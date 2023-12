Europa League: Zuschauerschwierigkeiten trüben erneut das Spielgeschehen

Während des Spiels von Leicester City gegen Napoli im vergangenen Monat kam es zumehreren Festnahmen , und in dieser Woche spielten sich ähnliche Szenen von Fanauseinandersetzungen in Stadien in Frankreich und England ab.

Das torlose Unentschieden von Marseille gegen Galatasaray wurde in der Schlussphase der ersten Halbzeit für acht Minuten unterbrochen, nachdem es zu Ausschreitungen in der Menge und zum Werfen von Wurfgeschossen gekommen war.

Im Live-Blog der UEFA hieß es, der Schiedsrichter habe das Spiel aus "Sicherheitsgründen im Zusammenhang mit Pyrotechnik" unterbrochen. Auf Bildern war zu sehen, wie brennende Fackeln zwischen rivalisierenden Fans geworfen wurden, wobei eine auf das Spielfeld geschleudert wurde.

Galatasaray-Manager Fatih Terim sowie die jeweiligen Vereinskapitäne Fernando Muslera und Dimitri Payet näherten sich dem Bereich des Spielfelds, der den streitenden Fans am nächsten lag, um zu versuchen, die Situation zu entschärfen.

Es ist das zweite Mal in dieser Saison, dass Marseille in einen Zwischenfall verwickelt ist, bei dem es zu Ausschreitungen gekommen ist. Im August wurde das Ligue-1-Spiel gegen Nizza nach einer Massenschlägerei zwischen Fans, Spielern und Betreuern abgebrochen.

Nachdem die Spieler von Marseille vom Heimpublikum mit Wasserflaschen beworfen worden waren - eine davon schien Payet zu treffen - überwanden die Fans schließlich den Widerstand der Sicherheitskräfte und strömten auf das Spielfeld, wo es zu einer Massenschlägerei kam.

Nizza wurde daraufhin mit zwei Punkten bestraft und zur Wiederholung des Spiels verurteilt, das an einem neutralen Ort unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden soll.

Wir wollen diesen Ruf nicht

In London wurde der verdiente 2:0-Sieg von West Ham gegen Rapid Wien durch ähnliche Szenen von Ausschreitungen überschattet.

Auch hier schienen Bilder zu zeigen, wie mehrere Wurfgeschosse zwischen dem Heim- und dem Auswärtsbereich des Londoner Stadions geworfen wurden - darunter auch ein Wasserkühler.

Berichten zufolge versuchten einige mitgereiste Rapid-Wien-Fans nach dem Führungstor von Declan Rice in der ersten Halbzeit, über die Absperrungen und durch die Sicherheitsabsperrungen zu springen, um sich den Heimfans zu nähern.

West-Ham-Manager David Moyes erklärte nach dem Spiel, dass er die Unruhen von seiner Position an der Seitenlinie aus miterlebt habe.

"Ich weiß nicht genau, wie es angefangen hat, ich weiß nicht, wo es angefangen hat, aber ich habe mitbekommen, dass einige Dinge geworfen wurden", sagte Moyes.

"Wir wollen ein Verein sein, der regelmäßig in Europa spielt, und deshalb wollen wir uns auch korrekt verhalten.

"Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, aber wir wollen diesen Ruf nicht haben. Wir wollen als ein Verein gesehen werden, der nach Europa reisen kann und von allen willkommen geheißen wird", so Moyes weiter.

Die unappetitlichen Szenen setzten einen enttäuschenden Schlusspunkt unter einen weiteren großartigen Abend in Europa für die Hammers, die nach zwei Siegen in Folge nun an der Spitze der Gruppe H stehen.

Said Benrahma sicherte West Ham mit einem schönen Treffer in der Nachspielzeit den Sieg, und seine Mannschaft wird nun im Rückspiel gegen das belgische Genk alles daran setzen, als Gruppensieger weiterzukommen.

