Highlights der Geschichte

Formel E: Daniel Abt gewinnt in Berlin, Jean-Eric Vergne baut Titelführung aus

Daniel Abt gewinnt Berlin ePrix

Doppelsieg für Audi Sport Team

Titelverteidiger Jean-Eric Vergne Dritter

Audi Sport-Pilot Abt war von der Pole-Position aus über 45 Runden auf dem alten Flughafen Tempelhof in der deutschen Hauptstadt nicht zu schlagen.

Titelverteidiger Lucas di Grassi aus Brasilien sorgte als Zweiter mit seiner besten Saisonplatzierung für einen Audi-Doppelsieg, Vergne gewann einen spannenden Kampf mit Sebastien Buemi (Renault e.dams) um den letzten Podestplatz.

Der Techeetah-Pilot Vergne, der das vorangegangene Rennen in seiner Heimatstadt Paris gewonnen hatte, hat bei nur noch drei ausstehenden Rennen der aufgeladenen Saison 40 Punkte Vorsprung auf den Briten Sam Bird, dessen größter Titelrivale für DS Virgin Racing Siebter wurde.

Vergne auf dem Weg zum Formel-E-Titel

"Meine Titelführung auszubauen ist fantastisch", sagte Vergne, aber der Franzose gab zu, dass er gegenüber den Fahrern des Heimteams vor ihm nur die zweite Geige spielt.

Abt, der seinen zweiten Karrieresieg einfuhr, holte sich die Punkte für die Pole Position und fuhr zur Freude des heimischen Publikums die schnellste Runde.

Sein einziger unangenehmer Moment kam beim Ladestopp, als sein Teamkollege di Grassi direkt aufschloss, aber er konnte sich wieder absetzen und gewann mit fast sieben Sekunden Vorsprung.

"Ich glaube, mir fehlen die Worte, unglaublich", sagte er.

"Ein Audi-Doppelsieg, unser bestes Gesamtergebnis, und ein Heimsieg für mich, ein super Ergebnis."

Vor dem Rennen bekamen die Fans in Berlin zu sehen, wie der F1-Weltmeister von 2016, Rosberg, das #Gen2-Auto testete, das in der nächsten Saison in der Formel E eingesetzt werden soll.

Es war der erste öffentliche Einsatz des Autos und die erste Fahrt auf einer Strecke in einem Einsitzer für Rosberg seit seinem Titelgewinn für Mercedes.

Rosberg, der sich als Investor an der Formel E beteiligt, sagte, dass er nicht an einer Rückkehr in den Rennsport interessiert sei, aber er testete das neue Auto während mehrerer Runden auf der Strecke auf Herz und Nieren.

Sein ehemaliger F1-Rivale, der Australier Mark Webber, gehörte zusammen mit dem Briten David Coulthard zu den Motorsport-Prominenten beim Berliner Rennen.

Der nächste Lauf findet in drei Wochen in Zürich statt, bevor es im Juli zu zwei abschließenden Läufen in New York kommt. Vergne hat die Führung im Titelrennen fest in der Hand, Abt rückte mit seinem schönen Sieg auf den vierten Platz vor.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com