Französischer Mechaniker stirbt bei Unfall auf der Rallye Dakar

In der Erklärung heißt es, dass bei dem Unfall, an dem ein Hilfsfahrzeug und ein lokaler Lkw beteiligt waren, der 20-jährige Quentin Lavalée auf der Verbindungsstrecke getötet wurde.

Der Beifahrer, der Belgier Maxime Frére, wurde verletzt und in das Krankenhaus der Nationalgarde in Dschidda gebracht, so die Erklärung weiter.

Der französische Fahrer war Chefmechaniker des 205 Turbo 16, der am Dakar-Klassiker teilnimmt, heißt es in der Erklärung.

Zwei Tage vor Beginn der Rallye, am 30. Dezember, explodierte ein Auto, dessen französischer Pilot, Philippe Boutron, schwer verletzt wurde. Die Explosion traf ein Begleitfahrzeug des französischen Teams Sodicars, kurz nachdem es sein Hotel in Dschidda in Richtung Rennstrecke verlassen hatte, was die französische Staatsanwaltschaft veranlasste, eine Terrorismusuntersuchung einzuleiten.

Die Rallye Dakar wurde von 1979 bis 2007 in Europa und Afrika ausgetragen . Nachdem die Veranstaltung 2008 aufgrund von Sicherheitsbedenken abgesagt worden war, wurde sie 2020 nach Südamerika und dann in den Nahen Osten verlegt.

Bei der Rallye Dakar gibt es traditionell fünf große Fahrzeugkategorien: Autos, Motorräder, Lastwagen, UTVs und Quads.

Quelle: edition.cnn.com