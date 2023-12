Fan-Zwischenfall, in den die Familie von Chris Paul verwickelt ist, trübt den Sieg der Mavericks in Spiel 4 gegen die Suns

Das Spiel wurde von einem Vorfall überschattet, in den die Familie von Suns-Guard Chris Paul verwickelt war: ESPN-Reporter Dave McMenamin berichtete von einer mit der Situation vertrauten Quelle, dass Mavs-Fans angeblich Pauls Mutter angefasst und seine Frau vor Pauls Kindern geschubst hätten.

In einem Video, das in den sozialen Medien zu sehen ist, wird ein Fan, der ein Mavericks-Trikot trägt, aus dem Gebäude eskortiert, während ein wütender Paul schreit: "Hey! Hey! Hey! Wir sehen uns später! I'll see you later!" Es ist nicht klar, ob der Fan derjenige war, der Pauls Familie gegenüber handgreiflich geworden sein soll.

Nach dem Spiel wurde Paul von den Reportern nicht zu dem Vorfall befragt, sondern twitterte: "Sie wollen Spieler bestrafen, weil sie etwas zu den Fans sagen, aber die Fans können unsere Familien anfassen....f**k that!!"

In einer Erklärung an CNN sagten die Mavericks: "Die Dallas Mavericks sind sich eines Vorfalls zwischen einem Fan und der Familie von Chris Paul bewusst. Das war ein inakzeptables Verhalten und wird nicht toleriert werden. Die Mavericks und das American Airlines Center haben den Fan umgehend aus dem heutigen Spiel entfernt."

Auf dem Spielfeld verzeichnete Paul zum ersten Mal in seiner Postseason-Karriere mehr Fouls als Punkte und beendete das Spiel mit sechs Fouls und fünf Punkten, da er zum ersten Mal seit 2018 ausgefoult wurde.

"Ich kann mich nicht in Situationen bringen, die [den Schiedsrichtern] die Möglichkeit geben, das zu tun", sagte Paul laut ESPN. "Ich muss einfach auf mich selbst schauen und herausfinden, wie ich besser sein kann."

Folglich mussten die Suns zu Beginn des vierten Viertels auf Paul verzichten, und die Mavs - angeführt von Luka Doncic mit 26 Punkten, sieben Rebounds und 11 Assists - nutzten dies aus.

Doncic traf zwar nur 1:10 von Downtown, doch der Rest seines Teams glich dies aus und erzielte 19:34 Punkte von hinter der Dreipunktelinie, während die Suns nur 9:25 Zähler erzielen konnten.

Dorian Finney-Smith steuerte 24 Punkte und acht Rebounds für die Mavs bei, darunter zwei Dreier in der Mitte des vierten Viertels, und erreichte damit ein Playoff-Karrierehoch.

"Als ich fünf Dreier getroffen hatte, sagte Luka zu mir: 'Du wirst gleich noch ein paar mehr bekommen'", sagte Finney-Smith, der den Playoff-Rekord der Dallas-Franchise von neun Dreiern um einen Treffer verfehlte. "Wenn LD dir sagt, dass du gleich noch ein paar Dreier bekommst, dann dachte ich mir, dass ich noch ein paar bekommen würde.

Die Mavs haben eine bemerkenswerte Wende vollzogen, nachdem sie in den Spielen 1 und 2 des Halbfinales der Western Conference von den Suns weggepustet wurden.

"Wir wissen, dass es sich um eine Serie handelt und dass wir uns nicht ohne Grund in den Playoffs befinden", sagte Devin Booker nach dem Spiel zu den Medien, nachdem er die Suns mit 35 Punkten und sieben Assists angeführt hatte.

"Die besten Teams der NBA sind hier, und niemand will verlieren. Also nehmen wir das alles mit, spülen das Spiel runter und gehen mit der richtigen Mentalität in die Partie. Wenn wir uns die ganze Zeit über die letzten paar Spiele Gedanken machen, sind wir im Nachteil."

Spiel 5 ist für Dienstag in Phoenix angesetzt.

76ers gleichen Serie zum 2:2 aus

In der Eastern Conference besiegten die Philadelphia 76ers in der Nacht zum Sonntag die Miami Heat trotz einer 40-Punkte-Leistung von Jimmy Butler mit 116:108 in Philadelphia und erreichten damit ein 2:2 in der Playoff-Serie.

Da MVP-Kandidat Joel Embiid in den ersten beiden Spielen durch einen Orbitalbruch und einen Daumenbandriss außer Gefecht gesetzt war, gerieten die Sixers in der Best-of-seven-Serie mit 0:2 in Rückstand.

Doch die Rückkehr von Embiid, der mit einer Gesichtsmaske ausgestattet ist, hat Philly Auftrieb gegeben. Der Kameruner kam auf 24 Punkte und 11 Rebounds, während James Harden mit 31 Punkten, sieben Rebounds und neun Assists sein bestes Spiel in der Serie machte und 6 von 10 Würfen aus der Distanz traf.

"Es ist einfach James, der James ist", sagte Sixers-Cheftrainer Doc Rivers nach dem Spiel. "Ich hatte das Gefühl, dass er heute Abend ein großes Spiel haben würde. Man kann es einfach spüren."

Die 76ers gingen mit einer Acht-Punkte-Führung in die Pause und trafen in der ersten Halbzeit fast 64 % der Würfe aus dem Feld.

Philadelphia konnte sich jedoch nicht absetzen, da das Team 16 Turnover beging, die Miami in 24 Punkte umwandelte.

Butler tat sein Bestes, um die Heat mit seiner hohen Trefferquote im Spiel zu halten und das Team zu tragen, aber es reichte nicht, da der Rest des Teams wenig dazu beitrug.

"Wir müssen wieder zu einer defensiv ausgerichteten Mannschaft werden", sagte Butler nach dem Spiel zu Reportern. "Ich muss zurückgehen und wie alle anderen zuschauen und sehen, wie ich alle mit einbeziehen kann und wie sich alle anderen wohlfühlen."

Erschwerend für die Heat kam hinzu, dass sich Guard Kyle Lowry erneut an der linken Kniesehne verletzte und damit für Spiel 5 nicht zur Verfügung steht.

Die Heat hoffen, ihr offensives und defensives Spiel für Spiel 5, das am Dienstag in Miami stattfindet, in den Griff zu bekommen.

Quelle: edition.cnn.com