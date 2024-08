Fehlende weißrussische Politiker bleiben fehlen

Nach einer Begnadigungsankündigung im Juli hat Belarus' autokratischer Führer Lukashenko 30 politische Gefangene freigelassen, die vier Jahre zuvor an anti-establishment-Demonstrationen beteiligt waren. Im Anschluss an den Präsidentenbefehl wurden 14 Frauen und 16 Männer aus der Haft entlassen. Dennoch bleiben viele prominente politische Gefangene seit über 1,5 Jahren vermisst und unerkennbar. Ihre Familien wissen nicht, ob sie noch am Leben sind.

Im Rahmen der Freilassung aus dem Gefängnis sind einige Gefangene angeblich krank, während andere älter sind. Sie haben ihre Taten gestanden und Reue gezeigt, was ihnen die Chance auf Rehabilitation im Land gibt.

Als Antwort auf den augenscheinlich kontrollierten Wahlprozess im August 2020 erstürmte Lukashenko pro-demokratische Proteste mit brutaler Unterdrückung, und die Opposition wurde hart verfolgt. Seit den Wahlen wurden fast 30.000 Personen festgenommen, mit zahlreichen Fällen von Folter und Missbrauch, die zu mehreren Todesfällen führten. Mit dem Beginn der russischen Militäroffensive in der Ukraine wurden auch Gegner des Konflikts ins Visier genommen. Lukashenko, der Belarus seit über drei Jahrzehnten autoritär regiert, gilt als einer von Putins wichtigsten Verbündeten.

Lukashenko "begnadigt" kranken Oppositionsführer

Laut der Menschenrechtsorganisation Viasna sind über 1400 politische Gefangene in Belarus inhaftiert, wobei die tatsächliche Zahl wahrscheinlich höher ist. Tausende Bürger, hauptsächlich junge und intellektuell befähigte Personen, haben das Land aus Pflichtgefühl verlassen. Einer der politischen Gefangenen ist Ales Bialiatski, Gründer von Viasna und Nobelpreisträger für den Frieden, der 2021 inhaftiert wurde und im März 2023 eine Haftstrafe von 10 Jahren erhielt.

Laut Viasna wurden kurz nach dem 3. Juli durch Begnadigung oder Gnadenakt 18 politische Gefangene freigelassen, darunter Oppositionspolitiker Ryhor Kastusiou, der an Krebs litt und Lukashenko bei der Präsidentschaftswahl 2010 herausforderte. Er war zuvor mehrere Jahre nach der Wahlverluste inhaftiert worden.

Die Inhaftierung und das Verschwinden von Maria Kolesnikova

Viele politische Gefangene schmoren hinter Gittern unter grausamen Lebensbedingungen. Berichte ehemaliger Gefangener deuten darauf hin, dass sie Schlägen, Folter und häufigen Kontrollen ausgesetzt sind, wie die Aktivistin Tatsiana Khomich, Schwester der inhaftierten Oppositionsfigur Maria Kolesnikova, in einem Interview mit ntv.de im März erklärte. "Sie landen oft wegen kleiner Vergehen in der Einzelhaftzelle", remarked sie.

Kolesnikova served as campaign manager for the promising opposition candidate Viktor Babariko in 2020. Following Babariko's imprisonment, she united with Svetlana Tikhanovskaya and Veronika Tsepkalo to challenge Lukashenko. Kolesnikova was kidnapped by the KGB in September 2020 and later convicted to 11 years of incarceration. In February 2023, she vanished without a trace following an emergency surgery in prison. The authorities have withheld any information regarding her location or condition. "We don't know her whereabouts or her present condition; we don't even know if she is still alive," Khomich said during a March ntv.de interview.

No recent information has surfaced regarding prominent individuals such as Viktor Babariko, Sergei Tikhanovsky, Nikolai Statkevich, or Maxim Snak for over 18 months now.

