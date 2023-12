Frank Lloyd Wright in 5 Gebäuden

Die folgenden fünf denkwürdigen Gebäude erzählen uns etwas über sein Leben und seine Arbeit.

1910: Robie House (Chicago, Illinois)

Im Jahr 1909 verließ Frank Lloyd Wright seine Frau und seine sechs Kinder. In Europa lernte er seine Geliebte Martha "Mama" Cheney kennen, die ihren amerikanischen Ehemann verlassen hatte, um ihm zu folgen.

In Deutschland veranlasste Wright die Veröffentlichung des Wasmuth-Portfolios mit 100 Lithografien seiner bisherigen Arbeiten. Dies war eine Offenbarung für die erste Generation der modernen europäischen Architekten. Im Berliner Büro von Peter Behrens soll die Arbeit für einen Tag stillgestanden haben, als die jungen Assistenten des Architekten, Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius und Le Corbusier, über einer Erstausgabe brüteten.

Mit ihren offenen Grundrissen, niedrigen Dächern, Fensterbändern und langen horizontalen Linien waren Wrights Präriehäuser unverwechselbar und modern. Bevor Wright und Mama in die USA zurückkehrten, wurde das beeindruckendste dieser Häuser von Marion Mahony, Wrights erster Assistentin, und dem Innenarchitekten George Mann Niedecken für Frederick C. Robie, einen 28-jährigen Geschäftsmann aus Chicago, fertig gestellt.

Mit seinem Stahlrahmen und der Ziegelsteinverkleidung galt die Konstruktion des Hauses als sehr fortschrittlich. Es wurde 1963 zum US National Historic Landmark ernannt und war zweimal vom Abriss bedroht: 1941 und 1957, beide Male durch das Chicago Theological Seminary, das seit 1926 Eigentümer ist.

"Das alles zeigt", so Wright, "wie gefährlich es ist, dem Klerus etwas Geistliches anzuvertrauen".

Das Robie House, das derzeit in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt wird, verkörpert den Geist einer originellen und ganz und gar amerikanischen Architektur, die unabhängig von europäischen Einflüssen war.

1923: Imperial Hotel (Tokio, Japan)

Der Skandal um seine Flucht nach Europa sorgte dafür, dass Wright mehrere Jahre lang ohne neue Aufträge blieb. Schlimmer noch: 1914 setzte ein männlicher Bediensteter Taliesin, das Haus in Wisconsin, das er für seine Mutter gebaut hatte, in Brand und ermordete sie, ihre Kinder und mehrere Mitarbeiter mit einer Axt, als sie flohen.

Der Auftrag, das neue Imperial Hotel in Tokio zu entwerfen, war die Rettung für den Architekten. Wright, der sein Leben lang japanische Drucke sammelte, besuchte die Stadt mehrmals und entwarf ein tempelartiges Gebäude mit Innenhof, in dem östliche und westliche Themen miteinander verschmolzen, wobei letztere durch seine wachsende Faszination für das Maya-Design zum Ausdruck kamen.

Das 1923 von seinem Tokioter Assistenten Arata Endo fertiggestellte Hotel war laut Wright "ein System von Gärten und versunkenen Gärten und Terrassengärten, von Balkonen, die Gärten sind, und Loggien, die auch Gärten sind, und Dächern, die Gärten sind".

Kameki und Nobuko Tsuchiura, zwei junge japanische Architekten, die an dem Projekt mitgearbeitet hatten, schlossen sich Wrights Team in Wisconsin an. Nobuko war die erste japanische Architektin.

Obwohl das Imperial in vielerlei Hinsicht verlockend war, schwamm es auf einer Schlammebene. Im Mai 1945 wurde sie durch Brandbomben der USAAF teilweise zerstört und war von 1945 bis 1952 von amerikanischen Truppen besetzt. In den 1960er Jahren war es tiefer in den Boden gesunken und wurde 1968 abgerissen.

Würde es heute noch existieren, wäre es sicherlich eines der Kult-Hotels der Welt.

1939: Fallingwater (Fayette County, Pennsylvania)

Die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise und der wachsende Einfluss einer jüngeren Generation moderner, vom Bauhaus beeinflusster Architekten brachten Wrights Karriere ins Stocken.

1934 beauftragte Edgar J. Kaufmann, ein wohlhabender Kaufhausbesitzer aus Pittsburgh, den 67-jährigen Architekten mit dem Entwurf eines Wochenendhauses in den Bergen mit Blick auf den Wasserfall von Bear Run in den Laurel Highlands, 65 Meilen südöstlich der Stadt.

Wright schrieb Kaufmann und seiner Frau Liliane: "Ich möchte, dass Sie mit dem Wasserfall leben und ihn nicht nur betrachten.

Das Ergebnis war ein höchst originelles und wunderschönes Haus direkt über einem Wasserfall, das zwar ausgesprochen modern ist, aber dennoch in die Landschaft passt. Es ist ein gewagtes Bauwerk, dessen auskragende Flussfront in dem Moment nachgab, als die Betonschalung entfernt wurde, während die Feuchtigkeit, die vom Wasserfall heraufsickerte - der über eine Treppe vom Wohnzimmer aus erreichbar war - Schimmel verursachte, da die Dachfenster undicht waren.

