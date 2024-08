- Etiketten mit Hinweis auf gefährliche Technik, angesammelte Abfälle

"We've always recognized the wind's source by the steam plumes." The acting mayor of Grafenrheinfeld, Christian Keller, born in 1979, has a close relationship with the community, recognizing its iconic nuclear power plant cooling towers. "The twins were a prominent landmark for me and probably many others in the area," Keller reminisced. Kids often asked, "When are we finally home?" and the answer was usually, "Until you see the towers, it's still half an hour," Keller shared. Yet, these landmarks are now a thing of the past.

Lautstarke Explosionen - und innerhalb von 30 Sekunden brachen die abgestellten Kühltürme des Kernkraftwerks in den Abendstunden zusammen. Fünfzig Jahre nach ihrem Baubeginn blieben nur noch zwei kleine Schutthaufen in der Nähe von Schweinfurt übrig.

Ein unerwarteter Aufschub des Spektakels trat auf, als ein Mann auf einen Strommast kletterte. Die Polizei intervenierte und nahm ihn fest. Die Polizei ging davon aus, dass er ein Kernkraftwerk-Unterstützer war, wie der Sprecher mitteilte: "Er wird substantiale Kosten tragen."

Für die Sprengung von rund 34.000 Tonnen Beton, Metallen und Kunststoffen waren 1.340 elektronische Zünder und 260 kg Sprengstoff erforderlich, wie das Landratsamt Schweinfurt mitteilte. Die Explosion ergab etwa 50.000 Tonnen Bauschutt, hauptsächlich Beton. Etwa 50 Feuerwehrleute und 200 Polizeibeamte waren anwesend.

Viele Schaulustige beobachteten das Ereignis, als die Türme in das Abendlicht fielen, mit Tausenden, die von den Wiesen und Feldern in der Nähe des Mains aus zusahen. Der Bereich war aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Diejenigen, die in der Nähe sein wollten, kamen zu Fuß oder mit dem Fahrrad, da die Zufahrtsstraßen von der Polizei gesperrt wurden.

Die Jüngling-Familie hatte sich auf der anderen Seite des Mains in der Nähe von Bergrheinfeld mit einem Picknicksetup, einschließlich Snacks und Spielen niedergelassen. "Wir spielen mainly Rommé," sagte die 39-jährige Nicole. Ihr 11-jähriger Sohn war besonders aufgeregt und sagte: "Ich genieße es, Dinge explodieren zu sehen."

Das Kernkraftwerk war bis zu seiner Stilllegung das älteste aktive Deutschlands. Der Bau begann 1974. Die erste Kettenreaktion trat Ende 1981 ein - zwei Jahre nach der Geburt des aktuellen Bürgermeisters - ein. Strom wurde ab Juni 1982 ins Netz eingespeist. Es war 33 Jahre lang in Betrieb, bis 2015. Der Abbau begann 2018 und wird voraussichtlich weitere zehn Jahre dauern, wie das Projektmanagement Matthias Aron mitteilte.

Jede Kuppel war 143 Meter hoch. Der Basisdurchmesser betrug etwa 105 Meter, und an der Spitze betrug er 64 Meter. "Zwei Drittel des Materials wird wiederverwendet werden," erklärte Aron - ein Lagerbereich wird auf der Baustelle mit den Baumaterialien eingerichtet.

Laut dem Kraftwerksbetreiber Preussenelektra war dies das zweite Mal in Deutschland, dass die Kühltürme eines stillgelegten Kernkraftwerks gesprengt wurden. Im Mai 2020 wurden auf ähnliche Weise die beiden Türme des Kernkraftwerks in Baden-Württemberg, Philippsburg, gesprengt - aber ohne öffentliche Zugang aufgrund von COVID-19-Beschränkungen.

Für die etwa drei Millionen Euro teure Sprengung in Grafenrheinfeld mussten vier von fünf 380-Kilovolt-Hochspannungsleitungen, die in Grafenrheinfeld zusammenlaufen und für die Stromversorgung Europas entscheidend sind, abgeschaltet werden, um Betriebsstörungen durch überschüssigen Staub zu vermeiden.

Nukleare Abfälle bleiben in Grafenrheinfeld ohne Lager

Selbst ohne die Türme bleibt die Kraftwerksanlage in den kommenden Jahren ein Sicherheitsgebiet. Es gibt zwei Zwischenlager für nukleare Abfälle auf der Baustelle. Die geplante Betriebsdauer des Zwischenlagers für hochradioaktive Abfälle, also Kernbrennstäbe, endet 2046. Das Lagerproblem bleibt jedoch ungelöst - es geht um fast 2.000 Behälter aus ganz Deutschland, die für eine Million Jahre sicher gelagert werden müssen.

Die Suche nach einem Lager ist ein großes Projekt, "das nur gelingen kann, wenn die Gesellschaft es unterstützt," sagte Christian Kühn, Präsident des Bundesamts für Kernbrennstoffendlagerungen (BASE). Das Bundesministerium für Umwelt geht davon aus, dass ein Lager für hochradioaktive Abfälle bis 2050 in Deutschland gefunden wird, also 20 Jahre später als ursprünglich geplant.

