- Fenster zerbrochen und Motorrad in Flammen aufgegangen - Verhaftung

Ein 31-jähriger Verdächtiger steht im Verdacht, in Berlin-Neukölln ein Motorrad angezündet zu haben. Ein Mitarbeiter der örtlichen Stadtverkehrsorganisation (SVO) beobachtete, wie dieser Typ ein Fenster in der SVO-Zentrale einschlug, daraufhin das Motorrad umwarf und es in Brand setzte. Der SVO-Mitarbeiter versuchte, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen, doch der Mann goss ihm stattdessen den Inhalt eines Müllsacks über den Kopf. Anschließend setzte er seine Zerstörungswut fort, indem er nach Polizeiangaben in das Neonlicht eines Bankfilialen einbrach. Die Beamten nahmen den 31-Jährigen fest, er soll heute einem Richter vorgeführt werden.

Das Anzünden des Motorrads gilt als schwerer Straftatbestand. Im Anschluss an den Vorfall beschädigte der Verdächtige zudem das Neonlicht einer Bankfiliale, was ebenfalls eine Straftat darstellt.