Es war jedoch schwer, sich nicht in Fallingwater zu verlieben, dessen Name den Namen "FLW" kaum verbergen kann. Zusammen mit seinem Architekten mit Hut (Wright war immer ein Showman) schaffte es das Haus auf die Titelseite von Time. Das einflussreiche Magazin bezeichnete das exquisite Haus als die "schönste Arbeit" des Architekten.

Wrights Stern war im Aufschwung begriffen. Fallingwater, das seit 1964 ein Museum ist und bis zum Ende des Jahrhunderts vom Einsturz bedroht war, wurde wunderschön restauriert, um künftige Generationen zu verzaubern und zu inspirieren.

Ein Reim in einem Café an der nahe gelegenen Route 381 lautete: "Frank Lloyd Wright baute ein Haus über fallendem Wasser, was er eigentlich nicht hätte tun sollen." Die meisten von uns sind froh, dass er es getan hat.

1959: Das Solomon R. Guggenheim Museum (New York)

Wrights Entwürfe für das Guggenheim - sein einziges Museum - entstanden Mitte der 1940er Jahre und widersprachen der geradlinigen modernen europäischen Architektur, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in New York und anderen Städten weltweit vorherrschte.

Als spiralförmige, organische Struktur, die einer Nautilus-Schale ähnelt, war das fertiggestellte Guggenheim eher eine höchst persönliche architektonische Aussage als eine rationale Analyse der Funktion, die sich in einem Raster von 90-Grad-Winkeln ausdrückt.

Seit seiner Eröffnung sechs Monate nach Wrights Tod im Alter von 91 Jahren (er hatte nie aufgehört zu arbeiten) wurde das Guggenheim geliebt und verabscheut. Diejenigen, die es liebten, schwärmten von seiner Freiheit und seinem Wagemut, seinem radikalen architektonischen Bruch mit herkömmlichen Museen und Galerien. Diejenigen, die es verabscheuten, wehrten sich gegen seine konträre Gestaltung.

Wie sollte man von den Kuratoren erwarten, dass sie Gemälde an den Wänden einer kontinuierlich ansteigenden oder abfallenden Spirale aufhängen, oder von den Besuchern, dass sie diese betrachten? Als die Kuratoren die niedrigen Decken beanstandeten, forderte Wright sie auf, "die Gemälde zu halbieren".

Trotz aller Kontroversen machte das Guggenheim Wright bei den New Yorker Medien beliebt. Im Juni 1956 trat er sogar in der beliebten TV-Quizshow "What's My Line? " auf.

Im darauffolgenden September war er nicht nur einmal , sondern gleich zweimal Gegenstand des von Philip Morris gesponserten "Mike-Wallace-Interviews", bei dem er in Zigarettenrauchwolken über Themen wie Religion, Sex, Ruhm und Architektur sprach. Wright war zu einer amerikanischen Legende geworden. Er bleibt jedoch ein leidenschaftlicher Individualist und weigert sich, dem American Institute of Architects beizutreten.

1956: Das Illinois (unrealisiert)

Im Oktober 1956 stellte Wright auf einer Pressekonferenz im gigantischen Hotel Sherman in Chicago seinen Entwurf für den Illinois vor, einen sensationellen Wolkenkratzer, der eine Meile hoch sein sollte. Der Illinois, der höchste aller Wolkenkratzer, sollte sich aus dem üppigen Grün der Chicagoer Parklandschaft erheben.

Das Illinois, so schien es zumindest, war die Gegenreaktion des 88-jährigen Architekten auf die Idee der Stadt im Allgemeinen. Als er Mike Wallace im Fernsehen zu seinen religiösen Überzeugungen befragt wurde, sagte Wright, er buchstabiere Gott mit einem "n" und nicht mit einem "g". Das "N" stand für Natur.

Das für 130.000 Mieter konzipierte Illinois war Wrights Versuch, die schiere horizontale Ausdehnung der amerikanischen Stadt in Schach zu halten. Der 528-stöckige Turm mit seinen zwei Hubschrauberlandeplätzen und 56 atombetriebenen Aufzügen blieb jedoch ein Traum, obwohl er bewies, dass Wright mit dem Alter immer radikaler geworden war und dass er, wie schon seit der ersten Werbung für seine Prairie Houses, immer noch ein hochtalentierter Publizist war.

Wright ist immer wieder als narzisstisch und egoistisch beschrieben worden. Er war jedoch ein außergewöhnlich begabter Architekt, was er selbst angesichts persönlicher Verluste und regelrechter Tragödien nie in Frage stellte.

Vor Gericht nach seinem Beruf befragt, antwortete Wright: "Der größte Architekt der Welt". Seine (dritte) Frau wies ihn zurecht.

"Ich hatte keine Wahl, Olgivanna", sagte er ihr. "Ich stand unter Eid."

"Frank Lloyd Wright at 150: Unpacking the Archive" ist vom 12. Juni bis 1. Oktober 2017 im Museum of Modern Art in New York zu sehen.

Quelle: edition.cnn.com