Evelyn Burdecki widerspricht den Anschuldigungen wegen durchgesickertem Privatbild.

Seit Jahren wird Evelyn Burdecki, die ehemalige RTL-Dschungelkönigin, von wildfremden Personen auf Social Media mit unerwünschten Penisfotos zugeschüttet. Die ständige Belästigung hat sie nun satt und hat beschlossen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.

Evelyn Burdecki hat genug davon, täglich Hunderte expliziter Bilder zu erhalten, eine Situation, die bereits im Jahr 2019 begann. Die Menge solcher Inhalte muss seitdem sicherlich auch zugenommen haben.

Entschlossen, diesem unerwünschten Interesse ein Ende zu setzen, verkündete Burdecki auf Instagram ihre Absicht und sagte: "Ich erstatte Anzeige! Ich werde all diese Typen ihren Familien, Freunden und Arbeitsplätzen präsentieren."

Wahr zu ihrem Wort, enthüllte sie auf ihrem nächsten Slide einen solchen Vorfall und zeigte das Gesicht und den Namen des Absenders. Obwohl sie seine intimen Körperteile unscharf gemacht hatte, hatte er sie in dem Bild deutlich hervorgehoben. Ihre Frustration brach heraus, als sie fragte: "Was für eine Welt ist das, in der solche grobe, persönliche Angriffe ungehindert bleiben?"

Setzt den 'Fleischhaken' ein Ende!

Im Jahr 2019 hatte sie ihre Frustration geäußert und gesagt: "Wenn diese Männer auf der Straße einer Frau begegnen, ziehen sie nicht ihre Genitalien heraus!" Sie bat inständig: "Bitte schickt mir keine 'Fleischhaken' mehr! Das ist sexuelle Belästigung und es ist illegal!" Sie hatte allen, die ihr solche Inhalte schickten, klargemacht.

Laut ihr sollte niemand, unabhängig von seinem Fame, solch einer Behandlung ausgesetzt sein. Sie schimpfte damals wütend: "Schande über euch!" an die Täter dieser Vergehen.

Instagram ist eine Plattform, auf der Burdecki ihren Plan zur Bekämpfung der Belästigung teilte. Sie verurteilte das ständige Senden unangemessener Bilder auf der Plattform und sagte: "Behaltet eure 'Fleischhaken' aus meinen DMs, das ist sexuelle Belästigung und das ist falsch."

