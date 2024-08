- Fahrradfahrer stirbt nach Autounfall

Motorradfahrer kommt auf der B206 nahe Mühlenbarbek (Kreis Steinburg) ums Leben. Der Mann aus dem Jahr 1950 hatte am Samstagabend einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug und verstarb noch an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher am nächsten Tag bestätigte. Die Ursachen des Unglücks blieben zunächst unklar. Ein Fachmann wurde hinzugezogen, um den Vorfall zu rekonstruieren. Die Bundesstraße blieb für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

