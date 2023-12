Formel-E-Chef Mitch Evans sagt, der Motorsport befinde sich in einer "einzigartigen Ära des Wandels

Nach seinem Sieg beim ePrix von Mexiko vor zwei Wochen und dem dritten Platz in Santiago führt der Panasonic-Jaguar-Pilot die Fahrerwertung 2019-20 an.

Evans hat bereits Erfahrung mit der Spitze, als er 2012 die GP3-Serie und 2010 und 2011 die Toyota Racing Series gewann.

Während sich seine Platzierungen in der Endwertung der Formel E seit seinem Einstieg vor vier Jahren stetig verbessert haben, ist es für den Neuseeländer das erste Mal, dass er in der Elektrorennserie an der Tabellenspitze steht.

"Es ist Neuland, aber das ganze Team ist bereit dafür", sagte Evans gegenüber Alex Thomas von CNN Sport. "Ich war schon viele Male in meiner Karriere in dieser Position, nur nicht in der Formel E, also habe ich Erfahrung darin, das Ziel zu sein."

Vor dem Rennen am kommenden Wochenende in Marrakesch in Marokko glaubt Evans, dass es wichtig ist, auf der Strecke konstant zu bleiben, anstatt Änderungen vorzunehmen, wenn man mehr Erfolg haben will.

"Wir befinden uns im Moment in einer wirklich guten Position", sagte er. "Das Auto ist in einem großartigen Fenster, also ist das die oberste Priorität, das Auto in seinem Leistungsfenster zu halten, in dem alles richtig funktioniert, ich fühle mich gut darin, es bremst gut, es beschleunigt gut, ich habe das Vertrauen, die Geschwindigkeit in die Kurven zu tragen.

"Jede Strecke ist ein wenig anders, also muss man die Abstimmung und die Herangehensweise an die Strecke anpassen, aber das scheint uns im Moment gut zu gelingen.

"Marrakesch ist eine ziemlich lange Strecke mit langen Kurven. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, und in den Trainingssitzungen, die zu den entscheidenden Punkten des Tages führen, also dem Qualifying und dem Rennen, müssen wir einfach das zusammenstellen, was wir vom Auto brauchen, um sicherzustellen, dass wir eine gute Leistung bringen.

"Wir haben dort in der Vergangenheit gute Ergebnisse erzielt, und hoffentlich können wir unsere derzeitige Form an diesem Wochenende fortsetzen."

Die Früchte der Arbeit

Der Aufstieg von Evans und Jaguar an die Spitze hat vier Jahre gedauert.

Das Team gab sein Debüt 2016 und hat seitdem eine steile Lernkurve hinter sich.

In der Debütsaison gab es keinen einzigen Podestplatz, doch Evans belegte in den folgenden Saisons die Plätze 14, sieben und fünf.

"Seit wir in der dritten Saison dabei sind, schleichen wir uns an die Spitze der Tabelle heran", erklärt der 25-Jährige. "Letztes Jahr waren wir bis zum letzten Rennen ein Anwärter auf die Meisterschaft, aber wir haben es leider verpasst.

"Es ist das erste Mal, dass wir die Fahrerwertung anführen, in der Konstrukteurswertung sind wir Zweiter. Es war eine Menge Arbeit in den letzten Jahren, die nun endlich Früchte trägt, und wir fangen an, die Teile zusammenzufügen.

"Jetzt sehen wir erste wirklich gute Ergebnisse auf der Strecke. Das ist nicht über Nacht passiert. Wir haben jetzt schon einige Jahre darauf hingearbeitet.

"Wir wussten, dass wir letztes Jahr auf einem guten Weg waren, aber wir wollten in dieser Saison darauf aufbauen, und wir haben wirklich gut angefangen, und jetzt geht es darum, konstant zu bleiben, gelassen zu sein und nicht zu viel zu erwarten.

Neue Technik

Von neuen, umweltfreundlicheren Technologien bis hin zu interaktiven Fan-Elementen - die Formel E ist seit langem stolz auf ihre Innovationskraft.

Und nach der Veröffentlichung der neuen Point-of-View-Kamera Driver's Eye bezeichnete Evans den Wettbewerb als "Prüfstand für Hersteller".

"Das wird eine direkte Auswirkung auf unsere zukünftigen Fahrzeuge auf der Straße haben, insbesondere auf den (Jaguar) I-Pace, den Sie auf der Straße sehen", skizzierte er. "Ein großer Teil dieser Entwicklung ... ist aus dem Formel-E-Programm hervorgegangen und umgekehrt.

"Es ist also sehr cool, in dieser einzigartigen Ära des Wandels im Motorsport und in der Automobilindustrie zu sein, die offensichtlich auf Elektroantrieb setzt. Wir sind an vorderster Front dabei, und es ist großartig, einer der Testfahrer zu sein und diese neue Technologie in einem wirklich beeindruckenden Tempo zu erleben.

"Dinge wie das Driver's Eye sind eine erstaunliche Innovation, auf die die Formel E aufgesprungen ist und die den Fans einen Einblick in das gibt, was für uns nötig ist und was wir hinter dem Lenkrad durchmachen, im Grunde genommen durch unsere Augen."

Quelle: edition.cnn.com