Forscher finden das tiefste Schiffswrack der Welt vier Meilen unter dem Pazifik

Es gibt ein neues tiefstes Schiffswrack der Welt, das identifiziert und vermessen werden soll - es ist die USS Destroyer Escort Samuel B. Roberts (DE-413), bekannt als Sammy B.

Victor Vescovo, ein Forscher, der bereits Expeditionen zu den tiefsten Stellen der Welt unternommen hat, entdeckte das Wrack am 22. Juni gemeinsam.

Es liegt in einer Tiefe von 6.895 Metern (22.621 Fuß) in der Philippinischen See. Zum Vergleich: Der Gipfel des Kilimandscharo ist 5.896 Meter hoch, während die höchste permanente Siedlung der Welt, La Rinconada in den peruanischen Anden, 5.100 Meter hoch ist.

Das tiefste jemals identifizierte und untersuchte Wrack war die USS Johnston, die letztes Jahr von Vescovo gefunden wurde. Sie liegt auf 6.469 Metern.

Vescovo, der Pilot und der Sonarspezialist Jeremie Morizet tauchten ab, um das Wrack von einem Ende zum anderen zu verfolgen. Es ist in zwei Teile zerbrochen, die etwa 10 Meter voneinander entfernt liegen.

Die Sammy B. sank in der Schlacht vor Samar am 25. Oktober 1944, in der die US-Marine die größere japanische Flotte östlich der Insel Samar auf den Philippinen besiegte. Sie kämpfte gegen drei japanische Schlachtschiffe, darunter die Yamato, die als das größte jemals gebaute Schiff gilt. Das US-Schiff hatte 224 Besatzungsmitglieder an Bord, von denen 89 getötet wurden. Kapitän Robert W. Copeland war einer der Überlebenden.

Das Schiff "kämpfte erbittert, obwohl es den japanischen Schlachtschiffen und schweren Kreuzern, denen es gegenüberstand, völlig unterlegen war", sagte Vescovo gegenüber CNN.

"Der Heldenmut ihres Kapitäns und ihrer Mannschaft ist in der Marine legendär, und es war eine große Ehre, ihre letzte Ruhestätte zu finden. Ich denke, dass dies dazu beiträgt, die Geschichte des Schiffes für die Familien derer, die verloren gingen, und derer, die auf dem Schiff dienten, abzuschließen. Ich denke, dass ein Schiff, das auf Nimmerwiedersehen in der Tiefe verschwindet, bei den Angehörigen ein Gefühl der Leere hinterlassen kann.

"Das Auffinden der Wracks kann dazu beitragen, einen Schlussstrich zu ziehen, und auch Details über die Schlacht ans Licht bringen, die wir vielleicht vorher nicht wussten. Wie wir sagen: 'Stahl lügt nicht.'"

Vescovo, der Gründer des Forschungsunternehmens Caladan Oceanic, und ein Team von EYOS Expeditions haben acht Tage lang sechs Tauchgänge unternommen, um das Schiff und ein weiteres US-Schiff, die Gambier Bay, zu finden. Frühere Aufzeichnungen, die auf die Position der Schiffe hinwiesen, waren ungenau, aber das Team konnte sich auf ein speziell angefertigtes Sidescan-Sonnensystem und gründliche Untersuchungen stützen.

Zunächst fanden sie Trümmer der Sammy B. - einen dreiröhrigen Torpedowerfer, der als einziges der gesunkenen Schiffe noch vorhanden war. Am letzten Tag entdeckten sie das Wrack.

Vescovo bezeichnete es als "Ehre", das Schiff gefunden zu haben, und sagte in einer Erklärung, die Ortung habe dem Team die Möglichkeit gegeben, "ihre Geschichte von Heldentum und Pflichtbewusstsein zu erzählen".

"In schwierigen Zeiten ist es wichtig, sich auf diejenigen zu besinnen, die in noch schwierigeren Zeiten so viel und bereitwillig geopfert haben, um unsere Freiheiten und unseren Lebensstil zu sichern", sagte er.

"Ich habe immer Ehrfurcht vor der außergewöhnlichen Tapferkeit derjenigen, die in dieser Schlacht gegen wirklich überwältigende Chancen gekämpft - und gewonnen haben."

Und er sagte CNN, dass sie nicht einmal sicher gewesen seien, ob die Reise gelingen würde.

"Die Sammy B ist ein kleines Schiff im Vergleich zu anderen Militärschiffen, und wir waren uns nicht sicher, ob wir sie in dem riesigen und extrem tiefen Ozean, in dem sie gesunken ist, finden würden. Aber mit Beharrlichkeit, einigen großartigen historischen Analysen und einer ganzen Menge Tiefseetechnologie und harter Arbeit konnten wir sie finden und eine großartige Gelegenheit bieten, ihre erstaunliche Geschichte zu erzählen", sagte er.

"Es ist unglaublich aufregend, ein Wrack auf dem Grund der Tiefsee zu finden, wenn man bedenkt, wie schwierig es ist, sie zu finden. Es ist ein großes Privileg, der erste Mensch zu sein, der sie sieht, nachdem sie vor fast 80 Jahren im Kampf untergegangen sind".

Kelvin Murray, Expeditionsleiter und Direktor für Expeditionsbetrieb und Unterwasserprojekte bei EYOS, sagte: "Wie immer hat das gesamte Team - die Schiffsbesatzung, das U-Boot-Team, Historiker und andere Spezialisten - unglaubliche Anstrengungen unternommen. Mit einer Kombination aus detektivischer Arbeit und innovativer Technologie haben alle an einem Strang gezogen, um die letzte Ruhestätte dieses zähen Schiffes zu finden.

"Es war eine herausfordernde, aufregende und ergreifende Expedition, die die Schiffe und Seeleute aller Nationen würdigt, die während dieser Schlacht so hart gekämpft haben. Wir sind alle stolz auf das Erreichte und demütig angesichts dessen, was wir erlebt haben."

Das Team begab sich auch auf eine Tiefe von über 7.000 Metern, um nach einem weiteren Schiff zu suchen - einem Flugzeugträger namens Gambier Bay -, konnte es aber nicht finden. Nach dem anderen Zerstörer, der USS Hoel, wurde nicht gesucht, da keine Daten vorlagen.

Aber die Sammy B. wird vielleicht nicht mehr lange das tiefste Wrack bleiben. Die Gruppe geht davon aus, dass ihr neues Sidescan-Sonar für Deep Ocean Search das tiefste Sidescan-Sonar ist, das jemals auf einem Tauchboot eingesetzt wurde - normalerweise gehen sie bis zu 6.000 Meter tief, aber dieses wurde bis zu 11.000 Meter, also in voller Meerestiefe, getestet. Das Team von Caladan Oceanic plant, es nächsten Monat bis auf den Meeresgrund zu bringen.

Foto oben: Caladan Oceanic

Quelle: edition.cnn.com