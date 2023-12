Familie der letzten von der Hamas festgehaltenen Amerikanerin klammert sich an die Hoffnung: "Es war unerträglich, nichts zu wissen".

Am Freitag wurde bekannt, dass Gad Haggai, ein 73-jähriger israelischer Amerikaner, in der Gefangenschaft der Hamas gestorben ist. Seine Frau Judi wird immer noch unter den Geiseln vermutet, und ihre Familie klammert sich an den Gedanken, dass sie eines Tages freigelassen werden wird.

"Meine Hoffnung ist, dass Judi freigelassen wird und dass sie medizinisch versorgt wird und nach Hause kommen kann", sagte Andrea Weinstein, Judis Schwester, diese Woche in einem Interview mit CNN, bevor die Nachricht von Gads Tod bekannt wurde. "Dass wir sie umarmen und für sie da sein können, wie auch immer sie es braucht, um sich von dieser schrecklichen Situation zu erholen, die sie durchmachen musste."

Judi - eine 70-Jährige mit israelischer, amerikanischer und kanadischer Staatsbürgerschaft - ist die letzte verbliebene Amerikanerin unter den Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden. Sechs weitere Amerikaner, allesamt Männer, befinden sich ebenfalls noch in Gefangenschaft.

Ursprünglich wurde angenommen, dass Judi Teil des Geiselabkommens sein könnte, das die Hamas im letzten Monat zur Freilassung von mindestens 50 Frauen und Kindern geschlossen hatte. Während zwei Amerikaner im Rahmen der Vereinbarung freigelassen wurden, wurde Judi nicht freigelassen. Israel schlug eine einwöchige Kriegspause für die Rückgabe von 35 Geiseln vor, aber die Hamas lehnt jegliche Gespräche über einen Gefangenenaustausch ab, solange Israel seine Militäroperation nicht beendet hat, berichtete CNN am Freitag.

Während US-Beamte glauben, dass es einen Weg gibt, weitere Geiseln freizubekommen, kann Judis Familie offenbar nur warten.

"Unsere Herzen brechen. Der Gedanke, dass jemand meiner Schwester und ihrem Mann, die so friedliche, liebevolle und großzügige Menschen sind, etwas antun könnte, ist einfach unverzeihlich", sagte Weinstein, der in New Haven, Connecticut, lebt. "Es ist wirklich sehr schwer, sich vorzustellen, was da passiert ist und wie sie geschädigt wurden.

Judis 95-jährige Mutter erklärte gegenüber CNN: "Ich bin sehr beunruhigt und besorgt. Ich möchte wissen, ob Judi am Leben ist und ob sie als Geisel gehalten wird. Es ist unerträglich, das nicht zu wissen."

Die Familie hat darauf gedrängt, mehr über Judis Aufenthaltsort und Zustand zu erfahren, aber bisher ist nur wenig bekannt. Ihre Tochter, Iris Haggai Liniado, stand in den Wochen seit dem Anschlag vom 7. Oktober in Kontakt mit israelischen und US-amerikanischen Regierungsvertretern, darunter auch bei einem Treffen mit Präsident Joe Biden über Zoom Anfang dieses Monats.

"Wir fordern unsere Politiker weiterhin auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um unsere Eltern zu uns nach Hause zu holen", erklärte die Familie Haggai am Freitag. "Die jüngste Nachricht von Gads Tod bekräftigt nur die Dringlichkeit, mit der wir alle Geiseln nach Hause bringen müssen."

Biden beklagte den Tod von Gad Haggai in einer Erklärung am Freitag.

"Jill und ich sind untröstlich über die Nachricht, dass der Amerikaner Gad Haggai am 7. Oktober von der Hamas getötet worden sein soll. Wir beten weiterhin für das Wohlergehen und die sichere Rückkehr seiner Frau Judy", sagte Biden. "Wir beten für ihre vier Kinder, sieben Enkelkinder und andere Angehörige und trauern mit ihnen über diese tragische Nachricht. Und ich bekräftige das Versprechen, das wir allen Familien der Geiseln gegeben haben: Wir werden nicht aufhören, daran zu arbeiten, sie nach Hause zu bringen."

