Exklusiv: Aufnahmen, E-Mails zeigen, wie Trump-Team flog gefälschte Wählerstimmen nach DC in letzten Push zu 2020 Wahl zu stürzen

Also versuchten die Mitarbeiter der Trump-Kampagne, Kopien der gefälschten Bescheinigungen von Michigan und Wisconsin in die Hauptstadt zu fliegen. Sie verließen sich auf eine zufällige Kette von Kurieren sowie auf die Hilfe von zwei Republikanern im Kongress, um zu versuchen, die Dokumente zum damaligen Vizepräsidenten Mike Pence zu bringen, während dieser den Vorsitz bei der Bestätigung des Wahlmännerkollegiums führte.

Laut E-Mails und Aufzeichnungen, die CNN vorliegen, zogen die Agenten sogar in Erwägung, einen Jet zu chartern, um sicherzustellen, dass die Unterlagen rechtzeitig vor der Wahl am 6. Januar 2021 in Washington DC ankommen.

Die neuen Details bieten einen Blick hinter die Kulissen der chaotischen Bemühungen in letzter Minute, Donald Trump im Amt zu halten. Der Plan der gefälschten Wahlmänner spielt eine wichtige Rolle in der Anklage des Sonderanwalts Jack Smith gegen den ehemaligen Präsidenten, und einige der beteiligten Beamten haben mit Smiths Ermittlern gesprochen.

Die E-Mails und Aufzeichnungen deuten auch darauf hin, dass ein Top-Anwalt der Trump-Kampagne an Diskussionen über die Aushändigung der gefälschten Wählerbescheinigungen an Pence beteiligt war, was seine Aussage vor dem Sonderausschuss des Repräsentantenhauses, der den 6. Januar untersuchte, untergraben könnte, dass er die Verantwortung von sich gewiesen habe und den ehemaligen Vizepräsidenten nicht in eine schwierige Lage bringen wollte.

Diese Details stammen größtenteils von dem Trump-freundlichen Anwalt Kenneth Chesebro, der ein Architekt der gefälschten Wählerverschwörung war und jetzt ein wichtiger Mitarbeiter in mehreren staatlichen Ermittlungen zu diesem Schema ist. Chesebro bekannte sich im Oktober im Zusammenhang mit dem Plan der Wahlmänner in Georgia eines Verbrechens schuldig und hat sich mit Staatsanwälten in Michigan, Nevada und Wisconsin getroffen, die in ihren eigenen Bundesstaaten gegen die gefälschten GOP-Wahlmänner ermitteln.

Chesebro ist ein nicht angeklagter Mitverschwörer in der Bundesanklage wegen Wahlbeeinflussung gegen Trump.

Chesebro sagt, der Anwalt der Trump-Kampagne sei wegen der fehlenden Wählerstimmen "ausgeflippt".

Die Ermittler in Michigan befragen den Pro-Trump-Anwalt Kenneth Chesebro über die Rolle der Trump-Kampagne in der Verschwörung der gefälschten Wahlmänner. Chesebro sagt, dass die führenden Anwälte der Trump-Kampagne besorgt waren, dass die gefälschten Wahlscheine nicht vor dem Zertifizierungsverfahren im Kongress am 6. Januar 2021 in die Hauptstadt gelangen könnten.

Quelle: Beschafft von CNN

CNN hat Tonaufnahmen von Chesebros jüngstem Gespräch mit den Ermittlern in Michigan erhalten und berichtete Anfang dieses Monats exklusiv, dass er ihnen auch von einem Treffen im Oval Office im Dezember 2020 erzählte, bei dem er Trump über den Plan der gefälschten Wahlmänner und dessen Zusammenhang mit dem 6. Januar informierte.

Ein Anwalt von Chesebro lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Sprecher des Büros des Sonderberaters antwortete nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar für diese Geschichte.

