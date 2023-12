Highlights der Geschichte

Formel E: Kommentator - "Oh mein Gott, das ist einfach verrückt!

Kommentatoren sind von der Formel E begeistert

"Aufregend und unberechenbar", sagt Nicholls

"Es ist eine Herausforderung", sagt IndyCar-Legende Franchitti

Neun Teams nehmen an der 11 Rennen umfassenden Meisterschaft teil, die auf den Straßen einiger der berühmtesten Städte der Welt ausgetragen wird, darunter Peking, Paris und zuletzt Buenos Aires.

Der Motorsportfan Jack Nicholls und die IndyCar-Legende Dario Franchitti sind das Kommentatoren-Duo, das die hektische Action für Millionen von Zuschauern in aller Welt beschreiben soll.

Die erste Meisterschaft war Berichten zufolge beliebter als die Formel 1 in Nordamerika, und die ersten drei Rennen der Saison 2015/16 zogen weltweit 56 Millionen Fernsehzuschauer und 1,45 Milliarden Aufrufe in den sozialen Medien an.

Da das Training, das Qualifying und das Rennen alle am selben Tag stattfinden - in der Formel 1 sind es drei Tage - bleibt die Formel E spannend, sagt Nicholls, der beide Sportarten kommentiert hat.

"Ich liebe die Spannung und die Unvorhersehbarkeit der Formel E", sagte Nicholls der CNN-Moderatorin Nicki Shields in der Sendung SuperCharged.

Er beschreibt das dramatische Eröffnungsrennen der Meisterschaft 2015/16 in Peking in seinem typischen atemlosen Stil: "Oh mein Gott, das ist einfach der Wahnsinn!"

"Die Formel E ist ein Ratespiel", fügt Nicholls hinzu. "Es gibt nicht genug Zeit, um die Daten zu sammeln, und das macht die Rennen sehr spannend. Die Formel 1 ist wie Schach bei 200 Meilen pro Stunde, die Formel E ist wie Autoscooter bei 100 Meilen pro Stunde."

Franchitti, vierfacher Champion der IndyCar-Serie, gibt zu, dass er sich nach dem Tausch des Cockpits gegen die Kommentatorenloge immer noch nicht ganz eingewöhnt hat.

"Es ist nicht so einfach, wie es scheint", sagt Franchitti. "Jahrelang habe ich Leute beobachtet, die Rennen kommentieren und gesagt: 'Ihr macht das falsch!'

"Ich versuche, gute Arbeit zu leisten und den Fans die Feinheiten zu vermitteln - das ist eine Herausforderung, und ich lerne definitiv noch dazu."

Die Rennserie, die am 12. März in Mexiko fortgesetzt wird, ist sehr ausgeglichen: Sébastien Buemi von Renault e.Dams führt die Fahrerwertung nach vier Rennen mit vier Punkten Vorsprung vor Lucas di Grassi von ABT an.

Der Brite Sam Bird ist nach seinem Sieg beim ePrix von Buenos Aires in diesem Monat in den Kampf um die Meisterschaft eingestiegen - der Sieg brachte den DS Virgin Racing-Piloten mit 52 Punkten auf den dritten Platz, 28 Punkte hinter Buemi.

Es ist schwer vorherzusagen, was in einer so unberechenbaren Rennserie passieren könnte, aber Franchitti glaubt, dass Buemi, der von 2009 bis 2011 für das F1-Team Toro Rosso fuhr, der Mann ist, den es in dieser Saison zu schlagen gilt.

"Er war einfach so dominant ... seine Pace war unglaublich."

Wer wird den Titel 2015/16 gewinnen? Sagen Sie Ihre Meinung auf der Facebook-Seite von CNN Sport

Weitere Nachrichten zur Formel E finden Sie in der Motorsport-Rubrik von CNN

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com