Fake News werden dank Suchmaschinen erfolgreicher

Eine neue Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Menschen, die Suchmaschinen verwenden, um die Authentizität einer Geschichte zu überprüfen, eher glauben, dass falsche Informationen wahr sind, als diejenigen, die keine Online-Recherche betreiben. Dies ist nicht nur ein Verdienst der Nutzer, sondern auch Google.

In einer Studie, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, stellten US-Wissenschaftler fest, dass die Empfehlung an Menschen, die Informationen, die sie online in sozialen Medien erhalten, zu überprüfen, nicht unbedingt die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Menschen durch Fake News getäuscht werden. Im Gegenteil: Untersuchungen kommen zu dem überraschenden Ergebnis, dass Menschen, die Berichte durch Online-Suchen verifizieren, eher dazu neigen, falschen Informationen zu glauben.

In der Studie baten die Forscher 3.006 Personen, wahre und falsche Geschichten zu bewerten, die ihnen von Mainstream-Medien und minderwertigen Quellen präsentiert wurden. Berichte, deren Auswertung noch aussteht, dürfen nicht älter als 48 Stunden sein. Die Wissenschaftler ihrerseits ließen die Berichte von Experten prüfen und sie als wahr, falsch, irreführend oder nicht bestimmbar einstufen.

Die Hälfte der Teilnehmer wurde gebeten, die Bewertung mithilfe einer Online-Suchmaschine durchzuführen, während die andere Hälfte gebeten wurde, die Bewertung ohne Verwendung einer Suchmaschine abzugeben. Überraschenderweise war die Wahrscheinlichkeit, dass Personen, die Suchmaschinen nutzten, Falschmeldungen als wahr ansahen, um 19 % höher als bei Personen, denen die Nutzung von Suchmaschinen für Recherchen nicht gestattet war. Gleichzeitig stellten die Forscher fest, dass Online-Studien nicht besser mit echten Berichten übereinstimmten.

Folgeuntersuchungen ergaben, dass Online-Recherchen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Menschen Fake News zustimmen, selbst wenn zuvor eine vorläufige Meinung gebildet wurde oder die Berichte älter waren. Das Thema der Coronavirus-Pandemie, über das ausführlich und ausführlich berichtet wurde, bleibt unverändert.

Die Studie stützt die Theorie, dass die Suche nach Fehlinformationen im Internet selten glaubwürdige Informationen liefert und stattdessen Fake News ganz oben in den Ergebnissen auftauchen. Die Theorie besagt, dass dies insbesondere dann zutrifft, wenn es um Fehlinformationen über aktuelle Ereignisse geht.

Fake News verbreiten Fake News

Dies könnte daran liegen, dass fragwürdige Quellen in ihren Texten gezielt Suchbegriffe verwenden, um solche Ergebnisse zu erzielen, heißt es in der Studie. Andererseits zitieren solche Medien häufig ähnliche Berichte aus anderen Quellen. Selbst seriösere Portale können Fake News aufgrund der „Mediendynamik“ erkennen, was bedeutet, dass Fake News in Suchmaschinen beliebter sind als weniger glaubwürdige Berichte.

Bei aktuellen Nachrichten ist es auch wahrscheinlich, dass sie nicht von Faktenprüfern überprüft wurden. Daher sei es nicht verwunderlich, dass Falschmeldungen besonders häufig dann auftauchen, wenn Menschen durch Online-Suchen nach unzuverlässigen Meldungen suchen, schreiben die Autoren der Studie.

Dies ist problematisch, da ein weiteres Ergebnis der Studie darin bestand, dass Personen, die Suchergebnisse mit der schlechtesten Nachrichtenqualität erhielten, am häufigsten falsche Informationen glaubten. Andererseits hielten Probanden, die sehr gute Ergebnisse sahen, die Fake News ebenso wenig für wahr wie diejenigen, die die Suchmaschine nicht nutzten.

Suchqualität ist entscheidend

Untersuchungen zeigen, dass Fehleinschätzungen irreführender Berichte größtenteils auf die Qualität der Online-Recherche zurückzuführen sind. Insbesondere Probanden, die den Titel oder die Adresse (URL) einer unwahren Meldung in eine Suchmaschine eingaben, sahen in den Ergebnissen häufig Fehlermeldungen. 77 % der Suchanfragen lieferten in den ersten 10 Ergebnissen mindestens einen Link zu Fake News, während dies nur bei 21 % der Suchanfragen der Fall war.