Eine Entscheidung auf höchster Ebene

E-Mails, die CNN vorliegen, bestätigen, was Chesebro den Staatsanwälten in Michigan erzählt hat: Er kommunizierte mit dem Top-Anwalt der Trump-Kampagne, Matt Morgan, und einem anderen Wahlkampfvertreter, Mike Roman, um die Dokumente am 5. Januar nach Washington zu bringen.

Von dort aus halfen Senator Ron Johnson aus Wisconsin und ein Kongressabgeordneter aus Pennsylvania bei den Bemühungen, die Dokumente in die Hände von Pence zu bekommen.

"Dies ist eine Entscheidung auf höchster Ebene, um die Stimmen aus Michigan und Wisconsin zu bekommen", sagte Chesebro den Staatsanwälten von Michigan. "Und sie mussten einen US-Senator hinzuziehen, um zu versuchen, es zu beschleunigen, um es rechtzeitig zu Pence zu bringen."

Laut Chesebro erwog die Trump-Kampagne, einen Jet zu chartern, um die Stimmzettel nach DC zu fliegen

Der Pro-Trump-Anwalt Kenneth Chesebro, ein Architekt des Plans der gefälschten Wahlmänner, erzählt Staatsanwälten in Michigan, dass führende Anwälte der Trump-Kampagne in Erwägung zogen, ein Privatflugzeug zu chartern, um die gefälschten Wahlmänner-Stimmzettel rechtzeitig vor dem Zertifizierungsverfahren im Kongress am 6. Januar 2021 in die Hauptstadt der Nation zu bringen.

Quelle: Beschafft von CNN

Chesebro diskutierte die Episode auch mit Ermittlern aus Wisconsin, als er letzte Woche im Rahmen einer separaten staatlichen Untersuchung der gefälschten Wählerstimmen zu einem Gespräch mit dem Büro des Generalstaatsanwalts zusammenkam, so eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle gegenüber CNN.

Die Staatsanwälte von Wisconsin erkundigten sich "ausgiebig" nach dem Vorfall, sagte die Quelle und bemerkte, dass Chesebro darüber sprach, wie ein Mitarbeiter der GOP von Wisconsin die Bescheinigung von Milwaukee nach Washington flog und sie dann an Chesebro weitergab.

Der Bericht aus erster Hand aus Chesebros Perspektive hilft, die Geschichte hinter der Übergabe der Wählerlisten an Pence zu vervollständigen, auf die in Smiths Bundesanklage nur vage Bezug genommen wird.

Trump plädierte auf nicht schuldig in Bezug auf die Anklage, die eine Verschwörung mit Chesebro und anderen zur Behinderung des Zertifizierungsverfahrens vom 6. Januar beinhaltet. Bevor sich Chesebro in Georgia schuldig bekannte, wandten sich seine Anwälte an Smiths Team. Seit dieser Woche hat er noch keine Antwort von den Bundesstaatsanwälten erhalten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle gegenüber CNN.

Nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle haben die Bundesermittler mit mehreren Personen gesprochen, die in das Gerangel um die gefälschten Wählerbescheinigungen verwickelt waren. Dazu gehören Gespräche mit Trump-Mitarbeitern, die die Papiere nach Washington fliegen sollten, und mit einigen falschen Wählern, die von der Planung wussten.

Ein Sprecher der Trump-Kampagne antwortete nicht auf die Bitte um Stellungnahme.

Auf die Episode angesprochen, verwies ein Sprecher Johnsons auf seine früheren Äußerungen, in denen er sagte: "Meine Beteiligung an dem Versuch, die Papiere zu übergeben, erstreckte sich über ein paar Sekunden", und dass "diese Wähler am Ende nicht übergeben wurden."

Tag für Tag" Koordination

Den Aufzeichnungen von Chesebros Treffen mit den Staatsanwälten von Michigan zufolge erklärte er, wie sich ein von ihm für Wisconsin verfasstes juristisches Memo in eine landesweite Operation verwandelte, bei der Trump-Anwälte "Tag für Tag die Bemühungen von mehr als einem Dutzend Personen mit der GOP und der Trump-Kampagne koordinierten".

