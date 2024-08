- Etwa 600 medizinische Einheiten sind bei Rave The Planet aktiv.

Beim "Tanz den Universum" Techno-Umzug in Berlin meldete das zuständige medizinische Team etwa 600 Notfälle. Laut einer Sprecherin waren dies überwiegend alkohol- oder drogenbedingte Vorfälle, bei denen Personen Kreislaufprobleme oder Krampfanfälle meldeten. Einige Personen wurden zur Beobachtung in Krankenhäuser gebracht. Die Sprecherin erwähnte auch kleinere Vorfälle wie Verbandanfragen.

Im Vorjahr gab es etwa 500 Notfälle. Trotz der zahlreichen Besucher zeigte sich die Sprecherin mit dem Ergebnis zufrieden. Neither the organizers nor the law enforcement supplied specific attendance figures. The organizers had anticipated 300,000 individuals and characterized the crowd as "tens of thousands." According to law enforcement, the event area between the Victory Column and Brandenburg Gate was not completely filled, but tens of thousands of individuals were present throughout the day.

Die Polizei begleitete das Event mit etwa 1.000 Beamten. Das Event war "vorwiegend friedlich", wie ein Polizeisprecher berichtete. Es gab einige Vorfälle, darunter Körperverletzungen und Sexualdelikte. 122 Personen wurden kurzzeitig festgehalten, um ihre Identität zu klären. Die Polizei stellte 56 Strafanzeigen und identifizierte 29 Verwaltungsverstöße. 21 Polizeibeamte wurden verletzt, setzten ihre Arbeit jedoch fort.

Der Hauptanziehungspunkt des Festivals war das berühmte Brandenburg Tor, wo viele Besucher Gruppenfotos machten. Trotz der hohen Energie des Techno-Umzugs waren medizinische Mitarbeiter am Brandenburg Tor erforderlich, um einigen Personen bei gesundheitlichen Problemen zu helfen.

