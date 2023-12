Fischer untersuchen etwas Glänzendes, das laut Polizei zur "wundersamen" Rettung eines Mannes aus Indiana führte, der tagelang in einem verunglückten Lastwagen feststeckte

Mario Garcia und sein Schwiegersohn Nivardo Delatorre erkundeten den Salt Creek in der Nähe der Stadt Portage im Nordwesten von Indiana nach möglichen Angelstellen und wollten schon Feierabend machen, als ihnen etwas Glänzendes in der Ferne auffiel, sagte Garcia auf einer Pressekonferenz der Staatspolizei. Neugierig geworden, gingen sie der Sache nach und stellten fest, dass es sich um ein Fahrzeugwrack handelte.

Der verunglückte Pickup stand unter der Brücke der Interstate 94 über den Bach. Garcia schob einen Airbag aus dem Weg und sah, was er für eine tote Person auf dem Fahrersitz hielt.

"In dem Moment, als ich die Schulter berührte, drehte er sich um - er wachte auf", sagte Garcia.

Erschrocken, aber darauf konzentriert, dem jungen Mann zu helfen, bat Garcia Delatorre, Hilfe zu rufen, und die beiden blieben bei dem Mann, bis Rettungskräfte kamen, um ihn herauszuziehen.

"Er lebte und war sehr glücklich, uns zu sehen", sagte Garcia und erinnerte sich daran, dass der Mann sich wiederholt bei ihnen bedankte. "So eine Erleichterung habe ich noch nie erlebt.

Der Mann, Matthew R. Reum aus Mishawaka, könnte schon seit einer Woche dort gelegen haben und erlitt einige "schwere, möglicherweise lebensbedrohliche Verletzungen", sagte Glen Fifield, Sergeant der Indiana State Police, auf der Pressekonferenz.

Reum überlebte zum Teil, indem er Regenwasser trank, so die Staatspolizei in einer Pressemitteilung. "Der Wille, diesen Unfall zu überleben, war schlichtweg außergewöhnlich", so die Polizei.

"Es ist ein Wunder, dass er bei diesem Wetter noch am Leben ist", sagte Fifield. Die Temperaturen in Porter County, wo sich das Unglück ereignete, hatten in den letzten Tagen einen Tiefststand von 29 Grad erreicht.

Der Mann erzählte den Fischern, dass er seit dem 20. Dezember in seinem Sitz in dem zerquetschten Lastwagen festsitzt und sein Telefon nicht erreichen kann, so Garcia.

"Er sagte, er habe versucht zu schreien und zu rufen, aber niemand habe ihn gehört. Es war ganz still - nur das Rauschen des Wassers", erinnert sich Garcia an die Aussage des Mannes.

"Er sagte mir, dass er schon so lange dort ist, dass er fast alle Hoffnung verloren hatte, weil niemand da war", sagte Garcia.

Reum wurde am Dienstag zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Die Unfallursache ist noch unklar, aber Fifield sagte, dass der Lkw des Mannes offenbar von der I-94 abkam, die Leitplanke verfehlte, in die Luft flog, in den Bach rollte und unter der Brücke zum Stehen kam.

Die Polizei sagte, sie habe keine Meldungen über einen Unfall erhalten, und selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, hätte man das Wrack von der Brücke aus nicht sehen können.

"Ich habe über die Brücke geschaut und man kann es nicht sehen", sagte Fifield. "Ich bin auf der Ostseite des Geländes entlanggelaufen und habe geschaut, aber ich konnte es immer noch nicht sehen."

Es war schwierig, Ausrüstung zum Wrack zu bringen, und es dauerte Stunden, den Mann herauszuholen, sagte Fifield. Die Fahrspuren der I-94 in westlicher Richtung am Meilenstein 20 waren am Dienstagnachmittag gesperrt, als die Besatzungen daran arbeiteten, den Mann zu befreien und ihn zu einem Hubschrauber zu bringen, der ihn ins Krankenhaus bringen sollte.

Hätten die Fischer ihn nicht gefunden, hätte der Mann es vielleicht nicht geschafft, sagte Fifield.

"Es ist kalt heute Nacht", sagte der Sergeant. "Ich glaube nicht, dass er die Nacht überlebt hätte, das ist meine persönliche Meinung."

Garcia sagte, er und sein Schwiegersohn hätten Glück gehabt, dass ihre Neugier sie zu dem jungen Mann geführt habe.

"Ist es ein Wunder? I don't know. Aber ich bin einfach froh, dass wir ihn gefunden haben", sagte Garcia.

Taliah Miller von CNN und der CNN-Meteorologe Robert Shackelford haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com