Am 4. Januar 2021 schickte Morgan eine E-Mail an Chesebro und Roman, in der er um Bestätigung bat, dass alle Trump-Wählerlisten beim Kongress eingegangen waren, wie aus den von CNN erhaltenen Dokumenten hervorgeht.

Roman antwortete, dass die Bescheinigung für Michigan am 15. Dezember verschickt worden war, sich aber noch in einer Einrichtung des US Postal Service in DC befand. Auch die Bescheinigung für Wisconsin war offenbar noch nicht eingetroffen.

Chesebro sagte den Staatsanwälten, Morgan sei "ausgeflippt", als die Kampagne feststellte, dass die gefälschten Zertifikate aus Michigan noch immer auf dem Postweg waren.

Noch am selben Tag meldete sich Morgan per E-Mail zu Wort und forderte Chesebro und Roman auf, die Art und Weise, wie sie Pence die Bescheinigungen zustellen würden, zu überdenken.

"Da ich mehr darüber nachgedacht habe, wird ein Kurier nicht in der Lage sein, das Kapitol zu betreten, um ein versiegeltes Paket abzuliefern", schrieb Morgan am 4. Januar, wie aus den von CNN erhaltenen E-Mails hervorgeht: "Sie werden wahrscheinlich die Hilfe eines Abgeordneten in Anspruch nehmen müssen, der an die entsprechenden Stellen liefern kann. Ich empfehle euch dringend, einen überarbeiteten Zustellungsplan mit Rudy (Giuliani) zu besprechen, um sicherzustellen, dass die Sache so abläuft, wie er es will."

'Können wir einen Flug chartern?'

Roman war besorgt, dass die Dokumente aus Wisconsin nicht rechtzeitig in Washington ankommen würden.

"Können wir einen Flug chartern? Der einzige verfügbare Linienflug von MKE (Milwaukee Mitchell International Airport) nach DCA (Ronald Reagan Washington National Airport) kommt morgen Abend um 21:30 Uhr an", schrieb Roman am 4. Januar um 23:24 Uhr an Chesebro.

Die Aufgabe, die Wählerdokumente physisch nach Washington zu fliegen, fiel zwei Personen zu: Einem Mitarbeiter der Trump-Kampagne und einem Beamten der GOP von Wisconsin, wie aus den E-Mails hervorgeht und was Chesebro den Staatsanwälten erzählte.

Der GOP-Beamte aus Wisconsin, der die Wählerunterlagen für diesen Bundesstaat hatte, landete den E-Mails zufolge am 5. Januar nach 10 Uhr auf dem internationalen Flughafen Baltimore-Washington.

Trumps Wahlkampfhelfer Michael Brown flog laut den von CNN erhaltenen E-Mails mit den Urkunden aus Michigan zum Washington National Airport, wo er gegen 13.00 Uhr ankommen sollte. Eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle sagte CNN, Brown sei von Atlanta nach Washington geflogen, weil die Trump-Mitarbeiter, die die Stimmzettel aus Michigan aufbewahrt hatten, wegen der Senatswahlen in Georgia waren.

Die Kampagne buchte und bezahlte Browns Flug mit Southwest Airlines, sagte die Quelle. Aus den Aufzeichnungen zur Wahlkampffinanzierung geht hervor, dass ein pro-Trump-Super-PAC die Fluggesellschaft am Tag von Browns Flug für Reisen im Zusammenhang mit der Neuauszählung der Wahlen bezahlt hat.

Treffen im Trump Hotel

Aus den E-Mails geht hervor, dass Brown und der GOP-Funktionär aus Wisconsin angewiesen wurden, sich mit Chesebro im Trump International Hotel in der Innenstadt von Washington zu treffen, um die gefälschten Wählerbescheinigungen zu übergeben. Chesebro sagte in einer E-Mail, dass er die Stimmzettel in seinem Hotelzimmer sicher aufbewahren würde, bis es an der Zeit sei, sie weiterzugeben.

