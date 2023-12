Highlights der Geschichte

Formel E: Daniel Abt holt in Mexiko seinen ersten Sieg

Daniel Abt gewinnt Mexiko E-Prix

Erster Sieg für einen Deutschen in der Formel E

Jean-Eric Vergne baut als Fünfter die Titelführung aus

Abt, der vom fünften Startplatz aus ins Rennen ging, arbeitete sich in den 47 Runden auf dem Autodromo Hermanos Rodriquez durch das Feld und holte sich in seinem Audi Sport den ersten Sieg für einen Deutschen in der Serie.

Zweiter wurde der Brite Oliver Turvey (NIO Formula E), der damit zum ersten Mal auf dem Podium stand. Dritter wurde der ehemalige Weltmeister Sebastian Buemi aus der Schweiz.

Der Führende der Serie, Jean-Eric Vergne (Techeetah), wurde Fünfter, hat aber seinen Vorsprung im Titelrennen auf 12 Punkte ausgebaut.

Vergnes schärfster Verfolger, der Schwede Felix Rosenqvist (Mahindra Racing), startete von der Pole Position, doch ein technisches Problem beendete seine Hoffnungen, obwohl er in der Anfangsphase führte.

Vergne, der den vorherigen Lauf in Chile gewonnen hatte, lag auf dem dritten Platz, bis er Opfer eines schönen Überholmanövers von Buemi wurde und später eine weitere Position an Nelson Piquet Jr. (Panasonic Jaguar Racing) verlor.

Rosenqvists Pech ließ die junge Hoffnung Turvey in Führung liegen, aber Abt schloss vor der Runde der Boxenstopps auf und übernahm zu diesem Zeitpunkt die Führung, bevor er im Ziel über sechs Sekunden Vorsprung auf seine nächsten Verfolger herausfuhr.

"Was für ein fantastisches Rennen", sagte Abt, der in der Gesamtwertung auf den sechsten Platz vorgerückt ist.

"Ich hoffe, wir können so weitermachen. Das Auto war fantastisch und meine Jungs haben einen unglaublichen Boxenstopp hingelegt", fügte er hinzu.

Abt, der seit der ersten Saison 2014/15 in der Serie fährt, wurde im Dezember in Hongkong aufgrund eines technischen Defekts der Sieg in der zweiten Runde der laufenden Saison verwehrt, wodurch Rosenqvist auf den ersten Platz vorrückte.

Auch Turvey, der sich am Ende gegen einen angreifenden Buemi behaupten konnte, war mit seiner Leistung zufrieden.

"Wir haben so hart gearbeitet und gezeigt, dass wir eine gute Pace haben", sagte er.

Titelverteidiger Lucas di Grassi, der den ersten E-Prix in Mexiko-Stadt gewonnen hatte, holte als Neunter seine ersten Punkte in einer enttäuschenden Saison, hat aber einen schweren Stand im Kampf um die Titelverteidigung.

Die sechste Runde der 12 Rennen umfassenden Meisterschaft findet in vierzehn Tagen in Punta del Este in Uruguay statt.

