Fluggesellschaften ändern ihre Pläne, um Mahlzeiten und Hotels anzubieten, wenn Flüge gestrichen werden

American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, JetBlue und Southwest (pdf) haben diese Woche Aktualisierungen ihrer Kundendienstrichtlinien veröffentlicht.

Die Richtlinien wurden klarer formuliert, und in einigen Fällen wurde die Frage, wann Fluggäste bei Annullierung oder Verspätung eines Fluges Gutscheine für Mahlzeiten und Hotels erhalten können, neu geregelt.

Im Fall von United bietet die Fluggesellschaft nun Essensgutscheine für Flüge an, die mehr als drei Stunden verspätet sind, während die vorherige Schwelle bei vier Stunden lag. Die Änderungen wurden online veröffentlicht.

Die Fluggesellschaft erläuterte auch ihre Hotelgutscheinpolitik für unerwartete Übernachtungen, die durch etwas verursacht wurden, das im Einflussbereich der Fluggesellschaft liegt. Wenn für die Partnerhotels keine Gutscheine verfügbar sind, können die Kunden eine Quittung beim Customer Care Team der Fluggesellschaft einreichen, um eine Erstattung von bis zu 200 US-Dollar zu erhalten.

In einem Schreiben Anfang des Monats hatte Verkehrsminister Pete Buttigieg die Fluggesellschaften aufgefordert, ihre Kundendienstpläne zu überprüfen und Mahlzeiten anzubieten, wenn Flüge mehr als drei Stunden verspätet sind.

"Viele Fluggesellschaften haben sich wirklich verbessert und sich schriftlich zu einigen Verbraucherschutzmaßnahmen verpflichtet, die sie vorher nicht hatten", sagte die stellvertretende Sekretärin des Verkehrsministeriums, Polly Trottenberg, in einem Interview mit CNN. "Wir werden weiter mit ihnen zusammenarbeiten".

Delta Air Lines sagte in einer Erklärung gegenüber CNN, dass die Richtlinien der Fluggesellschaft bereits mit Buttigiegs Forderungen übereinstimmten, aber dass sie ihre Formulierungen aktualisiert hätten, um sie klarer zu machen.

Der CEO von Delta, Ed Bastian, schrieb an Minister Buttigieg zurück und erläuterte die Schritte, die die Fluggesellschaft unternommen hat, um die Zahl der Flugausfälle zu verringern.

Bastian sagte, die Fluggesellschaft biete "vollständige und rechtzeitige Rückerstattungen für berechtigte Passagiere".

"Seit Anfang 2020 haben wir über 11 Millionen Tickets im Gesamtwert von 6 Milliarden Dollar erstattet, davon 20 % im Jahr 2022", schrieb er.

Er sagte auch, dass sie seit Anfang 2021 20.000 neue Mitarbeiter eingestellt haben.

In seiner Aufforderung an die Fluggesellschaften forderte Buttigieg diese auch auf, Hotelzimmer zur Verfügung zu stellen, falls Fluggäste aufgrund von Annullierungen über Nacht warten müssen.

American Airlines gehört zu den Fluggesellschaften, die in solchen Fällen Hotelzimmer anbieten, sofern die Annullierung nicht auf einen Umstand zurückzuführen ist, auf den die Fluggesellschaft keinen Einfluss hat, wie etwa das Wetter. Die Fluggesellschaft weist auch darauf hin, dass sie die Kosten für den Transport zum und vom Hotel übernimmt.

Southwest beschränkt auch Hotelaufenthalte auf Stornierungen, die außerhalb des Einflussbereichs von Southwest liegen, und sagt, dass diese "auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, falls verfügbar".

Weitere Informationen zu den überarbeiteten Richtlinien finden Sie hier: American Airlines | Delta Air Lines | United Airlines | JetBlue | Southwest (pdf).

Die Maßnahmen kommen am Vorabend des Tages der Arbeit und des Versprechens des Verkehrsministeriums, ein Online-Dashboard einzuführen, das es den Fluggästen ermöglicht, ihre Rechte als Verbraucher mit vergleichenden Informationen über jede Fluggesellschaft leichter wahrzunehmen.

Daten von FlightAware zeigen, dass US-amerikanische Fluggesellschaften seit Anfang Juni mehr als 45.000 Flüge gestrichen haben. Am Dienstag wurden mehr als 800 Flüge in, nach oder aus den Vereinigten Staaten gestrichen, und die FAA verhängte an allen drei großen Flughäfen im Großraum Washington wegen des Unwetters Bodensperren.

Die Fluggesellschaften stehen wegen des Verlaufs des Sommers weiterhin unter Druck, u. a. von 38 Generalstaatsanwälten, die am Mittwoch in einem Schreiben an den Kongress um mehr Befugnisse für rechtliche Schritte gegen die Fluggesellschaften baten, die ihrer Meinung nach "ihrer Verantwortung gegenüber ihren Kunden systematisch nicht gerecht geworden sind".

Bild oben: Reisende stellen sich am 1. Juli 2022 in Newark, New Jersey, vor einer Sicherheitskontrolle am Newark Liberty International Airport an. (Jeenah Moon/Getty Images)

Quelle: edition.cnn.com