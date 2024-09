Finanzielle Bedenken stärken Trumps Unterstützung unter Hispanics auf dem Schlachtfeld von Nevada.

Fortschritt, wie der langjährige Immobilienmakler Zoila Sanchez aus Las Vegas betont, ist offensichtlich, wie sie von ihrem Patio in der Vorstadt Henderson aus auf neue Bauprojekte zeigt. Allerdings dient es auch als Erinnerung an ein wichtiges wirtschaftliches und politisches Problem in der Gegend.

Mietpreise steigen rasant, und Einstiegswohnungen werden immer seltener. Die Reichen können leicht finden, was sie wollen – oder es bauen lassen – aber Arbeiterfamilien erleben einen Wohnungsmangel.

"Die Preise sind astronomisch hoch – höher als je zuvor", erklärte Sanchez in einem Interview. "Und mit den höchsten Zinssätzen aller Zeiten ist die Finanzierbarkeit für viele Menschen inexistent."

Sanchez glaubt, dass eine Reduzierung der Zinsen der Federal Reserve von Vorteil wäre und sie erwartet eine baldige, um nicht nur ihrem Unternehmen und den lokalen Familien, sondern auch ihrer favorisierten Präsidentschaftskandidatin: Kamala Harris zu helfen.

"Sie ist eine außergewöhnlich intelligente Frau", sagte Sanchez, die ihre Bewunderung für die Vizepräsidentin zum Ausdruck bringt. "Sie hört mir zu. Sie spricht direkt auf meine Bedenken an."

Dieser Standpunkt kommt von einer selbsternannten Reagan-Republikanerin, die hofft, bald wieder für einen republikanischen Präsidenten zu stimmen. Allerdings nicht mit Donald Trump an der Spitze.

"Ich habe nie eine positive Meinung von ihm gehabt", sagte Sanchez, auf den ehemaligen Präsidenten Bezug nehmend. "Gar nichts. Seine Wortwahl. Seine Ideale. ... Ich meine, die Idee, dass Immigranten das Übel der Gesellschaft sind. Dass wir aus Irrenanstalten und Gefängnissen kommen. Es ist einfach nicht wahr."

Trump verlor Nevada sowohl 2016 als auch 2020 knapp. Sanchez sieht eine Zunahme der lateinamerikanischen Wählerunterstützung für ihn in dieser Wahl, insbesondere unter Männern.

"Ich versuche, es zu verstehen", sagte sie. "Aber ehrlich gesagt, ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. ... Ich denke, es ist so etwas wie ein Macho-Ding."

Bei unserem ersten Treffen im vergangenen Dezember sagte Sanchez, dass sie erneut für Joe Biden stimmen würde, hauptsächlich wegen ihrer Abneigung gegen Trump. Jetzt sagt sie, dass sie begeistert ist, Harris zu unterstützen.

"Wenn wir es schaffen, die erste weibliche Präsidentin zu wählen, bekomme ich allein bei dem Gedanken, Geschichte zu erleben, Gänsehaut", sagte sie.

Sanchez ist zuversichtlich, dass die Begeisterung für Harris die erhöhte Trump-Rhetorik unter ihren Landsleuten übertrifft.

"Ich weiß, dass Hispanics zahlreiche Wahlen beeinflusst haben und ich kann sehen, dass es jetzt passiert", sagte sie.

Lateinamerikanische Wähler bleiben unentschieden

Rogelio Regalado und Rafael Cerros Jr. sind skeptischer.

Close friends, Regalado and Cerros took a gamble in 2020 – during the pandemic – and established a local radio station, Fiesta 98.1. Their small startup now ranks second in a competitive Las Vegas Spanish-language market.

Cerros is responsible for the business side and remains undecided in the presidential race.

Regalado hosts the afternoon drive-time show and considers himself leaning towards Harris but eager for her to exert more effort towards the Hispanic vote.

"I feel that the Democrats take the Hispanic vote for granted in Vegas or in Nevada", said Cerros. "We're one-third of the population. Last I checked, it's like 23% of registered voters."

The station hosts a weekend political talk show, and political discussions also often arise during the week when listeners phone in to discuss music or compete for prizes. The station is frequently represented at local events.

"I see Hispanics on social media posting, 'I'm not with Her'", said Regalado. "I'm shocked."

Cerros stated that many people he knows who were solid Democrats are now at least open to supporting Trump.

"It's 100% that", said Cerros.

During the pandemic, Nevada was hit hard due to its reliance on tourism. The state had the highest pandemic unemployment rate, reaching an astounding 30.9% – more than twice the national average. However, the data now shows that jobs have returned, and then some. Nonetheless, the lingering effects of the pandemic have left working families dealing with housing and inflation issues.

"We've seen record numbers at the casinos", said Regalado. "But some businesses are still struggling."

Cerros added that Fiesta 98.1's primary advertisers are small, Latino-owned businesses. "A lot of small businesses are still struggling", he said. "It's not back to 100% yet, especially with inflation."

Eine muslimische Wählerin fragt nach Harris' Haltung zu Israel

Zena Hajji stellt eine weitere Herausforderung für Harris dar.

