Ein Feuer brach auf einem Riesenrad auf dem Highfield-Festival in der Nähe von Leipzig aus, wie der Betreiber mitteilte. "Meine Mitarbeiter teilten mir mit, dass sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand in der Gondel befand", sagte Sebastian Hannstein aus Bremen. Er war schockiert und sprachlos. "Meine Familie betreibt seit Generationen Riesenräder. So etwas ist noch nie passiert", betonte er. Mindestens 23 Personen wurden bei dem Brand verletzt, wie die Polizei berichtete.

Das Personal reagierte schnell, als es die Flammen sah, erklärte Hannstein. "Sie erhöhten die Geschwindigkeit des Riesenrads und beschleunigten die Evakuierung der anderen Gondeln." Der Betreiber konnte nicht sagen, wie viele Personen sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in den anderen Gondeln befanden.

Der Brand begann gegen 21:00 Uhr am Samstagabend in einer der Riesenradgondeln und breitete sich auf eine weitere Gondel aus. Die Ermittler versuchen noch herauszufinden, was genau in diesen Minuten passiert ist. Mindestens 23 Personen wurden verletzt - vier erlitten Verbrennungen und eine Person eine Sturzverletzung. Die anderen Verletzten, darunter Einsatzkräfte und mindestens vier Polizeibeamte, wurden im Krankenhaus auf eine mögliche Rauchvergiftung untersucht.

Laut dem Betreiber ist das Riesenrad 38 Meter hoch und fasst 24 Gondeln. "Das Fahrzeug ist sieben Jahre alt. Das ist kein Alter für ein Riesenrad. Ich habe eines, das 30 Jahre alt ist." Er wollte nicht spekulieren, was die Ursache gewesen sein könnte. Am nächsten Morgen kam ein Brandursachenermittler der Polizei an den Tatort und begann mit der Untersuchung.

Hannstein zeigte sich überrascht und sagte: "Angesichts der Geschichte meiner Familie mit Riesenrädern ist so etwas noch nie passiert, während wir sie betrieben haben." Darüber hinaus könnten verschiedene Festivals ihre Sicherheitsvorkehrungen für Fahrgeschäfte nach dem Vorfall überdenken.

