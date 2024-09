Ford Ranger Elektro-Hybridfahrzeug: Dies ist ein Ladekraftwagen.

Nach fast drei Jahren seit seiner ursprünglichen Einführung wird Ford im nächsten Sommer eine Plug-in-Hybrid-Version des Ranger vorstellen. Die erwartete rein elektrische Reichweite liegt bei etwa 50 km, was als moderat gilt, aber Ford erwartet, dass diese Version insbesondere bei einer bestimmten Zielgruppe einen beträchtlichen Einfluss haben wird.

Auf der IAA Transportation in Hannover (bis zum 22. September) wird Ford erstmals die PHEV-Version seines Ranger-Pick-ups präsentieren. Dieser Plug-in verfügt über einen neuartigen Antrieb, bestehend aus einem 2,3-Liter-Turbobenzinmotor und einem Elektromotor, der eine kombinierte Leistung von 279 PS liefert. Die Leistung wird über ein 10-Gang-Automatikgetriebe auf alle vier Räder übertragen. Der Ranger PHEV ist zum Preis von €53.181 erhältlich, die ersten Lieferungen sind für den nächsten Sommer geplant.

Der 11,8 kWh-Nettospeicher ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von etwa 50 km. Dieser Plug-in bietet ein Rekord-Drehmoment von 690 Nm, eine Eigenschaft, die bisher in der Ranger-Modellreihe nicht verfügbar war, die bisher nur mit verschiedenen Diesel- und Benzinmotoren in Deutschland angeboten wurde. Wie diese Modelle bietet auch die Plug-in-Version eine Nutzlastkapazität von bis zu einer Tonne und eine Zugkapazität von bis zu 3,5 Tonnen.

Optimistisch in Bezug auf erhöhte Verkäufe mit dem PHEV

Der Ranger, wie sein fast identischer Zwilling, der VW Amarok, wurde vor zwei Jahren auf den Markt gebracht. Trotz des relativ späten Markteintritts ist Ford zuversichtlich, dass diese Variante einen bemerkenswerten Anstieg der Verkäufe sehen wird, dank des elektrischen Systems, das in der Lage ist, verschiedene elektrische Geräte gleichzeitig zu betreiben. Die Basisversion bietet eine Leistung von 2,3 kW, während die optionale Version eine Leistung von 6,9 kW und zwei zusätzliche 16-Ampere-Anschlüsse bietet.

Der Ford Ranger PHEV wird in den Ausstattungsvarianten XLT (€53.181), Wildtrak (€62.225) und als Sonderedition in Stormtrak (€69.008) erhältlich sein. Im Vergleich zum leistungsstärksten Dieselmodell mit 240 PS ist der PHEV in der Wildtrak-Ausstattung €2.500 günstiger. Der Plug-in wird in der südafrikanischen Silverton-Fabrik hergestellt, wie auch die anderen Modelle.