11 Wochen der Angst

Judi und Gad, die seit Jahrzehnten im Kibbuz Nir Oz nahe der Grenze zum Gazastreifen leben, waren am Morgen des 7. Oktober auf ihrem täglichen Spaziergang. Das Ehepaar schickte Nachrichten in einer Familien-WhatsApp-Gruppe, in denen sie berichteten, dass sie auf einem Feld lagen und Raketen über ihnen fliegen sahen, als der Angriff der Hamas auf Israel noch in den Kinderschuhen steckte.

Später erfuhr die Familie, dass Judi den Sanitäter des Kibbuz angerufen hatte, um mitzuteilen, dass das Paar von Militanten auf einem Motorrad angeschossen worden war und Hilfe benötigte. Doch der Krankenwagen war zerstört. Judi tätigte einen weiteren Anruf bei den israelischen Rettungsdiensten, der aufgezeichnet wurde und in dem sie den Vorfall schilderte.

"Soweit wir wissen, war niemand in der Lage, sie zu diesem Zeitpunkt zu retten", sagte Weinstein. "Niemand aus der Familie hat seit dem 7. Oktober Kontakt mit ihnen gehabt".

Die Familie Haggai sagte, dass Gad, ein Vater von vier Kindern und Großvater von sieben Kindern, als ein begabter Mann mit einem scharfen Intellekt und einer Liebe zu Blasinstrumenten - die er seit seiner Kindheit spielte - in Erinnerung bleiben wird.

Die Familie hat kürzlich zwei Lieder veröffentlicht, die Gad in den 1980er Jahren aufgenommen hat. Haggai Liniado, der das Artwork für die digitale Veröffentlichung gezeichnet hat, teilte die Lieder mit CNN und bemerkte, dass der Text in seinem Lied "Big Man" dem, was er am Morgen des 7. Oktober erlebte, verblüffend ähnlich ist: "Hier auf den Feldern sind wir voller Angst. Die Menschen sterben, und die Vögel fliegen nicht.

Judis Familie beschreibt sie als einen friedlichen Menschen. Sie ist Veganerin, schreibt täglich Haikus und hat einen kreativen Geist, sagen sie, und verwendet Poesie und Puppenspiel in ihrer Arbeit mit Kindern. Sie unterrichtete mehrere Jahre lang Englisch und integrierte schließlich Achtsamkeit in ihren Unterricht.

"Sie wollte ihnen bei ihren Ängsten und ihrem Stress helfen ... und sie unterrichtete Palästinenser und Juden, sie unterrichtete alle", erzählte Haggai Liniado Anfang dieses Monats dem Sender CNN. "Meine Mutter war sehr für den Frieden, aber sie wurde als Geisel genommen und erschossen. ... Alles, was sie tut, ist Gutes für die Menschen."

Weinstein, die jüngste von drei Geschwistern, sagt, dass sie ihre große Schwester Judi immer noch bewundert und zu ihr aufschaut.

"Ich kann noch so viel von ihr lernen. Wirklich, jede Interaktion ist ein Geschenk", sagte Weinstein. "Sie hat eine Menge Weisheit zu teilen, und das kann etwas sehr Subtiles sein oder etwas Philosophisches und wie sie ihr Leben lebt. Und es ist wirklich schön, mit ihr zu diskutieren, mit ihr zusammen zu sein, sie zu umarmen und mit ihr Haiku zu schreiben. Und einfach zu lernen, von ihr zu lernen."

Weinstein sagte, sie versuche, "nicht in den Kaninchenbau zu gehen" und sich zu fragen, was mit ihrer Schwester in der Gefangenschaft geschehen ist. Sie hat sich Judis Praxis des Haikus-Schreibens zugewandt, um inmitten des Schmerzes und der Ungewissheit auf dem Boden zu bleiben.

Weinstein sagte, dass Judi jeden Tag Haikus, die sie geschrieben hatte, online teilte. Das letzte Haiku, das sie teilte, handelte von neuen Verbindungen und vom Leben. Es wurde am 7. Oktober online gestellt.

"Der Puls beschleunigt sich, der Geist schafft neue Verbindungen, der Herbst zeigt sein Gesicht"

Quelle: edition.cnn.com