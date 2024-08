- Fachberichte: Im Südwesten gibt es reichlich bräune Kastanienblätter

Um die Mitte August herum beginnen Kastanienbäume in Baden-Württemberg, ihre Blätter in einem charakteristischen braunen Farbton abzusondern. Dies ist normalerweise ein Anzeichen für eine Infektion mit Larven des Kastanienminiermotts. Allerdings hat Olaf Zimmermann, ein Entomologe am Agricultural Technology Centre Augustenberg in Karlsruhe, in diesem Jahr eine ungewöhnlich hohe Häufigkeit dieses Problems festgestellt.

Die erhöhten Temperaturen in den letzten Jahren könnten die Ursache sein, da diese Temperaturen den Insekten, die aus Südosteuropa stammen, sehr gut gefallen. Es gibt nicht viele natürliche Feinde für diese Art, wie Zimmermann betont, obwohl es ein paar parasitische Wespenarten gibt. Bedauerlicherweise gedeihen die Kastanienminiermotten weiterhin.

"Die Bäume sterben nicht ab"

Doch es gibt auch gute Nachrichten, wie Zimmermann betont: Kastanienbäume sterben nicht an dieser Infektion. Obwohl der Kastanienminiermotte Beachtung geschenkt wird, wurden bisher keine Kastanienbaumtode durch die Insektenlarven gemeldet. "Die Bäume sind sehr widerstandsfähig", sagt Zimmermann. Der Hauptschaden ist eher ästhetischer Natur, kann die Bäume jedoch für andere Krankheiten anfälliger machen, wie das BUND Baden-Württemberg anmerkt.

Wenn Sie Ihrem Kastanienbaum helfen möchten, können Sie im Herbst seine abgefallenen Blätter sammeln. Dies ist vorteilhaft, da die Larven in den Blättern leben. Diese Praxis ist eine effektive Möglichkeit, die nächste Generation von Motten zu kontrollieren und liefert auch nützliche Daten über den Schaden für Datenbanken.

Nur der weißblühende Rosskastanie ist anfällig für die Motten. Daher empfehlen Zimmermann die Städte, rote und Hybridbaumarten zu pflanzen.

Der Schädling ist beherrschbar

Aus landwirtschaftlicher Sicht betrachtet Zimmermann den Kastanienminiermott als relativ beherrschbar. Im Vergleich dazu stellt der Japanische Traubenwickler, der erstmals 2021 in Deutschland entdeckt wurde, eine viel größere Bedrohung dar.

Die Infektion mit Larven des Kastanienminiermotts könnte die Optik der Bäume beeinträchtigen, scheint jedoch die Gesundheit der Bäume nicht wesentlich zu beeinträchtigen, wie die fehlenden Baumtode zeigen. Dies legt nahe, dass die Natur der Kastanienbäume widerstandsfähig gegen diesen spezifischen Schädling ist.

Obwohl der Kastanienminiermott ein Problem darstellt, ist es wichtig zu beachten, dass der Schädling im Vergleich zu anderen, wie dem Japanischen Traubenwickler, einem neuen

Lesen Sie auch: