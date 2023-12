Fernando Alonso begrüßt die "andere Kultur" der amerikanischen Sportfans

Alonso scheiterte zwar bei seinem Versuch, das Indianapolis 500 im Mai als Rookie zu gewinnen - sein Motor explodierte 21 Runden vor Schluss des 200-Runden-Rennens -, aber er hat eine große Bewunderung für die amerikanischen Motorsportfans mitgenommen.

"Es ist eine andere Kultur, eine andere Art, Motorsport oder Sport im Allgemeinen zu verstehen - viel offener, viel freundlicher zu uns allen", sagte Alonso dem CNN-Sender The Circuit.

"Ich stelle mir vor, dass, wenn das (Indy 500) in Spanien stattfinden würde und einige US-Amerikaner hierher kämen, unsere Favoriten die spanischen Sportler wären und wir sie massiv anfeuern würden", fügte er hinzu, während er auf seiner Kartbahn in seiner Heimatstadt Oviedo in Nordspanien sprach.

"Es war das Gefühl, dass der Sport jenseits von Nationalitäten oder ähnlichem ist. Wir alle dort waren Helden für die Menschen auf den Tribünen. Sie unterstützen uns alle auf die gleiche Weise und haben das Rennen wirklich genossen, das war eine gute Lektion, die wir alle gelernt haben."

F1- und Indy-Legende Mario Andretti, dessen Sohn Michael Alonsos Indy 500-Kampagne mit dem McLaren-Honda-Andretti-Team anführte, sagt, dass der einmalige Wechsel des Spaniers zum Indy Car für den Motorsport großartig war.

"Ich habe deutlich gesehen, dass er anfing, die demonstrative Unterstützung der Fans zu schätzen", sagte Andretti gegenüber CNN. "Sie zeigten ihre Wertschätzung für seine Bemühungen und er erkannte den Wert dessen", fügte der F1-Weltmeister von 1978 hinzu.

"In Montreal (beim Großen Preis von Kanada), als er ausschied, ging er mit seinem Helm direkt zu den Fans... und darum geht es. Das ist es, was den Sport antreibt. Das ist es, was die Fans mögen.

"Er hat also etwas nach Indy gebracht, das meiner Meinung nach sehr wertvoll und wichtig war. Er wurde von allen mit offenen Armen empfangen. Es war eine gute Sache für den Sport - gut für IndyCar und F1, ganz ehrlich."

Alonso kommt zum 17. von 20 Läufen der Formel-1-Weltmeisterschaft nach Austin, wobei seine Zukunft noch nicht entschieden ist.

Der zweifache Weltmeister hat sich noch nicht auf McLaren für die Saison 2018 festgelegt, doch seit das britische Team den Motorenlieferanten von Honda zu Renault gewechselt hat, wird allgemein erwartet, dass Alonso weiterhin für das Team fährt.

DerGroße Preis der Vereinigten Staaten findet am Sonntag, 22. Oktober , auf demCircuit of the Americas statt.

Quelle: edition.cnn.com