Funktionäre der Republikanischen Partei von Wisconsin zeigten sich verärgert über die Aufforderung, die gefälschten Wahlscheine per Kurier nach Washington zu schicken. "Die verdammten Trump-Idioten wollen, dass jemand die Original-Wählerurkunden zum Senatspräsidenten fliegt", schrieb ein GOP-Funktionär aus Wisconsin am 4. Januar an den damaligen Parteivorsitzenden Andrew Hitt, wie aus dem Ausschussbericht vom 6. Januar hervorgeht.

Hitt - der nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle Bundesermittlern Informationen über die Bemühungen, die gefälschten Wählerbescheinigungen nach Washington zu bringen, zur Verfügung gestellt hat - sagte dem Ausschuss am 6. Januar, dass der Kurierdienst letztlich zu viel des Guten gewesen sei, weil die Originaldokumente, die die Staatspartei nach Washington geschickt hatte, tatsächlich rechtzeitig ankamen.

Die Urkunden im Kapitol

Die Dokumente mussten dennoch persönlich in Pence' Senatsbüro im Kapitol abgegeben werden.

Der Plan der Wahlmänner - wie er von Chesebro und anderen Trump-Verbündeten geplant war - sah vor, dass Pence Bidens legitime Wahlmänner ablehnen und Trumps "Ersatzwahlmänner" am 6. Januar anerkennen könnte, während die Gesetzgeber die Wahlmännerstimmen der einzelnen Bundesstaaten auswerten. Nach Bundesrecht müssen die Bescheinigungen während der gemeinsamen Sitzung im Plenarsaal des Kongresses vorgelegt werden, während die Gesetzgeber die Wahlmännerstimmen auszählen.

Chesebro erzählte den Ermittlern, dass Roman ihn mit einem Berater eines GOP-Gesetzgebers aus Pennsylvania in Verbindung brachte, von dem er annahm, dass es sich um den Abgeordneten Scott Perry handelte, um die Dokumente zu übergeben. Chesebro war sich nicht sicher, für welchen Kongressabgeordneten der Mitarbeiter arbeitete - und im Bericht vom 6. Januar heißt es, dass ein Mitarbeiter eines anderen Republikaners aus Pennsylvania, des Abgeordneten Mike Kelly, an diesem Tag half, die Dokumente zu übergeben.

"Ich hatte das Zeug aus Wisconsin. [Trumps Wahlkampfhelfer] Mike Brown hatte die Unterlagen aus Michigan. Wir gingen zum Longworth Office Building, und der Kerl mit Perry, oder wie auch immer sein Name ist, und ein anderer Kerl, die wie Mitarbeiter des Repräsentantenhauses waren, nahmen sie und sagten: 'Wir werden sie zum Senat bringen und sie einem Mitarbeiter des Senats geben'", sagte Chesebro den Staatsanwälten von Michigan laut der von CNN erhaltenen Tonaufnahme.

"Ich weiß nicht, warum wir sie aus logistischen Gründen nicht direkt zu Johnson gebracht haben. Aber so haben wir es gemacht", fügte er hinzu.

Chesebro beschreibt die Rolle von zwei GOP-Gesetzgebern bei der Wahlmänner-Aktion

Der Pro-Trump-Anwalt Kenneth Chesebro, ein Architekt des Plans mit den gefälschten Wahlmännern, erzählt Staatsanwälten aus Michigan, wie der Senator von Wisconsin, Ron Johnson, und der Abgeordnete von Pennsylvania, Scott Perry, beide Republikaner, dabei halfen, die gefälschten Wahlmänner-Stimmzettel für das Zertifizierungsverfahren am 6. Januar 2021 ins Kapitol zu bringen.

Quelle: Beschafft von CNN

Die Büros von Kelly und Perry reagierten nicht auf CNN-Anfragen nach einem Kommentar.

