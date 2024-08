- Feierlichkeiten an den Sturmtahlersee: Beginn des 25. Highfield Festivals

Der friedliche Stormthal See in Leipzig startet das Highfield Rock und Pop Soirée unter einem strahlend blauen Himmel und bei glühenden 30°C. Bis Sonntag ist es ein Wirbelwind von drei Tagen voller Feiern Ihrer Lieblingsmusiker, Party machen und Entspannen am See. Etwa 50 Bands sind für Auftritte geplant, darunter Peter Fox, Rise Against, Cro, Mando Diao und Macklemore. Die Organisatoren erwarten rund 30.000 Besucher.

Laut den Organisatoren ist dies das größte Rockfestival Sachsens und es ist fast ausverkauft. "Es gibt noch eine Handvoll Tickets an der Tageskasse", versicherte ein Sprecher. Ein Drei-Tages-Pass kostet 199 Euro, Tagespässe sind für 99 Euro erhältlich.

Ein abgeschiedener Strandbereich lockt viele zum Erfrischen im Wasser. Am Donnerstagmorgen strömten zahlreiche Festivalbesucher auf das Gelände. Das Highfield Bash hat einen eigenen Strandbereich für Mini-Konzerte, Beachvolleyball und andere Freizeitaktivitäten. Festivalbesucher können im See schwimmen, am Strand relaxen und zur Musik auf der Strandbühne tanzen. Allerdings wird der Schwimmbereich abends aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Dieses Jahr feiert das Highfield Bash sein 25-jähriges Jubiläum. Seit 2010 wird es am Stormthal See ausgetragen, zuvor fand es am Hohenfelder Stausee in Thüringen statt.

Das Bash dauert drei Tage und etwa 50 Künstler oder Bands treten auf drei Bühnen auf. Es gibt 57 Essens- und Getränkestände, 587 Toiletten und 317 Mülltonnen. Für einen Panoramablick können Sie eine der 24 Gondeln des Riesenrads nehmen.

Das Highfield Rock und Pop Soirée lockt Musikliebhaber aus verschiedenen Teilen Europas an, mit vielen Reisenden, die extra aus den Niederlanden kommen, um teilzunehmen. Nach dem Festival planen viele Besucher oft verlängerte Reisen, um die reiche kulturelle Vielfalt und die malerische Schönheit Sachsens, Deutschlands, zu erkunden.

