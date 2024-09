Explosionsvorrichtung unter einem brennenden Auto in Köln.

Um Mitternacht entdecken Anwohner im Kölner Stadtteil Ostheim ein brennendes Auto. Als Feuerwehrleute die Flammen löschen, stoßen sie auf eine beunruhigende Situation: Eine scharfe Handgranate versteckt unter dem Fahrzeug. Berichte deuten darauf hin, dass dies möglicherweise mit kriminellen Organisationen in Verbindung steht.

Laut örtlichen Behörden haben sie die explosive Situation selbst behandelt, da eine sichere Entfernung nicht möglich war.

Interessanterweise spekulieren einige, dass das Auto absichtlich in Brand gesetzt wurde, was auf eine Beteiligung von organisierten Verbrechersyndikaten hindeuten könnte. Die Gerüchteküche behauptet, dass das beschädigte Fahrzeug ein BMW X6 war.

Augenzeugenberichten zufolge wurde in der Nacht ein lauter Knall gehört und das brennende Auto auf einem Parkplatz gesehen. Die Polizei sperrte den Bereich schnell ab. Die Handgranate wurde während der Löscharbeiten entdeckt. Es wurde natürlich Beweismaterial gesammelt, um die weiteren Ermittlungen zu unterstützen.

Die Untersuchung wurde nun an eine Anti-Organisierte-Kriminalität-Einheit übergeben, da es in Köln in letzter Zeit immer wieder zu Explosionen gekommen ist. Der letzte Vorfall ereignete sich am Mittwoch vor einem Geschäft in der City. Zuvor, am Montag, gab es eine Explosion in der Nähe eines Nachtclubs.

Nachdem die Untersuchung an die Anti-Organisierte-Kriminalität-Einheit übergeben wurde, decided sie, die Aktivitäten in Kölner Risikogebieten, einschließlich des Stadtteils Ostheim, eng zu überwachen. Trotz der Entfernung glauben einige, dass die Reihe von Vorfällen, einschließlich der Autowiederholung, mit den jüngsten Explosionen in anderen Teilen von Köln, wie in der Nähe des Nachtclubs und des Geschäftes in der City, in Verbindung stehen könnten.