Brown hat sich für diese Geschichte nicht geäußert. CNN berichtete zuvor, dass er im Juni vor Smiths Grand Jury in der Trump-Wahlunterwanderungsuntersuchung aussagte.

CNN hatte zuvor berichtet, dass Roman vor der Anklageerhebung gegen Trump zu einem Interview mit Smiths Team bereit war. Er wurde auch in dem weitreichenden Fall von Wahlbetrug in Georgia angeklagt, in Verbindung mit dem Schema der gefälschten Wähler, und hat auf nicht schuldig plädiert.

Romans Anwalt reagierte nicht auf mehrere Bitten um eine Stellungnahme.

Die Details von Chesebro verdeutlichen, wie Mitglieder des Kongresses, darunter ein amtierender US-Senator, daran beteiligt waren, dass die Wahlscheine für Trump in den Händen von Pence landeten.

Der Ausschuss vom 6. Januar deckte erstmals Johnsons Beteiligung an dem erfolglosen Versuch auf, die gefälschten Wählerurkunden an Pence zu übergeben, der am Morgen der gemeinsamen Sitzung verkündete, es sei verfassungswidrig, das zu tun, was Trump wolle, und die Wahlergebnisse einseitig zu annullieren.

Der Ausschuss enthüllte während der Anhörungen im vergangenen Jahr Textnachrichten, die Johnsons Berater Sean Riley an Pence' Berater Chris Hodgson schickte und in denen es hieß, Johnson müsse dem Vizepräsidenten etwas übergeben, bitte beraten.

"What is it?" Hodgson asked.

"Alternative Wählerlisten für MI und WI, weil der Archivar sie nicht erhalten hat", antwortete Riley.

"Geben Sie ihm das nicht", sagte Hodgson.

F**k diese Typen

In seinem Interview in Michigan ging Chesebro auch auf einige der internen Meinungsverschiedenheiten zwischen Trumps Anwälten, Wahlkampfvertretern und anderen Verbündeten ein, die sich über den Zweck des Wählerplans und darüber stritten, wie weit die Dinge am 6. Januar gehen sollten.

Chesebro hat - damals wie heute - behauptet, dass der Plan ein rechtmäßiger Schritt war, um Trumps Rechte zu wahren.

Noch bevor sich die Trump-Wähler am 14. Dezember 2020 in den Hauptstädten ihrer Bundesstaaten trafen, um ihre gefälschten Stimmzettel abzugeben und die Urkunden zu unterzeichnen, erfuhr Chesebro von den Bedenken einiger Wähler hinsichtlich einer möglichen rechtlichen Gefährdung, wie aus E-Mails und Textnachrichten hervorgeht, über die die Detroit News berichtet und die CNN erhalten hat.

Als Reaktion auf diese Bedenken fügte Chesebro für die gefälschten Wahlscheine aus Pennsylvania und New Mexico eine Absicherungsformulierung hinzu. Er schlug Roman und Morgan vor, die Sicherheitsvorkehrungen in die Papiere für alle sieben Staaten des Plans aufzunehmen. Roman lehnte die Idee jedoch ab, wie aus den E-Mails hervorgeht.

"F**k these guys", schrieb Roman am 12. Dezember 2020 an Chesebro.

Michael Roman, Mitarbeiter der Trump-Kampagne, auf dem Foto bei der Festnahme im Gefängnis von Fulton County am 25. August in Atlanta.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Trump-Kampagne im Wesentlichen in zwei Teile gespalten. Spitzenbeamte, die bis zur Wahl das Tagesgeschäft für Trump geleitet hatten, sagten, dass sie die Verantwortung an Rudy Giuliani und andere, wie Chesebro, abgetreten hätten, wie aus den Protokollen von Kongressaussagen hervorgeht. Laut den Aussagen von Morgan und anderen wechselte Roman effektiv das Team, um unter Giulianis Struktur zu arbeiten.

Ein Sprecher von Giuliani antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Es ging wirklich bergab mit mir

Chesebro sagte den Ermittlern in Michigan, dass seine eigenen E-Mails zeigen, dass Morgan auch in den letzten Stunden vor dem 6. Januar noch stark involviert war, um sicherzustellen, dass die Zertifikate DC erreichten.