Josephine Schmitt bemerkte in dieser Studie, dass Menschen häufig gezielt nach Informationen suchen, die ihre bestehende Meinung bestätigen, anstatt nach objektiven und zuverlässigen Quellen zu suchen. Sie ist wissenschaftliche Koordinatorin am Center for Advanced Internet Studies (CAIS) in Bochum. „Dies kann dazu führen, dass sie bewusst oder unbewusst minderwertige Informationen bevorzugen und akzeptieren. In vielen Teilen der Gesellschaft ist das Wissen über zuverlässige und objektive Quellen unzureichend. Durch künstliche Intelligenz generierte Inhalte, insbesondere Bilder und Filme, machen diese zusätzliche Erkennung komplex.“

Politische Einstellung könnte wichtiger sein

Ähnlich sieht es Philipp Müller, Studienrat am Institut für Medien und Kommunikation der Universität Mannheim. Allerdings stellte er fest, dass „die Ergebnistabelle im Anhang der Studie deutlich zeigt, dass die Zustimmung zur politischen Botschaft der Falschmeldung wichtiger war. Entscheidend ist, ob sie als glaubwürdiger wahrgenommen wird als die Suchbotschaft.“

Mueller ist der Ansicht, dass die Studie nicht in einer Weise interpretiert werden sollte, die minderwertigen Quellen mehr Glaubwürdigkeit verleiht. „Tatsächlich zeigen die Ergebnisse, dass ein höherer Anteil minderwertiger Quellen in den Suchergebnissen die Glaubwürdigkeit von Fehlinformationen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe erhöht, wohingegen ein höherer Anteil qualitativ hochwertiger Quellen ihre Glaubwürdigkeit nicht wesentlich verringert. Aber das kann auch passieren.“ bedeuten, dass Desinformation in der Kontrollgruppe, die die Informationen nicht suchte, bereits gut bewertet wurde, sich aber durch die Studie nicht wesentlich verbesserte.“

Problem mit der Algorithmusverbesserung

Experten sind sich einig, dass auch Suchmaschinenalgorithmen eine wichtige Rolle spielen. Sie verknüpfen Inhalte und werden durch den Suchverlauf des Nutzers beeinflusst, sagte Josephine Schmidt. „Wenn jemand bereits minderwertige Ressourcen besucht hat oder danach sucht, wird der Algorithmus tendenziell ähnliche Inhalte vorschlagen. Dabei ist die Fähigkeit, eine ‚gute‘ Suche, also eine effiziente Suchstrategie, zu entwickeln, besonders wichtig.“ ."

Sabrina Heike Kessler sieht darin eine große Verantwortung für Google & Co. Sie ist wissenschaftliche Oberassistentin am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medien am Departement Wissenschaftskommunikation der Universität Zürich. Sie müssen Algorithmen „sorgfältig und verantwortungsbewusst“ entwerfen. „Für uns Forscher bleibt die genaue Funktionsweise dieser Algorithmen jedoch oft eine undurchsichtige ‚Black Box‘. Ohne Zugriff auf die relevanten Daten können wir nicht genau bestimmen, ob und wie eine solche verantwortungsvolle Anpassung praktikabel ist und für welche Themen sie bereits in vollem Umfang erfolgt ist.“ . ”

Josephine Schmidt sagte, ein „zentrales Element“ sei auch die „Förderung von Ressourcen und Medienkompetenz für alle Altersgruppen“. „Dazu gehören Kenntnisse über die Funktionsweise von Suchmaschinen, Algorithmen, die Fähigkeit zur Medienkritik und Suchstrategien.Die derzeitige breite Fokussierung auf jüngere Zielgruppen ist hilfreich, angesichts der zunehmenden Verbreitung und Akzeptanz von Fehlinformationen aller Art sollten Quellen und Medienkapazitäten jedoch als „für das reibungslose Funktionieren unserer Demokratie für alle Altersgruppen wertvoll“ angesehen werden.

Quelle: www.ntv.de