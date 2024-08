- Filmrekord für frische Filme übertroffen

Der actiongeladene Film "Deadpool & Wolverine" mit Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55) sorgt derzeit an den Kinokassen für Aufsehen. Der in den USA als R-rated Marvel-Produktion eingestufte Film, der Zuschauer unter 17 Jahren den Zutritt verwehrt, hat einen neuen Rekord aufgestellt. In Deutschland hingegen wurde er von der FSK mit 16 Jahren freigegeben.

Bis Donnerstag hatte der Film weltweit beeindruckende 1,086 Milliarden Dollar eingespielt - 518,8 Millionen Dollar in den USA und 568,8 Millionen Dollar im Ausland. Damit hat er den Rekord von "Joker", der von Todd Phillips inszeniert und von Joaquin Phoenix (49) gespielt wurde, gebrochen, der diesen Rekord im Oktober 2019 innehatte. Ryan Reynolds teilte die Neuigkeiten auf seinem Instagram-Account und postete das offizielle Update aus der Filmindustriezeitschrift "Deadline". Am Wochenende durchbrach "Deadpool & Wolverine" die 1-Milliarden-Dollar-Marke und wurde damit der 55. Film, der dies erreichte, und der zweite mit einer R-Einstufung, direkt nach "Joker".

Ryan Reynolds ringt mit dem Erfolg von "Deadpool & Wolverine"

Reynolds findet es schwer zu glauben, dass der Film auch nach dem Opening Weekend so erfolgreich ist. In einer Instagram-Story gab er zu, dass es "schwer zu begreifen" sei.

Der Erfolg von "Deadpool & Wolverine" an den Kinokassen hat Ryan Reynolds in die Liga der Filmemacher katapultiert, deren Filme zu Kassenschlagern geworden sind. Mit dem Film, der "Joker" als Rekordhalter in den globalen Einspielergebnissen übertrifft, ist Reynolds' neuestes Projekt zweifellos ein Kassenschlager.

