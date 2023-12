Ethikkommission des Repräsentantenhauses eröffnet Untersuchung gegen demokratischen Abgeordneten im Zusammenhang mit Vorwürfen der Wahlkampffinanzierung

Das Komitee sagte in einer Erklärung, dass ein Untersuchungsunterausschuss die Zuständigkeit haben wird, um festzustellen, ob Cherfilus-McCormick irgendwelche Gesetze oder den offiziellen Verhaltenskodex verletzt hat, "in Bezug auf Behauptungen, dass sie möglicherweise Gesetze und Vorschriften zur Wahlkampffinanzierung im Zusammenhang mit ihren Sonderwahlen 2022 und/oder ihren Wiederwahlkampagnen 2022 verletzt hat; es versäumt hat, die erforderlichen Informationen in den Erklärungen, die beim Repräsentantenhaus eingereicht werden müssen, ordnungsgemäß offenzulegen; und/oder freiwillige Dienste für offizielle Arbeit von einer Person angenommen hat, die nicht in ihrem Kongressbüro beschäftigt ist."

Das Büro von Cherfilus-McCormick sagte in einer Erklärung gegenüber CNN: "Wie die Ethikkommission in ihrer Erklärung sagte, deutet die bloße Tatsache der Einrichtung eines Untersuchungsunterausschusses nicht darauf hin, dass ein Verstoß stattgefunden hat. Unabhängig davon nimmt die Kongressabgeordnete diese Angelegenheiten ernst und arbeitet an ihrer Aufklärung.

Die Einsetzung des Untersuchungsausschusses wurde vom Ausschuss einstimmig beschlossen. Der New Yorker GOP-Abgeordnete Andrew Garbarino wird den Vorsitz des vierköpfigen Untersuchungsausschusses übernehmen.

Der Ausschuss stellte fest, dass die Einsetzung des Untersuchungsausschusses auf eine Empfehlung des Office of Congressional Ethics zurückgeht.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com