"Ich habe kein wirklich gutes Gefühl, zumindest nicht gegenüber den Top-Anwälten von Trump, die das getan haben, mir verheimlicht haben, was sie taten und dann den Kongress über mich belogen haben. Es war also wirklich schwierig", sagte Chesebro.

Chesebro beschreibt die Rolle der GOP-Gesetzgeber bei der Wahlmänner-Aktion

Der Pro-Trump-Anwalt Kenneth Chesebro, ein Architekt des Plans der gefälschten Wahlmänner, erzählt Staatsanwälten aus Michigan, wie Mitarbeiter des Kongresses dabei halfen, die gefälschten Wahlmänner-Stimmzettel für das Zertifizierungsverfahren am 6. Januar 2021 ins Kapitol zu bringen. (Chesebro sagt, dass ein Mitarbeiter aus dem Büro von Abgeordnetem Scott Perry daran beteiligt war, aber im Bericht vom 6. Januar heißt es, dass es jemand aus dem Büro von Abgeordnetem Mike Kelly war).

Chesebro beschreibt außerdem die Auswirkungen seiner Beteiligung an den Versuchen, die Wahl 2020 zu kippen.

Quelle: Beschafft von CNN

In seiner Aussage vor dem Kongress sagte Morgan, er wisse von dem Wählerplan, wolle sich aber von den Bemühungen distanzieren und die Arbeit an andere delegieren, einschließlich derer unter Giuliani.

Morgan sagte vor dem Ausschuss am 6. Januar letzten Jahres, er habe zunächst geglaubt, die Wahlmänner seien nur für den Fall der Fälle gedacht. Die Wahlmänner sollten sich in den Hauptstädten ihrer Bundesstaaten treffen und ihre Stimmen abgeben, aber die Urkunden nicht unbedingt dem Kongress vorlegen, es sei denn, wir hätten vor Gericht gesiegt".

Morgan sagte dem Ausschuss, dass sich der Plan im Dezember änderte und dass er sich von einer "Cast-and-Hold"-Operation zu einer "Cast-and-Send"-Operation gewandelt habe. Daraufhin sagte Morgan dem Ausschuss, dass er einen Rückzieher gemacht habe. Er sagte aus, dass er einen Mitarbeiter angewiesen habe, "Herrn Chesebro höflich per E-Mail zu sagen: 'Das ist Ihre Aufgabe. Sie sind für die Fragen des Electoral College verantwortlich".

"Das war meine Art, diese Verantwortung auf Null zu reduzieren", sagte Morgan vor dem Ausschuss und fügte später hinzu, dass er nach dem Versand dieser E-Mail "weitergemacht" habe.

Morgan erklärte, er sei besorgt, dass der neue Plan, die gefälschten Wähler am 6. Januar auszuzählen, "dem Vizepräsidenten das Leben schwer machen würde, und daran wollte ich nicht beteiligt sein".

"Mr. Morgan steht zu seiner Aussage vor dem Kongress", sagten seine Verteidiger gegenüber CNN als Antwort auf seine E-Mails und Chesebros Aussagen gegenüber den Ermittlern.

Schließlich half Morgan am Vorabend der gemeinsamen Sitzung des Kongresses dabei, die Stimmzettel in Position zu bringen, so die E-Mails und so Chesebro, der die Schuld für seine rechtlichen Probleme eindeutig dem Anwaltsteam der Trump-Kampagne gab.

"Ich hätte das alles vermeiden können", schimpfte Chesebro gegenüber den Staatsanwälten von Michigan. "Es war eine echte Lektion darin, nicht mit Leuten zusammenzuarbeiten, die man nicht kennt und von denen man nicht weiß, ob man ihnen trauen kann, denn es ging wirklich schief."

Avery Lotz, Annie Klingenberg und Fredreka Schouten von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

