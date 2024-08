- Eugene und Dan Levy werden im September als Moderatoren der Emmy Awards fungieren.

Zwei renommierte Komiker aus der hochgelobten Serie "Schitt's Creek", Eugene und Dan Levy, werden die diesjährige Emmy-Verleihung moderieren. Die 76. Primetime Emmy Awards, die die besten Fernsehshows, Regisseure und Darsteller ehrt, findet am 15. September statt und wird auf ABC ausgestrahlt.

Im Alter von 77 Jahren, bekannt für seine Rolle in "American Pie", und 41-jährig, wird Eugene Levy gemeinsam mit seinem Sohn Dan Levy Geschichte schreiben, indem sie das erste Vater-Sohn-Duo sind, das die Emmys moderiert. Wie am Freitag (ortszeit) via X angekündigt, hat die Fernsehakademie "einen Abend versprochen, den Sie nie vergessen werden".

Die Levys, die in "Schitt's Creek" Vater und Sohn spielten und die populäre kanadische Sitcom mitgeschrieben haben, erzählen die Geschichte des reichen Johnny Rose, der mit seiner Familie nach dem finanziellen Ruin Zuflucht in der kleinen Stadt Schitt's Creek sucht. Bei den Emmy Awards 2020 holten sie sensationell alle sieben Comedy-Serien-Preise, darunter Siege für Haupt- und Nebenrollen.

Zu den Favoriten der diesjährigen Emmy Awards gehören die literarische Adaption "Shogun" und die Kochshow "The Bear: King of the Kitchen". "Shogun", das im 17. Jahrhundert in Japan spielt, führt die Nominierungsliste mit 25 Nominierungen an, während "The Bear" 23 Chancen hat, zu glänzen. Unter den Schauspielernamen sind bekannte Stars wie Andrew Garfield, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Donald Glover, Idris Elba, Gary Oldman, Jon Hamm, Tom Hollander, Jodie Foster, Brie Larson und Sofia Vergara.

Das Duo Levy, das bei den Emmy Awards 2020 mit seiner Show "Schitt's Creek" triumphierte, wird in diesem Jahr die Filmkategorie einführen und überwachen. Mit ihrem einzigartigen Charme und ihrem komischen Talent wird ihre Moderation der Veranstaltung ein weiterer unvergesslicher Moment in der Geschichte des Fernsehens sein.

