FDIC-Vorsitzende steht unter Druck, inmitten harscher Kritik zurückzutreten; mögliche Konsequenzen für Finanzinstitute könnten weitreichend sein.

Wenn er den Forderungen Beachtung schenkt, könnte dies schwerwiegende Folgen für Banken im ganzen Land haben.

Die von der Anwaltskanzlei Cleary Gottlieb Steen & Hamilton durchgeführte und von der FDIC in Auftrag gegebene Studie bestätigte die Ergebnisse einer Untersuchung des Wall Street Journal vom November, in der ein anhaltend toxisches Umfeld beschrieben wurde. In dem Bericht, der auf der Grundlage von Interviews mit mehr als 500 Mitarbeitern erstellt wurde, werden die komplexen Probleme nicht allein auf Gruenberg geschoben.

Wir erkennen an, dass, wie mehrere FDIC-Mitarbeiter in Bezug auf den Vorsitzenden Gruenberg feststellten, "die Kultur an der Spitze beginnt", heißt es in dem Bericht.

Der Bericht beschreibt auch mehrere Vorfälle, in denen Gruenberg aus der Haut fuhr, insbesondere wenn er mit schlechten Nachrichten konfrontiert wurde oder mit den vorgetragenen Ansichten nicht einverstanden war. Dies veranlasste Mitarbeiter dazu, zu zögern, bevor sie Neuigkeiten weitergaben, von denen sie glaubten, dass sie ihn verärgern könnten. Gruenbergs Temperament "könnte seine Fähigkeit behindern, Vertrauen und Zuversicht bei der Förderung eines sinnvollen kulturellen Wandels aufzubauen", so der Bericht weiter.

Gruenberg reagierte nicht auf eine Aufforderung zur Stellungnahme. Ein Sprecher der FDIC teilte CNN mit, dass Gruenberg "bereits auf die Empfehlungen des Berichts reagiert" und dass die Behörde "unter seiner Leitung" daran arbeitet, "einen Transformationsmonitor sowie einen unabhängigen Experten zur Unterstützung dieser Initiativen zu finden und zu ernennen".

Die Mehrheit der Gesetzgeber, die Gruenberg, einen von Präsident Joe Biden ernannten Demokraten, drängen, sind Republikaner. Mit Ausnahme des demokratischen Abgeordneten Bill Foster haben die Demokraten davon abgesehen, Gruenbergs Rücktritt zu fordern.

Das liegt wahrscheinlich daran, dass im Falle eines Rücktritts von Gruenberg der stellvertretende Vorsitzende Travis Hill, ein von den Republikanern ernannter Kandidat, automatisch den Vorsitz übernehmen würde, bis ein vom Präsidenten ausgewählter und vom Senat bestätigter Nachfolger das Amt übernimmt. Infolgedessen wäre die Behörde mit einem weiteren republikanischen und zwei demokratischen Mitgliedern in ihrem Direktorium beschäftigt.

Laut Dennis Kelleher, Präsident und CEO von Better Markets, einer Gruppe, die sich für die Überwachung des Finanzsektors einsetzt, würde die Regulierungstätigkeit zum Erliegen kommen. Mit Hill an der Spitze der FDIC gäbe es auch wenig Neigung, mit der Federal Reserve und dem Office of the Comptroller of the Currency zusammenzuarbeiten, um Vorschriften zu erlassen, die die Kapitalanforderungen für Banken erhöhen würden.

Die drei Behörden haben im vergangenen Jahr die vorläufige Phase der als Basel III Endgame bezeichneten Regeln genehmigt, die die größten Banken des Landes verpflichten würden, mehr Kapital beiseite zu legen und damit die Mittel zu begrenzen, die ihnen für die Kreditvergabe an Kunden zur Verfügung stehen. Die Behörden analysieren derzeit den ursprünglichen Vorschlag, gegen den Hill gestimmt hat, und werden auf der Grundlage der eingegangenen Rückmeldungen möglicherweise neue Vorschriften vorschlagen.

Aus diesem Grund bemerkte Jaret Seiberg, ein politischer Analyst bei TD Cowen, in einer Dienstagsnotiz: "Gruenbergs Abgang wäre ein Plus für die größeren Banken".

Seiberg glaubt jedoch nicht, dass Gruenberg zurücktreten wird, zumal progressive Demokraten wie Senatorin Elizabeth Warren seinen Rücktritt nicht gefordert haben. Auch die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, ließ nicht erkennen, dass Biden irgendwelche Vorbehalte gegen Gruenbergs Fähigkeit hat, die FDIC zu leiten.

Kelleher äußerte auch Bedenken hinsichtlich Hills Reaktionsfähigkeit auf eine Bankenkrise wie die des vergangenen Jahres, bei der die FDIC eine entscheidende Rolle bei der Abmilderung der Auswirkungen spielte. Auch wenn Hill damals nicht für die Behörde zuständig war, gibt es keine Anzeichen dafür, dass er einen Bankenzusammenbruch verlängern oder verschlimmern würde.

Hill lehnte es über einen Berater ab, sich zu äußern.

Quelle: edition.cnn.com