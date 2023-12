Fetterman lehnt die Bezeichnung "progressiv" ab, während der linke Flügel ihn wegen seiner Haltung zu Israel und Einwanderung angreift

Der demokratische Senator John Fetterman aus Pennsylvania, der sich selbst mehrere Jahre lang als progressiver Demokrat bezeichnet hat, verzichtet auf diese Bezeichnung, da er in den letzten Monaten vom linken Flügel seiner Partei angegriffen wurde.

"Ich würde mich einfach als Demokrat bezeichnen", sagte er Anfang des Monats gegenüber Jake Tapper von CNN. "Und ich glaube, dass ich bei bestimmten Themen auf der richtigen Seite stehe, sei es, dass ich sehr für die Abtreibung bin, vielleicht, dass ich glaube, dass ich für die Gewerkschaften bin, und wenn ich glaube, dass ich auch für Israel bin."

Fettermans Kommentare kommen zu einem Zeitpunkt, an dem er vom linken Flügel seiner Partei wegen seiner Pro-Israel-Rhetorik inmitten des Krieges des Landes mit der Hamas und seiner Unterstützung der Einwanderungsverhandlungen im Senat, die von den Progressiven abgelehnt wurden, angegriffen wird.

Während er kürzlich auf X darauf hinwies, dass es während seiner Kampagne 2022 Zeiten gab, in denen er sagte: "Ich bin nur ein Demokrat" und kein Progressiver, hat er sich den Titel zu eigen gemacht, als er 2018 für das Amt des Vizegouverneurs von Pennsylvania kandidierte.

"Progressive Rhetorik ist großartig, aber progressive Ergebnisse sind 100", twitterte er während dieser Kampagne und forderte in einem anderen Posting Spender auf, zum "progressiven Momentum" beizutragen.

In jüngerer Zeit, im Jahr 2020, reagierte er scherzhaft auf Behauptungen, dass der Room Rater Account auf X parteiisch sei, und schrieb, dass er, obwohl er ein "progressiver Demokrat" sei, eine niedrige Punktzahl erhalten habe.

Fetterman sagte zu Tapper: "Es gibt absolut unterschiedliche Meinungen in der Demokratischen Partei, und ich habe immer sehr deutlich gemacht, dass ich auf der richtigen Seite stehe, von der ich glaube, dass sie es ist, und ich habe das auch sehr offen gesagt."

Die Kommentare kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die New York Times Äußerungen Fettermans aus dem Wahlkampf wieder aufgreift, in denen er dem Jewish Insider im Jahr 2022 sagte: "Ich würde auch respektvoll sagen, dass ich in diesem Sinne nicht wirklich ein Progressiver bin", und zwar in Bezug auf weit links stehende Demokraten, die Israel gegenüber scharf kritisch eingestellt sind.

Der Senator aus Pennsylvania hat eine israelische Flagge und Poster der entführten Geiseln an den Wänden seines Senatsbüros hängen. Anfang November wurde bekannt, dass Fetterman beim Verlassen des Senatsgebäudes eine kleine israelische Flagge vor den Demonstranten schwenkte, die für einen Waffenstillstand eintraten, wie aus einem von den Demonstranten veröffentlichten Video hervorgeht. Das Video wurde von CNN nicht unabhängig verifiziert.

"Es ist ganz klar, dass die Hamas damit angefangen hat, und dass sie den Waffenstillstand gebrochen hat und Babys, Kinder und Frauen angegriffen und ermordet hat, ein Musikkonzert angegriffen hat und so weiter", sagte Fetterman zu Tapper. "Es ist empörend, und von nun an ist es sehr klar, dass Israel sehr gerne Frieden hätte, aber sie haben sehr deutlich gemacht, dass das nach dem 7. Oktober einfach nicht möglich ist, solange die Hamas existieren darf."

