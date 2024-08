- Fahrzeuge landen nach dem Zusammenstoß in Gräben, was zu fünf Verletzungen führt.

Am Wochenende kam es in Windorf im Landkreis Passau zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen leichte Verletzungen erlitten. Laut Polizeiangaben versuchte ein 78-Jähriger, von der A3-Autobahn auf eine lokale Straße an der Anschlussstelle Aicha vorm Wald abzufahren, ohne das Vorfahrtsrecht eines entgegenkommenden Fahrzeugs zu beachten. Die beiden Autos kollidierten und landeten schließlich im Graben. Die Schätzung der Polizei geht von insgesamt rund 35.000 Euro Sachschaden aus.