Muslime bilden einen winzigen Bruchteil der Bevölkerung Nevadas, aber jeder Stimmen und jede Wählerschaft ist in einem Staat entscheidend, der vor vier Jahren mit 33,596 Stimmen gewonnen wurde.

"Viele Muslime sind frustriert, dass sie irgendwie unglücklicherweise mit den Problemen verbunden sind, die im Ausland auftreten", sagte Hajji in einem Interview in ihrem Henderson-Haus.

"Ich will nicht, dass mein Geld für Aktionen verwendet wird, die Menschen schaden, insbesondere wenn ich so hart arbeite, um hier Menschen zu helfen", sagte Hajji.

Die 21-jährige Demokratin, die stolz auf ihre marokkanische Immigranten-Herkunft ist, teilt Harris' Haltung zu den meisten Themen. Allerdings fragt sie sich, ob die Unterstützung der Biden-Regierung für Israel während des Konflikts mit Hamas sie dazu bringt, eine Drittpartei-Wahl oder eine ungültige Präsidentenstimme in Betracht zu ziehen.

"Why continue voting for a party that promises no more violence, no more suffering, peace in the Middle East – but hasn't delivered on that promise?" said Hajji, highlighting her disappointment in broken pledges. She believes that Harris is more explicit in calling for an end to the violence against Palestinian civilians, but that words alone are insufficient.

She proposed a temporary truce, she stated. "That's it", she said. "We just need it to halt. ... We are drained. We are incredibly weary. And we're unsure of what to do with our votes at the moment."

Antonio Munoz ist ein Mann, der vor Optimismus strotzt. Ein Veteran, ehemaliger Polizeibeamter und nun Inhaber des 911 Taco Bar im El Mercado, einem JC Penny Department Store, der zu einem Zentrum für zahlreiche hispanische Kleinbetriebe umgebaut wurde.

Als wir uns im vergangenen Dezember das erste Mal trafen, war er bei der Präsidentenwahl unentschieden und unzufrieden mit der Aussicht auf eine Neuauflage von Biden gegen Trump. Er spekulierte sogar, dass keiner von ihnen an Wahlitag auf dem Stimmzettel landen würde. Er lag damit nicht ganz falsch.

Jetzt neigt sich Munoz eher zu Harris – fasziniert und begeistert, sucht aber noch nach mehr Details über ihre Pläne, Unternehmen wie seinem zu helfen.

"Ich habe ihre Website durchforstet, aber sie ist nicht sehr detailliert", sagte Munoz. "Wir müssen vorwärtskommen. Wir brauchen eine neue Strategie, um die Inflation zu überwinden, die viele Unternehmen geschädigt hat. ... Sie muss direkter sein."

Der heiße Sommer diente als das letzte Hindernis und beeinträchtigte Munoz' Catering-Geschäft, seine Haupt Einkommensquelle.

"Wir hatten über 30 Tage mit 43 Grad", sagte Munoz. "Daher hatten wir eine beträchtliche Anzahl von Absagen, weil die Leute nicht draußen sein wollten."

Er sieht die bevorstehende Wahl nun als eine Art Pause-Taste.

"Denn die Leute sind zögerlich, rauszugehen und Geld auszugeben", sagte er. "Sie wissen nicht, was sie von einer neuen Verwaltung erwarten sollen."

Eine neue Begeisterung für Harris beginnt bei Munoz zu Hause. Er berichtet, dass seine Frau begeistert ist und die Ansicht teilt, dass Harris' Geschichte inspirierend ist.

"Sie kam aus Immigranten-Eltern, was für jemanden wie sie, der es bis zur Präsidentin gebracht hat, unglaublich ist", sagte Munoz. "Das spricht die Leute an."

Er hat auch keine Geduld für Trumps Kritik an Immigranten oder seine Herabsetzung des Landes, das er führen möchte.

"Eines der Dinge, die mich am meisten betrüben, ist, wenn er Amerika herabsetzt", sagte Munoz. "Amerika ist eine globale Führungskraft. Wir waren das immer. ... Wir sind die Besten. Egal, wer an der Macht ist. Das Volk macht es zur Besten."

Allerdings gibt Munoz zu, dass viele Freunde und Bekannte, die er auf Gemeindeveranstaltungen trifft, sich nach der Vorkrisen-Wirtschaft sehnen und glauben, dass Trump besser für ihre Geldbörse wäre. Nevada wählte im Jahr 2022 auch einen republikanischen Gouverneur, und Munoz glaubt, dass dies den Staat in diesem Jahr für Trump freundlicher macht.

"Er hat zugenommen", sagte Munoz über Trumps Unterstützung unter Hispanics. "Ich habe Freunde, die Demokraten waren und ihre Perspektive geändert haben. Sie fühlen, dass das Land nicht in die richtige Richtung geht."

Trotz allem sieht Harris als Gegnerin als stärker an als Biden es gewesen wäre, und Munoz prophezeit einen knappen Kampf in Nevada.

"Es ist ein 50-50-Rennen", sagte er. "Sie müssen hier sein mit einer klaren Botschaft und im Dialog mit den Wählern. Ich glaube wirklich, dass es jetzt 50-50 ist. Es ist eng."

