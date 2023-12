Höhepunkte der Geschichte

F1: Nico Rosberg holt sich den Weltmeistertitel im spannenden Finale des Abu Dhabi GP

Rosberg gewinnt in Abu Dhabi seinen ersten F1-Weltmeistertitel

Rekordsaison wird beim letzten GP entschieden

Rosberg brauchte einen Platz auf dem Podium, um sich seinen ersten Fahrertitel zu sichern und seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton zu verdrängen. In einem spannenden Rennen auf dem Yas Marina Circuit wurde er am Sonntag Zweiter hinter dem Briten.

Hamilton hatte vor dem Rennen angedeutet, dass seine Chancen, Rosbergs 12-Punkte-Vorsprung vor dem Rennen in Abu Dhabi zu überholen, "ziemlich unmöglich" seien, und so war es auch, aber der dreimalige Weltmeister versuchte es bis zum Ende.

Hamilton, der das Rennen von Anfang bis Ende anführte, verlangsamte gegen den Willen seines Mercedes-Teams in der Schlussphase das Tempo und ermöglichte es der Verfolgergruppe um Sebastian Vettel und Max Verstappen, den zweitplatzierten Rosberg einzuholen.

Hamilton brauchte seinen großen Rivalen auf Platz vier oder darunter, um den Titel zu behalten, aber Rosberg blieb hartnäckig und wehrte in den letzten drei Runden des Rennens einen heranstürmenden Vettel ab, während Red Bulls Max Verstappen nicht weit dahinter auf Platz vier landete.

Für Rosberg, der in den letzten beiden Saisons die zweite Geige hinter Hamilton gespielt hat, war der erste Weltmeistertitel eine reiche Belohnung für seine Ausdauer.

Der Deutsche gewann die ersten vier Rennen der Saison und baute seinen Vorsprung auf Hamilton auf 43 Punkte aus, doch der Brite schlug zurück - bis zur Sommerpause hatte Hamilton den Rückstand in einen 19-Punkte-Vorsprung verwandelt.

Als die Fahrer zum zweiten Teil der Saison im September zurückkehrten, kam Rosberg am schnellsten aus den Startlöchern und gewann die ersten drei Rennen sowie den Großen Preis von Japan, um dem Titel näher zu kommen, bevor Hamilton mit einem Sieg in den letzten vier Rennen der Saison noch einmal einen beherzten Angriff startete.

Die Geschichte der F1-Saison 2016

Rosberg ließ sich auf dem Podium feiern, war aber auch spürbar erleichtert, als er daran dachte, seinem Vater Keke Rosberg nachzueifern, der 1982 seinen einzigen Weltmeistertitel gewann.

"Diese letzten paar Runden waren nicht angenehm", sagte Rosberg, bevor er seiner Frau Vivian und seiner einjährigen Tochter Alaia für ihre Unterstützung dankte.

"Ich bin sehr, sehr stolz darauf, das gleiche Kunststück wie mein Vater vollbracht zu haben - es wird aufregend sein, ihn zu sehen", fügte er hinzu.

Nur eine andere Familie in der Formel 1 kann sich rühmen, Vater und Sohn Weltmeister zu sein - 1996 trat der Brite Damon Hill in die Fußstapfen seines zweifachen Weltmeisters Graham (1962 und 1968).

Phänomenal

Für Rosberg war es auch ein Moment, den er genießen konnte, nachdem er jahrelang nur als Zweiter gegen Hamilton antrat - seit ihrer Kindheit beim Go-Kart-Fahren.

"Ich fahre schon ewig gegen ihn und er hat es immer geschafft, mir den Titel streitig zu machen, selbst als wir noch klein waren und Go-Karts fuhren", sagte Rosberg den Reportern.

"Er ist einfach ein unglaublicher Fahrer und einer der besten der Geschichte. Es ist etwas ganz Besonderes, ihn zu schlagen, denn sein Niveau ist so hoch, und das macht (den Weltmeistertitel) so viel befriedigender ... und ich habe ihm die Weltmeisterschaft weggenommen. Das ist einfach phänomenal."

Hamilton verteidigte unterdessen seine Taktik, während des Entscheidungsrennens am Sonntag nicht immer mit voller Geschwindigkeit zu fahren.

"Ich habe versucht, mir selbst zu helfen, weil ich nirgendwo anders Hilfe bekommen habe", sagte Hamilton gegenüber Reportern.

"Glücklicherweise habe ich weder Nico noch sonst jemanden in Gefahr gebracht, noch dem Team geschadet - wir haben immer noch einen Doppelsieg - also sollte jeder glücklich sein und ich denke, ich habe alles getan, was ich im Rahmen meiner Möglichkeiten tun konnte."

Auch wenn der Brite den Titel nicht gewinnen konnte, hat er 2016 zehn Siege errungen, Rosberg neun. Damit hat er in seiner Karriere insgesamt 53 Siege errungen und liegt damit nur noch hinter Michael Schumacher (91).

Button und Massa scheiden aus

Kein märchenhaftes Ende gab es für Jenson Button, der seinen 305. und wahrscheinlich letzten Grand Prix bestritt.

Ein Defekt an der rechten Vorderradaufhängung in der Anfangsphase beendete das Rennen des McLaren-Piloten in der 12. Runde und beendete damit die lange und erfolgreiche F1-Karriere des Weltmeisters von 2009.

"Ich hatte einen Defekt an der rechten Vorderachse. Es ist sehr ungewöhnlich für uns, einen Defekt zu haben. Aber das ist mir eigentlich egal. Es ändert nichts an meinem Gefühl, meine Karriere zu beenden. Ich bin sehr zufrieden", sagte Button dem britischen Fernsehsender Channel 4 nach seinem Ausscheiden aus dem Rennen.

Der Brasilianer Felipe Massa hatte unterdessen einen etwas besseren letzten Arbeitstag und wurde in seinem 250. und letzten F1-Rennen Neunter.

