaschen, denken Sie nicht, dass es sich um etwas Zufälliges handelt oder etwas nicht in Ordnung ist. Das ist eine völlig andere Gebärmutter", sagte Hatcher.

Hatcher sagte, die Ultraschalltechnikerin habe sich bei ihr bedankt und gesagt, sie würde nur einen kurzen Blick auf die zweite Gebärmutter werfen, um sicherzugehen, dass alles gut aussah.

"Und als sie den Ultraschallstab auf die andere Seite meines Bauches bewegte, sagte ich: 'Oh, mein Gott, da ist noch eine.'"

Hatcher musste nicht einmal gesagt werden, dass es ein weiteres Baby gab. Sie konnte es selbst sehen.

"Die Krankenschwester, mit der ich mich an diesem Tag traf, war einfach überwältigt. Sie sagte: 'Ich bin mir nicht einmal sicher, wie die Statistiken darüber aussehen'", erinnert sich Hatcher.

Hatcher sagt, sie habe in gewisser Weise Glück gehabt, denn manche Frauen mit Uterusdidaphysen haben nur eine funktionierende Gebärmutter; die andere kann eine Schwangerschaft nicht tragen. Aus ihren medizinischen Unterlagen geht jedoch hervor, dass sie bereits in beiden Gebärmüttern schwanger war, nur noch nie zur gleichen Zeit.

Die ungewöhnliche Anatomie hatte auch einen optischen Unterschied. In bestimmten Positionen hatte sie nicht nur einen Babybauch, sondern zwei, sagte sie.

Wenn sie sich abends in ihren Sessel legte, "trennen sich die Mädchen fast, und man kann die beiden getrennten Gebärmütter deutlich sehen, weil es eine große Lücke in meinem Bauch gibt, wo sie auf die eine oder andere Seite fallen."

Die langen, langen Chancen

Die Chancen sind verblüffend. Im vergangenen Jahr wurden in den USA etwa 3,6 Millionen Babys geboren, aber nur etwa 114.000 davon waren Zwillinge, wie die US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention mitteilten.

Mit anderen Worten: Auf 200 Lebendgeburten kommen nach Angaben der CDC etwa drei Zwillingspaare, von denen zwei wahrscheinlich zweieiig sind, d. h. aus zwei verschiedenen befruchteten Eizellen stammen.

Die Hatcher-Krankheit ist ebenfalls selten: Etwa 1 von 2.000 Frauen wird mit Uterusdidelphys geboren.

Damit sie in beiden Gebärmüttern gleichzeitig schwanger werden konnte, mussten zwei Eizellen befruchtet werden, eine in jeder Gebärmutter.

Wie die meisten Frauen hat auch Hatcher zwei Eierstöcke, die Drüsen, die Eizellen speichern und abgeben. Normalerweise geben die Eierstöcke abwechselnd Eizellen ab und schicken in jedem Zyklus eine in die Gebärmutter, damit sie befruchtet werden kann. Gelegentlich kann es jedoch vorkommen, dass ein Eierstock in jedem Zyklus mehr als ein Ei freisetzt, ein Phänomen, das als Hyperovulation bezeichnet wird.

Die Hyperovulation ist nicht umfassend erforscht, aber eine Studie aus dem Jahr 2006 mit 500 Frauen ergab, dass etwa 1 von 5 Frauen eine Hyperovulation hat. Aber selbst bei diesen Frauen findet er nicht in jedem Zyklus statt. Wenn dies der Fall ist, kann es vorkommen, dass ein einzelner Eierstock zwei Eizellen freisetzt. Noch seltener kommt es vor, dass beide Eierstöcke gleichzeitig eine einzige Eizelle freisetzen, wie es bei Hatcher der Fall war.

Bei Hatcher war die Wahrscheinlichkeit, den Powerball-Jackpot zu knacken, etwa siebenmal so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, irgendwann in ihrem Leben vom Blitz getroffen zu werden, etwa 131.000-mal so hoch.

