Formel E: Wegweisende Elektro-Rennserie startet wieder in den Straßen von Buenos Aires

Formel E für Buenos Aires ePrix am 6. Februar

Titelrennen nach 3 Runden "unglaublich eng"

Venturi-Miteigentümer Leo DiCaprio trifft den Papst

Die Rennsportmeisterschaft für Elektroautos geht am Samstag, den 6. Februar, in Argentinien in die vierte von elf Runden des ePrix, der unter dem Motto "Lightning Bites" steht.

Die Rivalen kämpfen um die Meisterschaft, wobei Renault e.dams-Pilot Sebastien Buemi nur einen Punkt vor seinem ABT Audi-Rivalen Lucas di Grassi liegt.

"Die Fans erleben in dieser Saison eine unglaublich enge Meisterschaft, in der es auf jedes kleinste Detail ankommt", schwärmte Di Grassi.

Buemi, der den Saisonauftakt in Peking gewann, ist auf der Hut: "Lucas ist wirklich nah dran und konstant, also müssen wir konzentriert bleiben", sagte er Reportern nach seinem letzten Sieg in Uruguay.

Bei der Formel E weiß man einfach nie!

Wenn die Formel E Argentinien erreicht, ist es dann Zeit für einen Zweikampf um die Fahrerkrone 2015/2016?

"Glauben Sie, wir könnten sie dazu bringen, miteinander zu tanzen?", überlegte Nicki Shields, Moderatorin der neuen CNN-Sendung SuperCharged, die am 13. Februar ausgestrahlt wird.

"Mit nur einem Punkt zwischen Buemi und Di Grassi wird es unterhaltsam sein, zu sehen, wie sie sich auf der Strecke schlagen.

"Die Renault- und Audi-Teams sind in der Regel sehr zuverlässig und konstant - und die Meisterschaft könnte sich schnell zu einem Zweipferderennen entwickeln.

"Aber wir hatten letztes Jahr sechs verschiedene Sieger in den ersten sechs Rennen, und die Straßenkurse sind sehr gnadenlos, der kleinste Fehler kann dich ein ganzes Rennen kosten. Bei der Formel E weiß man also nie!"

Der Titelkampf zwischen Buemi und Di Grassi könnte so eng werden wie ein Clinch im Tango, dem argentinischen Nationaltanz.

Der Legende nach wurde dieser leidenschaftliche Tanz auf den Straßen der Hauptstadt Buenos Aires geboren, wo an diesem Wochenende das Formel-E-Spektakel stattfindet.

Beim ersten ePrix der vergangenen Saison nahmen die ehemaligen Fahrer Michela Cerruti und Juan Manuel Lopez Tangounterricht, aber werden wir in diesem Jahr jemanden sehen, der sich auf der Tanzfläche bewegt?

"Vielleicht muss ich den Gewinner um einen Tangotanz bitten", schlägt Shields vor. "Ich habe in Buenos Aires schon einmal Tangounterricht genommen, und es hat großen Spaß gemacht.

Modische Kulisse

Wenigstens können die Fahrer ihre Muskeln bei einem Rundgang über die Rennstrecke spielen lassen, wenn schon nicht auf der Tanzfläche.

Schauplatz des ePrix von Buenos Aires ist die am Wasser gelegene Parklandschaft des angesagten Viertels Puerto Madero.

Die 2,4 Kilometer lange Strecke bietet eine Höchstgeschwindigkeit von fast 200 km/h und eine anspruchsvolle Haarnadelkurve zwischen den Kurven vier und sechs. Die Pole-Position wurde 2015 in einer Minute und 9,134 Sekunden erzielt.

"Es muss eines meiner Lieblingsrennen sein, weil Buenos Aires so lebendig ist und ein toller Ort für alle ist", fügt Shields hinzu.

"Die Strecke verläuft gegen den Uhrzeigersinn. Letztes Jahr war es ziemlich holprig, aber es ist auch eine ziemlich schnelle Strecke.

In Argentinien gibt es einige neue, aber auch bekannte Gesichter zu sehen, denn Salvador Duran und Mike Conway kehren in die elektrische Startaufstellung zurück.

Conway, der zuvor als Testfahrer für Dragon Racing tätig war, ersetzt den Formel-1-Weltmeister von 1997, Jacques Villeneuve, im Venturi-Team , nachdem sich die beiden getrennt hatten.

"Ich habe Straßenrennen immer gemocht", sagte der Engländer Conway, ein ehemaliger IndyCar-Sieger. "Es ist aufregend, Teil dieser Serie zu sein."

Duran kehrt für den Rest der Saison als Ersatz für Nathanael Berthon zum Team Aguri zurück, für das er im vergangenen Jahr neun Rennen bestritt.

"Ich freue mich besonders auf mein Heimrennen in Mexiko", sagte Duran, der sich darauf freut, bei der Veranstaltung im März wieder dabei zu sein.

Päpstlicher Segen?

Der Miteigentümer des Venturi-Teams, Leonardo DiCaprio, nahm sich eine Auszeit von den Lorbeeren, die er für seine schauspielerische Leistung in "The Revenant" erhalten hatte, um Papst Franziskus zu treffen, der aus Buenos Aires stammt.

Die beiden diskutierten über den Klimawandel, eine Herzensangelegenheit des amerikanischen Schauspielers, dessen gleichnamige Stiftung den Umweltschutz unterstützt.

DiCaprio ist auch ein Botschafter der Formel E und er könnte es gutheißen, dass der ePrix von Buenos Aires in einem grünen Park stattfindet, um die Umweltfreundlichkeit des Sports zu unterstreichen.

"Es ist wirklich eine gute Erinnerung daran, warum wir das tun", erklärt Shields, der auch offizieller Boxenreporter des Sports ist.

"Wir sind in Puerto Madro von wunderschönen grünen Blättern und Bäumen umgeben, und wir fahren dort auch noch Rennen. Diese Gegenüberstellung erinnert uns daran, worum es bei der Formel E geht - die Notwendigkeit, Null-Emissionen in unsere Städte zu bringen."

