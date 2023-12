Highlights der Geschichte

F1-Chef Chase Carey ist begeistert vom Kopenhagen GP-Plan

GP-Plan von Kopenhagen erhält Unterstützung vom F1-Boss

Dänemark war noch nie Gastgeber eines F1-Rennens

Das hofft ein dänisches Konsortium, nachdem es von Formel-1-Chef Chase Carey für seinen Vorschlag, den Großen Preis von Kopenhagen auszurichten, begeisterte Zustimmung erhalten hat.

Carey, der der dänischen Hauptstadt am Mittwoch einen Besuch abstattete, sagte, er sei "begeistert" von dieser Aussicht.

"Wir sind begeistert von der Möglichkeit, ein potenzielles Rennen hier in Dänemark zu erkunden ... Ich denke, Kopenhagen ist ein Ort, der unserer Meinung nach eine großartige Plattform bieten kann", sagte Carey vor Journalisten in Kopenhagen, wie Reuters berichtete.

"Skandinavien ist ein großartiger Teil unseres Sports und einheimische Fahrer zu haben ist immer ein Plus", fügte Carey hinzu.

Kevin Magnussen, der für das Haas F1-Team fährt, ist derzeit der einzige dänische Fahrer in der Formel 1, aber Skandinavien und die weitere Region haben einige F1-Größen hervorgebracht.

READ: Formel E unterzeichnet bahnbrechenden Sponsoring-Vertrag

Der Schwede Ronnie Peterson gewann in den 1970er Jahren 10 Grands Prix, und das benachbarte Finnland hat drei Weltmeister hervorgebracht - Keke Rosberg, Mika Häkkinen und den aktuellen Ferrari-Piloten Kimi Räikkönen.

Das Konsortium hinter der Initiative wird von dem dänischen Politiker Helge Sander und Lars Seier Christensen, einem Mitbegründer und ehemaligen CEO des Online-Handelsplattformanbieters Saxo Bank, geleitet.

"(Die F1-Bosse) sehen es nicht nur als Kopenhagen, sondern als ganz Skandinavien, das ein potenzieller Markt für sie ist", sagte Christensen bei einer Pressekonferenz im Vorfeld von Careys Besuch.

In Dänemark hat noch nie ein F1-Rennen stattgefunden, und Skandinavien war seit 1978, als der sechste und letzte Große Preis von Schweden auf der Rennstrecke von Anderstorp ausgetragen wurde, überhaupt nicht mehr im Kalender vertreten.

Besuchen Sie CNN.com/motorsport für weitere Nachrichten und Features

Carey und die Eigentümer der Formel 1, Liberty Media, sind seit der Übernahme des langjährigen Formel-1-Chefs Bernie Ecclestone bestrebt, die Reichweite des Sports zu vergrößern und haben eine neue Marketingstrategie eingeführt, zu der auch die Enthüllung eines neuen Logos am Ende der Saison 2017 gehört.

In der kommenden Saison, die am 25. März in Melbourne beginnt, werden rekordverdächtige 21 Grands Prix ausgetragen. Die Rennen finden wieder in Deutschland statt und auch in Frankreich, wo der erste Grand Prix seit 2008 ausgetragen wird.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com