- Fahrzeug in Flammen aufgelöst, 72-jährige Person verletzt

In dem winzigen Ort Borderstorf, eingebettet in der Region Rostock, traf ein Einheimischer auf ein Fahrzeuginferno. Laut Angaben der lokalen Polizei hatte das Fahrzeug in einem Carport geparkt und unerklärlicherweise während der Morgenstunden Feuer gefangen. Dieses Missgeschick verschlang nicht nur das gegenüber geparkte Fahrzeug, sondern richtete auch Schäden an der Wohnung des Verletzten. Der 72-jährige Eigentümer erlitt die Auswirkungen von Rauchvergiftung und wurde zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Behörden untersuchen derzeit die möglichen Ursachen für diesen Brand, während ihre Ermittlungen weiterlaufen.

Das Fahrzeuginferno zerstörte nicht nur das gegenüberliegende Auto, sondern beschädigte auch schwer das Eigentum des Hausbesitzers.

