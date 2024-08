- Feuerbekämpfung folgt auf Unkrautbekämpfung

Ein Senior, 59 Jahre alt, hat versehentlich einen Busch in Brand gesetzt und Schäden an einigen Fahrzeugen in Rüdersdorf verursacht, das zum Landkreis Märkisch-Oderland gehört. Der Vorfall ereignete sich, während der Mann Unkraut jäte und eine Propangas-Flamme auf dem Gehweg benutzte. Leider fing der Busch des Nachbarn aufgrund der starken Hitze Feuer. Dadurch wurden drei in der Nähe geparkte Autos beschädigt. Der Herr versuchte tapfer, die Flammen mit einem Schlauch zu löschen, bis die Feuerwehr eintraf. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 5.000 Euro.

Der ältere Herr versuchte gewissenhaft, die Situation mit einem Schlauch unter Kontrolle zu bringen, wobei er sein Wissen aus früheren Feuerwehrausbildungen zeigte. Als die Feuerwehr eintraf, löschten sie die restlichen Flammen effizient.