In einem separaten Interview in der ABC-Sendung "The View" bekräftigte Fetterman, dass er einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas nicht unterstützt, "vor allem, weil ich glaube, dass Israel das Recht, aber auch die Pflicht hat, die Hamas zu vernichten". Er fügte hinzu, dass er keine zusätzlichen Bedingungen für die Hilfe an Israel unterstütze, und bemerkte: "Ich denke, es ist auch eine unausgesprochene Bedingung, dass man das Leiden, den Tod und die Schäden für die Zivilbevölkerung minimieren muss."

Der demokratische Senator hat seine Meinung zu dem Konflikt auch in Beiträgen in den sozialen Medien deutlich gemacht und auf antisemitische Vorfälle hingewiesen, wie die Belästigung eines jüdischen Restaurants in Philadelphia.

"Sie könnten gegen die Hamas protestieren. Sie könnten gegen die systematische Vergewaltigung israelischer Frauen und Mädchen durch die Hamas protestieren oder die sofortige Freilassung der verbleibenden Geiseln fordern", schrieb er. "Stattdessen haben sie ein jüdisches Restaurant angegriffen. Das ist erbärmlich und blanker Antisemitismus."

Sein Widerstand gegen die Waffenstillstandsbewegung war nicht der einzige Keil zwischen ihm und den progressiven Kongressabgeordneten. Fetterman sagte, er unterstütze die parteiübergreifenden Bemühungen der Unterhändler im Senat, eine Einigung in der Einwanderungspolitik zu erzielen, die an die Hilfe für die Ukraine und Israel geknüpft ist. Progressive Politiker auf dem Hill argumentieren jedoch, dass Latinos von den Gesprächen ausgeschlossen worden seien und dass die Verhandlungen zu drakonischen Maßnahmen führen könnten.

"Wenn eine Stadt von der Größe Pittsburghs an der Grenze auftaucht, dann ist das alles, was man als Progressiver braucht, um zu sagen: 'Das ist in Ordnung, das ist nicht wirklich ein Problem', dann bin ich wohl kein Progressiver", sagte Fetterman zu Tapper. "Aber ich bin und werde immer sehr, sehr für die Einwanderung sein, vielleicht so sehr wie jeder andere da drin.

Auf einer Pressekonferenz Anfang des Monats argumentierte die Vorsitzende des Progressive Caucus, Pramila Jayapal: "Die Republikaner entscheiden sich dafür, die Finanzierung der Ukraine als Geisel für grausame und undurchführbare einwanderungspolitische Forderungen zu nehmen. Die Demokraten im Senat und das Weiße Haus dürfen diesen extremen Forderungen nicht zustimmen".

Der demokratische Senator Bob Menendez aus New Jersey stimmte dem zu und verglich den Vorschlag mit dem Versuch, ein Gesetz über das Wahlrecht oder die Bürgerrechte zu verfassen, ohne mit den schwarzen Abgeordneten zu sprechen. Er bezeichnete den Vorschlag als "tot bei der Ankunft", falls er in die Gesetzgebung aufgenommen wird.

"Als ich gestern Abend die Berichte über die abscheulichen Änderungen in der Einwanderungspolitik las, die die Biden-Administration in Erwägung zieht, dachte ich, ich sei in eine Zeitmaschine zurück in die Trump-Ära geraten", sagte Menendez. "Ich konnte nicht begreifen, wie ein demokratischer Präsident, der sich als Kandidat vehement gegen Trumps Politik gestellt hat, ernsthaft den trumpschen, einwanderungsfeindlichsten Vorschlag vorlegen kann, von dem Präsident Trump nur träumen konnte."

Fetterman hat den Ausschluss von Menendez aus dem Senat gefordert, weil der Demokrat aus New Jersey angeblich als ausländischer Agent für die ägyptische Regierung tätig war und Bestechungsgelder angenommen hat. Menendez hat behauptet, er sei unschuldig und werde von den Vorwürfen freigesprochen werden.

Quelle: edition.cnn.com