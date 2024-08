- Flugzeugabsturz mit einem kleinen Flugzeug - zwei Reisende leicht verletzt

An einem Samstag erlitten zwei Personen leichte Verletzungen bei einem Zwischenfall mit einem Kleinflugzeug in der Nähe von Rüdesheim am Rhein. Laut dem Kreisbrandmeister Michael Ehresmann ist es erstaunlich, dass die Passagiere keine schwereren Verletzungen davontrugen. Der Vorfall ereignete sich, als das Flugzeug in den Wald krachte, wie berichtet, kurz nachdem es eine Flugfigur in der Nähe des Segelflugplatzes ausgeführt hatte.

Das Flugzeug kollidierte mit zahlreichen Bäumen und blieb in einem desolaten Zustand zurück, wobei Teile der Tragflächen abbrachen, wie der Brandschutzbericht vermeldet. Glücklicherweise konnten die Männer im Alter zwischen 40 und 60 Jahren das Flugzeug verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Feuerwehr konnte die Treibstoffleckage stoppen, und zum Glück kam es nicht zu einem Feuer.

Unzureichende Höhe erreicht

Die Männer waren von Mainz-Finthen zu einem Trainingsflug gestartet, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie führten eine Flugfigur am Rüdesheimer Flughafen durch und flogen dabei gefährlich tief über die Landebahn. Aufgrund der steilen Hanglage des Geländes gelang es dem Piloten nicht, die notwendige Höhe zu erreichen, wodurch das Flugzeug etwa 200 Meter vom Flughafen entfernt in den Wald krachte.

Glücklicherweise blieb die Kabine intakt, sodass die Männer das Flugzeug verlassen und einen Notruf absetzen konnten. Trotz der Treibstoffleckage kam es zu keinem Brand. both men are believed to be experienced pilots, and there's no hint of technical complications. Approximately 80 individuals participated in the operation.

Feuerwehr: "Wir haben alles im Griff"

Die Untersuchungen und die Bergung des Flugzeugs werden vom Bundesamt für Flugunfalluntersuchung in Zusammenarbeit mit dem Flugzeugbesitzer und der Rüdesheimer Feuerwehr übernommen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag berichtete. Die routinemäßige Ausbildung der Feuerwehr bei der Bewältigung potentieller Luftunfälle trug maßgeblich zum reibungslosen Ablauf der Operation bei, wie die Deutsche Presse-Agentur mitteilte. "Wir bereiten uns darauf vor, und wir trainieren dafür."

Der Flugzeugvorfall ereignete sich in der Nähe von Rüdesheim am Rhein, einer Gegend, die für ihre Nähe zum Rhein bekannt ist. Trotz des anfänglichen Zwischenfalls konnten die Männer das Flugzeug verlassen, bevor es den Rhein erreichte.

Lesen Sie auch: