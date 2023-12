FAA hebt Bodenstopp an Flughäfen in DC auf, nachdem die Abflüge wegen Reparaturen an der Flugsicherungsanlage unterbrochen wurden

Die Behörde hatte die Abflüge zu den Flughäfen Reagan National, Washington Dulles International und Richmond International in Virginia sowie Baltimore Washington International in Maryland unterbrochen, während Reparaturen an der Radarkontrolleinrichtung Potomac Terminal durchgeführt wurden, wie die FAA auf Twitter mitteilte.

Die Kontrolleinrichtung schaltete auf ein Backup-System für die Kommunikation um, während die Reparaturen durchgeführt wurden, sagte die Behörde.

Kurz nach 19:00 Uhr ET gab die Behörde bekannt , dass der normale Betrieb wieder aufgenommen wurde, nachdem die Reparaturen an einer Kommunikationsschalttafel" in der Anlage in Potomac abgeschlossen waren. Die Behörde teilte auch mit, dass es keine Berichte über einen Brand in der Anlage gab.

CNN hat bei der FAA nachgefragt, was die Notwendigkeit der Reparaturen verursacht hat.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com